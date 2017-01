Phan Mạnh Quỳnh: “Tôi biết Lê Minh Sơn không thích mình“

Phan Mạnh Quỳnh liên tiếp "gây bão" tại Sing my song.

- Thời gian gần đây, Phan Mạnh Quỳnh liên tục gây sốt tại Sing my song và trở thành cái tên được đông đảo khán giả chú ý. Khi nhận lời tham gia chương trình này, anh có nghĩ mình sẽ tạo hiệu ứng tốt thế?

Sing my song là chương trình thực tế đầu tiên mà tôi tham gia. Do đó, khi nhận được lời mời từ BTC, tôi không dám kỳ vọng nhiều mà chỉ biết cố gắng hết mức có thể.

Trước ngày quay hình đầu tiên, tôi cảm thấy khá tự tin vì sáng tác là thế mạnh của tôi. Nhưng khi chứng kiến nhiều bạn trẻ đến với chương trình này đều gây ấn tượng và sáng tác cực tốt, tôi lại có chút áp lực và càng dặn mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

- Trước khi đến với Sing my song, Phan Mạnh Quỳnh từng bị nhiều người nhận xét là hát nhạc thị trường, có nội dung, ca từ hời hợt, các sáng tác của anh cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Vậy theo anh, đâu là yếu tố giúp cái tên Phan Mạnh Quỳnh liên tiếp thành công tại cuộc thi này?

Các sáng tác của tôi tại Sing my song thường gây bất ngờ, bởi từ trước đến nay, khán giả chỉ biết đến Phan Mạnh Quỳnh qua bài hát Vợ người ta. Sau bản hit trên, họ luôn mặc định tôi là mẫu ca sĩ hát nhạc thị trường, ca từ hời hợt, dễ nghe dễ quên… nhưng không biết rằng tôi đã từng có rất nhiều ca khúc sâu sắc. Bài Hồi ức tôi thể hiện tại cuộc thi này cũng là một trong những ca khúc tôi đã viết từ nhiều năm về trước.

Đến với Sing my song, tôi vẫn là chính mình, một Phan Mạnh Quỳnh quen thuộc với những bản tình ca gây nghiện. Chỉ có điều cơn sốt Vợ người ta đã qua đi, đây là lúc để khán giả nhớ đến tôi bằng những ca khúc khác, hay hơn, chất lượng hơn cả về ca từ lẫn giai điệu. "Sau bản hit Vợ người ta, họ luôn mặc định tôi là mẫu ca sĩ hát nhạc thị trường, ca từ hời hợt, dễ nghe dễ quên".

- Dù nhận được nhiều lời khen của giám khảo, nhưng nhiều người vẫn nhận thấy dường như nhạc sĩ Lê Minh Sơn không thích các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Anh có nhận ra điều đó?

Ngay từ vòng thi đầu tiên, tôi đã biết anh Lê Minh Sơn không thích mình. Sau khi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong giới thiệu tôi là tác giả ca khúc Vợ người ta, tôi thấy anh Sơn đã thay đổi biểu cảm, anh ấy giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí chẳng buồn nhận xét tiết mục của tôi. Lúc đó, tôi có chút chạnh lòng vì không biết anh ấy đang nghĩ gì về mình.

Qua vòng thi Thử thách, anh Lê Minh Sơn cũng là HLV duy nhất chê tiết mục của tôi. Tuy nhiên, thay vì nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, tôi lại học cách chấp nhận và cho rằng đó là điều bình thường trong cuộc sống.

Một cuộc thi cần phải có người khen, kẻ chê, chưa kể mỗi người một gu âm nhạc khác nhau, nếu anh Sơn không thích chất nhạc của tôi thì dù có làm gì cũng khó thay đổi. Lê Minh Sơn thường đưa ra lời nhận xét gay gắt về tiết mục của Phan Mạnh Quỳnh.

- Hỏi thật, anh có buồn không khi mọi nỗ lực, cố gắng của mình không được đàn anh, đàn chị trong nghề coi trọng?

Sau vài năm đi hát, tôi đã quen với cảm giác bị người ta chê bai rồi (Cười). Tôi từng viết rất nhiều ca khúc tâm huyết, nhưng khi chính thức ra mắt, không phải bài hát nào cũng nhận được phản hồi tích cực từ người nghe.

Ngay cả bản hit Vợ người ta cũng thế, dù ca khúc này rất phổ biến và được khán giả yêu thích suốt thời gian dài, nhưng nhiều người trong nghề lại nghĩ đây là một bài hát nhảm nhí.

Khi nghe những lời chê bai dành cho đứa con tinh thần của mình, tôi cũng buồn và trăn trở nhiều lắm. Nhưng vì đã chọn con đường trở thành nghệ sĩ, tôi phải học chấp nhận có người yêu thích và không yêu thích mình.

- Khi về đội nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Phan Mạnh Quỳnh có gặp nhiều khó khăn hay mâu thuẫn trong lúc làm việc chung?

Trước Sing my song, tôi và anh Nguyễn Hải Phong đã có dịp quen biết và gặp gỡ vài lần. Chưa kể phong cách âm nhạc của hai anh em rất đồng điệu, ăn ý nên không gặp nhiều khó khăn khi làm việc chung.

Vấn đề duy nhất của tôi và anh ấy nằm ở cái tôi khá lớn của cả hai. Tôi thì muốn giữ bài hát trọn vẹn theo cách mình muốn, còn anh Phong thì thích sửa đổi, thêm thắt theo ý anh ấy. Không ít lần, chúng tôi phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để tìm tiếng nói chung trong công việc.

- Khi tham gia Sing my song, anh nghĩ mình được gì và mất gì?

Việc xuất hiện đều đặn trên truyền hình giúp tôi đến gần hơn với số đông khán giả, trong khi ngày xưa người ta chỉ biết đến tôi qua bài hát Vợ người ta, nhưng lại chẳng biết Phan Mạnh Quỳnh là ca sĩ nào (Cười).

Chưa kể ekip, đội ngũ của chương trình làm việc rất chuyên nghiệp, sự xuất hiện của tôi luôn được đầu tư chỉn chu, bài bản đến từng chi tiết nhỏ. Điều duy nhất tôi mất lúc này là phải hạn chế lịch diễn, từ chối nhiều show diễn xa,… để đảm bảo sức khoẻ và có phong độ tốt nhất tại cuộc thi.

- Các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh phần lớn đều là những bản nhạc có giai điệu buồn, nội dung xoay quanh chuyện chia ly, đổ vỡ dù anh đang hạnh phúc trong tình yêu. Vậy đâu là nguồn cảm hứng để anh viết nên những bản ballad buồn?

Trước khi gặp người yêu hiện tại, tôi cũng từng trải qua cảm giác đau buồn, vỡ vụn vì yêu đơn phương. Sau đó, tôi cũng quen vài người nhưng tất cả đều kết thúc chóng vánh và chẳng đi tới đâu cả.

Tuy nhiên, không phải bài hát nào tôi cũng viết dựa trên câu chuyện của bản thân. Như ca khúc Con tim tan vỡ, tôi lấy cảm hứng khi vô tình xem một đoạn clip trên mạng. Khi nhìn thấy hình ảnh người vợ trong clip bật khóc vì chồng mình hẹn hò cùng cô gái lạ, tôi đã rất đau lòng và quyết định viết nên Con tim tan vỡ. Phan Mạnh Quỳnh chưa có ý định viết nhạc về người yêu hiện tại.



- Đến bao giờ Phan Mạnh Quỳnh mới sáng tác một ca khúc dành cho người yêu hiện tại?

Thay vì viết nhạc kể chuyện hẹn hò của mình, tôi muốn làm những điều ý nghĩa hơn, riêng tư hơn dành cho bạn gái. Tôi không muốn chuyện tình cảm của mình bị dư luận chú ý và soi mói quá nhiều.

- Khi tham gia Sing my song, anh nghĩ mình được gì và mất gì?

Tôi thấy mình được nhiều hơn mất từ khi tham gia Sing my song. Việc xuất hiện đều đặn trên truyền hình giúp tôi đến gần hơn với số đông khán giả, trong khi ngày xưa người ta chỉ biết đến tôi qua bài hát Vợ người ta, nhưng lại chẳng biết Phan Mạnh Quỳnh là ca sĩ nào (Cười).

Chưa kể ekip, đội ngũ của chương trình làm việc rất chuyên nghiệp, sự xuất hiện của tôi luôn được đầu tư chỉn chu, bài bản đến từng chi tiết nhỏ. Điều duy nhất tôi mất lúc này là phải hạn chế lịch diễn, từ chối nhiều show diễn xa,… để đảm bảo sức khoẻ và có phong độ tốt nhất tại cuộc thi.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Phan Mạnh Quỳnh liên tiếp "gây bão" tại Sing my song.

- Thời gian gần đây, Phan Mạnh Quỳnh liên tục gây sốt tại Sing my song và trở thành cái tên được đông đảo khán giả chú ý. Khi nhận lời tham gia chương trình này, anh có nghĩ mình sẽ tạo hiệu ứng tốt thế?

Sing my song là chương trình thực tế đầu tiên mà tôi tham gia. Do đó, khi nhận được lời mời từ BTC, tôi không dám kỳ vọng nhiều mà chỉ biết cố gắng hết mức có thể.

Trước ngày quay hình đầu tiên, tôi cảm thấy khá tự tin vì sáng tác là thế mạnh của tôi. Nhưng khi chứng kiến nhiều bạn trẻ đến với chương trình này đều gây ấn tượng và sáng tác cực tốt, tôi lại có chút áp lực và càng dặn mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

- Trước khi đến với Sing my song, Phan Mạnh Quỳnh từng bị nhiều người nhận xét là hát nhạc thị trường, có nội dung, ca từ hời hợt, các sáng tác của anh cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Vậy theo anh, đâu là yếu tố giúp cái tên Phan Mạnh Quỳnh liên tiếp thành công tại cuộc thi này?

Các sáng tác của tôi tại Sing my song thường gây bất ngờ, bởi từ trước đến nay, khán giả chỉ biết đến Phan Mạnh Quỳnh qua bài hát Vợ người ta. Sau bản hit trên, họ luôn mặc định tôi là mẫu ca sĩ hát nhạc thị trường, ca từ hời hợt, dễ nghe dễ quên… nhưng không biết rằng tôi đã từng có rất nhiều ca khúc sâu sắc. Bài Hồi ức tôi thể hiện tại cuộc thi này cũng là một trong những ca khúc tôi đã viết từ nhiều năm về trước.

Đến với Sing my song, tôi vẫn là chính mình, một Phan Mạnh Quỳnh quen thuộc với những bản tình ca gây nghiện. Chỉ có điều cơn sốt Vợ người ta đã qua đi, đây là lúc để khán giả nhớ đến tôi bằng những ca khúc khác, hay hơn, chất lượng hơn cả về ca từ lẫn giai điệu. "Sau bản hit Vợ người ta, họ luôn mặc định tôi là mẫu ca sĩ hát nhạc thị trường, ca từ hời hợt, dễ nghe dễ quên".

- Dù nhận được nhiều lời khen của giám khảo, nhưng nhiều người vẫn nhận thấy dường như nhạc sĩ Lê Minh Sơn không thích các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Anh có nhận ra điều đó?

Ngay từ vòng thi đầu tiên, tôi đã biết anh Lê Minh Sơn không thích mình. Sau khi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong giới thiệu tôi là tác giả ca khúc Vợ người ta, tôi thấy anh Sơn đã thay đổi biểu cảm, anh ấy giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí chẳng buồn nhận xét tiết mục của tôi. Lúc đó, tôi có chút chạnh lòng vì không biết anh ấy đang nghĩ gì về mình.

Qua vòng thi Thử thách, anh Lê Minh Sơn cũng là HLV duy nhất chê tiết mục của tôi. Tuy nhiên, thay vì nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, tôi lại học cách chấp nhận và cho rằng đó là điều bình thường trong cuộc sống.

Một cuộc thi cần phải có người khen, kẻ chê, chưa kể mỗi người một gu âm nhạc khác nhau, nếu anh Sơn không thích chất nhạc của tôi thì dù có làm gì cũng khó thay đổi. Lê Minh Sơn thường đưa ra lời nhận xét gay gắt về tiết mục của Phan Mạnh Quỳnh.

- Hỏi thật, anh có buồn không khi mọi nỗ lực, cố gắng của mình không được đàn anh, đàn chị trong nghề coi trọng?

Sau vài năm đi hát, tôi đã quen với cảm giác bị người ta chê bai rồi (Cười). Tôi từng viết rất nhiều ca khúc tâm huyết, nhưng khi chính thức ra mắt, không phải bài hát nào cũng nhận được phản hồi tích cực từ người nghe.

Ngay cả bản hit Vợ người ta cũng thế, dù ca khúc này rất phổ biến và được khán giả yêu thích suốt thời gian dài, nhưng nhiều người trong nghề lại nghĩ đây là một bài hát nhảm nhí.

Khi nghe những lời chê bai dành cho đứa con tinh thần của mình, tôi cũng buồn và trăn trở nhiều lắm. Nhưng vì đã chọn con đường trở thành nghệ sĩ, tôi phải học chấp nhận có người yêu thích và không yêu thích mình.

- Khi về đội nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Phan Mạnh Quỳnh có gặp nhiều khó khăn hay mâu thuẫn trong lúc làm việc chung?

Trước Sing my song, tôi và anh Nguyễn Hải Phong đã có dịp quen biết và gặp gỡ vài lần. Chưa kể phong cách âm nhạc của hai anh em rất đồng điệu, ăn ý nên không gặp nhiều khó khăn khi làm việc chung.

Vấn đề duy nhất của tôi và anh ấy nằm ở cái tôi khá lớn của cả hai. Tôi thì muốn giữ bài hát trọn vẹn theo cách mình muốn, còn anh Phong thì thích sửa đổi, thêm thắt theo ý anh ấy. Không ít lần, chúng tôi phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để tìm tiếng nói chung trong công việc.

- Khi tham gia Sing my song, anh nghĩ mình được gì và mất gì?

Việc xuất hiện đều đặn trên truyền hình giúp tôi đến gần hơn với số đông khán giả, trong khi ngày xưa người ta chỉ biết đến tôi qua bài hát Vợ người ta, nhưng lại chẳng biết Phan Mạnh Quỳnh là ca sĩ nào (Cười).

Chưa kể ekip, đội ngũ của chương trình làm việc rất chuyên nghiệp, sự xuất hiện của tôi luôn được đầu tư chỉn chu, bài bản đến từng chi tiết nhỏ. Điều duy nhất tôi mất lúc này là phải hạn chế lịch diễn, từ chối nhiều show diễn xa,… để đảm bảo sức khoẻ và có phong độ tốt nhất tại cuộc thi.

- Các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh phần lớn đều là những bản nhạc có giai điệu buồn, nội dung xoay quanh chuyện chia ly, đổ vỡ dù anh đang hạnh phúc trong tình yêu. Vậy đâu là nguồn cảm hứng để anh viết nên những bản ballad buồn?

Trước khi gặp người yêu hiện tại, tôi cũng từng trải qua cảm giác đau buồn, vỡ vụn vì yêu đơn phương. Sau đó, tôi cũng quen vài người nhưng tất cả đều kết thúc chóng vánh và chẳng đi tới đâu cả.

Tuy nhiên, không phải bài hát nào tôi cũng viết dựa trên câu chuyện của bản thân. Như ca khúc Con tim tan vỡ, tôi lấy cảm hứng khi vô tình xem một đoạn clip trên mạng. Khi nhìn thấy hình ảnh người vợ trong clip bật khóc vì chồng mình hẹn hò cùng cô gái lạ, tôi đã rất đau lòng và quyết định viết nên Con tim tan vỡ. Phan Mạnh Quỳnh chưa có ý định viết nhạc về người yêu hiện tại.



- Đến bao giờ Phan Mạnh Quỳnh mới sáng tác một ca khúc dành cho người yêu hiện tại?

Thay vì viết nhạc kể chuyện hẹn hò của mình, tôi muốn làm những điều ý nghĩa hơn, riêng tư hơn dành cho bạn gái. Tôi không muốn chuyện tình cảm của mình bị dư luận chú ý và soi mói quá nhiều.

- Khi tham gia Sing my song, anh nghĩ mình được gì và mất gì?

Tôi thấy mình được nhiều hơn mất từ khi tham gia Sing my song. Việc xuất hiện đều đặn trên truyền hình giúp tôi đến gần hơn với số đông khán giả, trong khi ngày xưa người ta chỉ biết đến tôi qua bài hát Vợ người ta, nhưng lại chẳng biết Phan Mạnh Quỳnh là ca sĩ nào (Cười).

Chưa kể ekip, đội ngũ của chương trình làm việc rất chuyên nghiệp, sự xuất hiện của tôi luôn được đầu tư chỉn chu, bài bản đến từng chi tiết nhỏ. Điều duy nhất tôi mất lúc này là phải hạn chế lịch diễn, từ chối nhiều show diễn xa,… để đảm bảo sức khoẻ và có phong độ tốt nhất tại cuộc thi.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!