Phạm Hương reo hò cổ vũ Sơn Tùng M-TP biểu diễn

Tối 20/8 tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), Sơn Tùng M-TP tham gia trình diễn trong một sự kiện trao giải thưởng giải trí và thể hình. Ngay khi MC vừa giới thiệu tên của nam ca sĩ, sân khấu đã ngập tràn trong tiếng reo hò. Nam ca sĩ Thái Bình trình diễn liên tục 3 ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi và Em của ngày hôm qua. Vẫn giữ đúng phong độ, Sơn Tùng ngoài phần âm nhạc bắt tai còn cuốn hút khán giả nhờ phong cách trình diễn, làm chủ sân khấu theo cách rất riêng. Giữa các tiết mục, Sơn Tùng giao lưu với người hâm mộ, khiến không khí ngày càng nóng. Đáp lại lời kêu gọi của thần tượng, các Sky có mặt tại sự kiện liên tục reo hò, gọi tên anh kèm theo nhiều tràng pháo tay. Đây cũng là một trong những sự kiện đầu tiên mà Sơn Tùng M-TP tham gia với hình ảnh mới. Không chỉ thu hút các fan, tiết mục của Sơn Tùng M-TP còn nhận được sự cổ vũ của các sao Việt. Đặc biệt là Phạm Hương không ngần ngại nhún nhảy, phiêu theo các ca khúc hit của nam ca sĩ. Kết thúc tiết mục, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2016 còn liên tục vỗ tay, reo hò. Hình ảnh này của Phạm Hương khiến các Sky thích thú. Ngoài ra, Vũ Cát Tường, Dương Triệu Vũ, Lý Quí Khánh và các nhân vật nổi tiếng khác cũng dành cho Sơn Tùng tình cảm tương tự. Ngoài Sơn Tùng, chương trình còn có màn trình diễn của Đông Nhi, Cô cũng biểu diễn loạt 3 ca khúc sôi động On Top, Xin cảm ơn và Shake the rhythm. Huấn luyện viên The Voice 2017 vừa hát vừa thể hiện loạt vũ đạo đẹp mắt. Trong sự kiện, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vượt loạt nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt để nhận giải Biểu tượng sắc đẹp của năm. Giải thưởng hình thể đẹp nhất thuộc về Phạm Hương. Vũ Cát Tường là Nhân vật truyền cảm hứng của năm. Người mẫu trẻ Quỳnh Châu trở thành Nhân vật ảnh hưởng của năm.

