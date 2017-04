Phản ứng bất ngờ của Cường Đô la khi Hạ Vi bị chê xấu

Từng nổi với danh xưng “mỹ nhân vạn người mê” nhưng nhan sắc của hot girl Hạ Vi trong thời gian gần đây bị nhận xét xuống dốc. Theo đó, cô bị sụt cân liên tục và thường xuyên xuất hiện với phong cách khá giản dị cũng như không trang điểm.



Mới nhất, hình ảnh đi ăn của Hạ Vi bên một người bạn bị chê xấu. Không giữ được bình tĩnh, người đẹp gốc Hải Phòng lên tiếng đáp trả. “Xấu đẹp gì kệ người ta. Cho mình xin kiếu biệt danh "vạn người mê" ngay và luôn nhé.

Cũng ai đừng bảo mình ké ai để nổi tiếng. Mình tự tin là dù nhan sắc đi xuống nhưng ông bà, bố mẹ vẫn tự hào, sống không ảnh hưởng đến ai. Đừng ai nói câu "nhịn" nữa, nhịn nữa thành nhục đấy”, Hạ Vi bức xúc viết trên trang cá nhân.

Chia sẻ của Hạ Vi. Ảnh: chụp màn hình

Trước tâm trạng bức xúc của Hại Vi, bạn bè và fans của cô nhanh chóng vào an ủi, động viên. Khi được Ninh Dương Lan Ngọc hỏi thăm: “Tấm dạo này em ốm quá”, Hạ Vi nhanh chóng than thở: “Bình tĩnh mới béo được. Em cũng muốn hô biến cái mập thành heo”.

Còn khi được khuyên bình tĩnh vì là người của công chúng nên không được để mình xấu và chuyện nhan sắc xuống dốc bị chê bai là điều bình thường, Hạ Vi để lại bình luận không đồng tình: “Bạn ơi, sống phải cân bằng còn mình không rảnh để đi đẹp cho thiên hạ ngắm”.

Nữ diễn viên phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” còn viết: “Em ơi, nếu em sống thử vài ngày của chị bị cỡ trăm người vào chửi, lăng mạ em. Chị nghĩ em không bình tĩnh được như chị” hay: “Bạn ơi mình yêu nghệ thuật, thích nghe nhạc, điều gì hay thì mình thử sức.

Còn nghệ sĩ ở Việt Nam chả ai coi trọng, thích thì khen, ngứa mắt thì chửi hơn chửi súc vật. Thì bạn nghĩ đi nghệ sĩ làm cái gì khi tôn trọng và trân trọng họ còn không có. Niềm tin đâu ra nữa mà làm hay tại số mình nó đen”.

Hạ Vi cũng khá bức xúc khi đọc được bình luận của một cư dân mạng cho rằng cô có được vai trong phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” nhờ bạn trai Cường Đô-la. “Chẳng có tiền nào mua được vai “Tấm” đâu”, Hạ Vi đáp trả.

Ngay sau khi Hạ Vi tỏ ra tức giận vì bị chê xấu, Cường Đô-la cũng lên tiếng. Trong chia sẻ mới nhất, vị doanh nhân phố núi không trực tiếp nhắc đến tên bạn gái nhưng nhiều người dễ dàng đoán anh đang ám chỉ Hạ Vi.

Cường Đô-la viết: “Cá tháng 4 cũng qua được vài hôm rồi mong rằng các anh chị hiểu cho một điều rằng với mình thì "chuyện thật thì không nên nói đùa và chuyện đùa thì không nên nói thật " vậy nhé.

Phụ nữ là để yêu thương không phải để so sánh, hơn thua, xấu đẹp hay tài giỏi vì ai cũng như ai đều là phụ nữ!”. Ngoài ra, anh còn đăng tải hình ảnh với dòng chữ: “Even the nicest people have their limits" (Tạm dịch: Ngay cả những người tử tế nhất cũng có giới hạn của họ).

Chia sẻ của Cường Đô-la. Ảnh: chụp màn hình