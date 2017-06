Phận "hồng nhan bạc mệnh" của người yêu đầu tiên Huỳnh Hiểu Minh

Chỉ nổi tiếng với một vai phụ trong phim Quỳnh Dao

Những ai từng là fan cuồng bộ phim Tân dòng sông ly biệt - một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ sĩ Quỳnh Dao, hẳn sẽ nhớ mãi nét đẹp thanh khiết, trong sáng và phúc hậu của nữ diễn viên Lý Ngọc. Trong phim cô thủ vai Phương Du là cô gái gia giáo, bạn thân với Y Bình song lại là một cặp với Lục Nhĩ Hào - người anh trai vốn ghét bỏ và khinh bỉ cô em cùng cha khác mẹ. Phương Du luôn cố gắng trở thành cầu nối hàn gắn mối quan hệ giữa anh em họ Lục và nhận được cái kết có hậu.

Nụ cười rạng rỡ của Lý Ngọc thuở sinh thời.

Lý Ngọc (tên thật là Lý Úc), sinh ngày 20/12/1976. Khác với các bạn diễn trong Tân dòng sông ly biệt, Lý Ngọc xuất thân từ diễn viên múa. Người đẹp bất ngờ rẽ bước sang điện ảnh. Lý Ngọc khởi nghiệp với các bộ phim như A Chinese Ghost Story, Season of love, The Last Princess... Với sự cố gắng của mình, cô nhanh chóng có được thành công cũng như trở thành ngôi sao sáng trong làng giải trí. Vào năm 2001, cô được coi là một phát hiện lớn của Quỳnh Dao khi bà tìm diễn viên đảm nhiệm vai Phương Du trong bộ phim Tân dòng sông ly biệt.

Lý Ngọc và bố mẹ.

Tuy là diễn viên múa, cô gái trẻ này lại rất say mê điện ảnh và yêu thích tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Nhờ tài năng diễn xuất và nỗ lực, cô đã rất thành công trong vai diễn này. Sau thành công của phim, Lý Ngọc nhận được nhiều vai diễn khác. Cô từng tham gia "Báo săn xuất kích", "Tình nghĩa vẹn toàn", "Mạt đại hoàng phi", "Bà xã vạn tuế", "Lời nguyền của rắn"... Thế nhưng, vai diễn đáng nhớ nhất trong lòng khán giả của Lý Ngọc vẫn là Phương Du của Tân dòng sông ly biệt.

Người yêu duy nhất thuở chưa nổi tiếng được Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận

Ít ai trong làng giải trí Hoa Ngữ có mối nhân duyên bạn bè tốt đẹp như Lý Ngọc. Mặc dù không hoạt động quá mạnh ở lĩnh vực phim ảnh nhưng bạn bè của cô thời còn đi học có rất nhiều diễn viên thành danh. Lý Ngọc là bạn cùng lớp với nữ diễn viên Lý Băng Băng tại Học viện Hý kịch Thượng Hải. Sau khi đóng "Tân dòng sông ly biệt", cô trở thành bạn thân với Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng. Hầu hết những người bạn này của Lý Ngọc đều nhận xét rằng cô là người hòa đồng, vui vẻ. Chính tính cách này của Lý Ngọc đã chinh phục Huỳnh Hiểu Minh khi anh vẫn là một diễn viên vô danh. Cặp tình nhân này gắn bó một thời gian khá dài. Cô cũng là người yêu đầu tiên mà nam diễn viên nổi tiếng này dám công khai thừa nhận.

Không chỉ thế, Lý Ngọc còn có mối giao hảo thú vị với Triệu Vy. Các phóng viên từng thấy trong blog của Lý Ngọc, tình cảm giữa cô dành cho Triệu Vy rất tốt, còn gọi nữ diễn viên với cái tên thân mật là "Tiểu Triệu", hai người thân thiết như chị em. Một điều khá trùng hợp, bạn trai lúc còn sống của Lý Ngọc chính là bạn trai cũ của Triệu Vy - con trai Cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải - Uông Vũ.

Cô là bạn thân của Triệu Vy.

Sau khi chia tay Huỳnh Hiểu Minh, Lý Ngọc từng hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Thiệu Binh trong hai năm. Thiệu Binh và Lý Ngọc từng quen biết nhau vào năm 2000 - thời điểm cô tham gia bộ phim Tân dòng sông ly biệt. Lúc đó, Thiệu Binh rất quan tâm và chăm sóc cho Lý Ngọc, anh thường mua hoa hồng tặng cô. Chính thái độ ân cần và sự lãng mạn của anh đã khiến cô cảm động rồi nhận lời yêu. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người cũng không được lâu bền. Cả hai chia tay sau hai năm mặn nồng.

Lý Ngọc là người yêu đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh thuở chưa nổi tiếng.

Hồng nhan khó tránh hai chữ "bạc mệnh"

Vào năm năm 2002, lúc đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Lý Ngọc suy sụp khi chia tay Thiệu Binh. Bảy năm sau đó, cô nàng Phương Du tốt bụng bất ngờ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo là ung thư máu. Mặc dù được điều trị tận tình nhưng tình trạng bệnh của Lý Ngọc rất xấu và lâm vào hôn mê.

Trước khi phát hiện căn bệnh, Lý Ngọc vẫn rất khỏe mạnh và vui tươi. Bạn thân của Lý Ngọc là Lý Băng Băng kể lại, cả hai từng gặp gỡ nhau một thời gian ngắn, nhưng lúc đó cô thấy bạn mình không hề có dấu hiệu bệnh tật. Chỉ sau đó ít lâu, gia đình Lý Ngọc gọi điện cho Lý Băng Băng để thông báo Lý Ngọc đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tin này khiến Lý Băng Băng bàng hoàng. Cô nhớ lại thời còn sinh viên, Lý Ngọc rất có tài và cũng rất hài hước: "Khi biết tin cô ấy đột ngột qua đời, tôi rất buồn. Ngày còn đi học, chúng tôi chơi với nhau thân thiết, cả hai thường cùng nhau vào căn tin ăn uống và trò chuyện. Đó thực là những ngày tháng đẹp".

Không riêng gì Lý Băng Băng, nam diễn viên Nhậm Tuyền bàng hoàng: "Tôi không thể tin được điều đó, Lý Ngọc còn quá trẻ. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là vào cuối năm 2007, lúc đó trông cô ấy rất khỏe khoắn và vui vẻ. Sau đó bạn bè thông báo với tôi rằng cô ấy ốm nặng và tôi được tin cô ấy đã qua đời".

Triệu Vy khi biết tin bạn học qua đời cô cũng rất đau buồn: "Thời đi học, chúng tôi cũng hay chơi với nhau. Nhưng khi trưởng thành, công việc của cả hai đều bận rộn, tôi không có dịp gặp lại cô ấy. Nghe tin dữ này, tôi thật sững sờ".

Lâm Tâm Như cũng bị sốc và không giấu được đau buồn. Cô xúc động nói: "Số phận con người thật mong manh. Tôi không thể tin vào sự thật này. Không thể nào tin được Lý Ngọc lại qua đời như vậy. Cô ấy còn quá trẻ". Các bạn bè và đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm thương tiếc và gửi lời chia buồn tới gia đình nữ diễn viên bạc mệnh.

Bạn thân nghe tin đều rơi nước mắt khóc thương cho Lý Ngọc. Người yêu cũ Thiệu Binh cũng không tránh khỏi cảm giác đau buồn. Anh chia sẻ nỗi đau xót của mình trên blog: "Tôi sốc khi biết tin cô ấy qua đời. Tôi mở blog ra, ngồi rất lâu mà không biêt viết gì cả... Bệnh tật cuối cùng cũng mang em đi. Mong rằng ở thế giới mới, em sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Anh tin thế.. ".

Chứng kiến sự ra đi của cô con gái cưng, gia đình Lý Ngọc rất suy sụp. Mẹ cô chỉ nằm trên giường và khóc than vì đau khổ. Khác với sự ra đi có báo trước của Mai Diễm Phương, báo chí chưa từng được cung cấp thông tin về bệnh tình của Lý Ngọc. Sự ra đi của cô là bất ngờ và cũng gây chấn động nhất Cbiz năm 2009.