Phạm Hương rạng rỡ bên Trương Ngọc Ánh tại sự kiện

Hoa hậu Phạm Hương vừa bất ngờ xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim điện ảnh “Chờ em đến ngày mai” của An Nguy. Đến ủng hộ học trò ra mắt phim điện ảnh đầu tay, Phạm Hương hội ngộ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Cả hai người đẹp vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng nhau và bị người hâm mộ vây kín khi xuất hiện bên nhau. Phạm Hương và Trương Ngọc Ánh còn nắm tay vào khu vực thảm đỏ và chia vui cùng ê-kíp đoàn phim. Khoảnh khắc Phạm Hương ôm trầm lấy nữ diễn viên phim “Hương ga” tại buổi ra mắt phim của An Nguy. Đến dự sự kiện, Hoa hậu Phạm Hương diện bộ váy trắng tinh khiết kiểu dáng hở vai của NTK Lê Thanh Hòa. Phạm Hương còn chọn một bó hoa tươi tắn mang đến tặng An Nguy như là món quà khích lệ tinh thần cho vai nữ chính của học trò trong bộ phim “Chờ em đến ngày mai”. An Nguy (ở giữa) rất bất ngờ về bó hoa và không quên gửi lời cảm ơn Phạm Hương. Mặc dù đang rất bận rộn với nhiều dự án cá nhân trong dịp cuối năm nhưng khi được An Nguy mời đến tham dự buổi công chiếu phim, Phạm Hương đã vui vẻ nhận lời. Sau hoạt động này, Phạm Hương sẽ tham gia liên tiếp hai dự án cộng đồng giúp đỡ bà con nghèo tại miền Tây và miền Trung. Ngoài ra, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sẽ xuất hiện trên nhiều sân khấu trao giải của các giải thưởng uy tín trong thời gian tới.

Hoa hậu Phạm Hương vừa bất ngờ xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim điện ảnh “Chờ em đến ngày mai” của An Nguy. Đến ủng hộ học trò ra mắt phim điện ảnh đầu tay, Phạm Hương hội ngộ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Cả hai người đẹp vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng nhau và bị người hâm mộ vây kín khi xuất hiện bên nhau. Phạm Hương và Trương Ngọc Ánh còn nắm tay vào khu vực thảm đỏ và chia vui cùng ê-kíp đoàn phim. Khoảnh khắc Phạm Hương ôm trầm lấy nữ diễn viên phim “Hương ga” tại buổi ra mắt phim của An Nguy. Đến dự sự kiện, Hoa hậu Phạm Hương diện bộ váy trắng tinh khiết kiểu dáng hở vai của NTK Lê Thanh Hòa. Phạm Hương còn chọn một bó hoa tươi tắn mang đến tặng An Nguy như là món quà khích lệ tinh thần cho vai nữ chính của học trò trong bộ phim “Chờ em đến ngày mai”. An Nguy (ở giữa) rất bất ngờ về bó hoa và không quên gửi lời cảm ơn Phạm Hương. Mặc dù đang rất bận rộn với nhiều dự án cá nhân trong dịp cuối năm nhưng khi được An Nguy mời đến tham dự buổi công chiếu phim, Phạm Hương đã vui vẻ nhận lời. Sau hoạt động này, Phạm Hương sẽ tham gia liên tiếp hai dự án cộng đồng giúp đỡ bà con nghèo tại miền Tây và miền Trung. Ngoài ra, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sẽ xuất hiện trên nhiều sân khấu trao giải của các giải thưởng uy tín trong thời gian tới.