Phan Mạnh Quỳnh đưa bạn gái xinh đẹp đi tập nhạc

Phan Mạnh Quỳnh đưa bạn gái đến sân khấu Zing Music Awards 2016 để tập luyện cho đêm Gala vào chiều 4/1 tại TP.HCM. Tác giả Vợ người ta và bạn gái hot girl 23 tuổi mặc đồ đôi khi đến sàn tập. Nam ca nhạc sĩ 9X khá ngượng ngùng khi bắt gặp ống kính máy ảnh, anh xua tay liên tục ra dấu không được chụp ảnh. Mối quan hệ của Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái được fan ủng hộ nhiệt tình. Năm 2016, tác giả của nhiều bản hit tung ra khá nhiều sản phẩm như "Tri kỷ", "Hãy ra khỏi người đó đi"... Tuy vậy, các sáng tác của anh không tạo được hiệu ứng như "Vợ người ta". Dù vậy, nam ca nhạc sĩ gốc Nghệ An vẫn có mặt trong đề cử Nghệ sĩ của năm, đứng cùng hàng với Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi. Ngoài ra, anh còn có tên trong hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Nhưng Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận đây là năm của Noo Phước Thịnh nên anh không đủ tự tin sẽ thắng giải. Anh sẽ trở lại cuộc đua vào năm sau, khi đã có nhiều sản phẩm đột phá. Phan Mạnh Quỳnh trao đổi với giám đốc âm nhạc Nguyễn Hải Phong về tiết mục của mình. Trong các sản phẩm âm nhạc mới đây, anh đã mạnh dạn đưa tác giả "Đường cong" phối khí để tạo sự mới mẻ. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong hào hứng khi Lê Thiện Hiếu có mặt tại sàn tập. Tác giả "Ông bà anh" cùng với Phan Mạnh Quỳnh là 2 giọng ca được yêu thích ở cuộc thi Sing My Song. Nổi lên từ cuộc thi âm nhạc với ca khúc "Ông bà anh", chàng trai chuyển giới được cộng đồng mạng yêu thích bởi sáng tác gần gũi, mộc mạc. Đó cũng là lý do anh được mời tham gia ZMA. Lê Thiện Hiếu hào hứng khi được biểu diễn trong đêm Gala. Sự kiện âm nhạc Zing Music Space 2016 sẽ diễn ra từ 9h-23h ngày 7/1 tại sân vận động Phú Thọ, TP.HCM.

