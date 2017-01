Phạm Băng Băng, ngôi sao tuổi Dậu thành công nhất Cbiz

Nổi lên từ vai hầu gái trong bộ phim Hoàn châu cách cách 20 năm về trước, giờ đây Phạm Băng Băng đã trở thành một trong những sao nữ thành công nhất Cbiz cả tiền lẫn tài. (Ảnh: Internet) Thành công trong sự nghiệp liên tiếp gõ cửa ngôi sao tuổi Dậu này với vô số những giải thưởng như Nữ diễn viên xuất sắc giải Bách Hoa 2003 với phim Điện thoại di động, Nữ diễn phụ xuất sắc giải Kim Mã 2007 phim Trong lòng có quỷ, Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở LHP Á Âu với vai diễn trong phim Lost in Beijing, Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở LHP Tokyo lần thứ 24 với vai diễn Nam Phong, một cô gái trẻ nổi loạn trong Núi Quan Âm. (Ảnh: chinesepopculture) Danh tiếng của Phạm Băng Băng còn bay xa khỏi Trung Quốc khi năm 2013 cô được tờ Hollywood Reporter vinh danh là Nghệ sĩ quốc tế của năm. (Ảnh: GotCeleb) Nghề diễn thành công vang dội là tiền đề giúp Phạm Băng Băng mở trường nghệ thuật ở Bắc Kinh, mở công ty sản xuất điện ảnh Mỹ Đào Bắc Kinh của riêng mình. Hoạt động phim ảnh và kinh doanh đã giúp Phạm Băng Băng trở thành ngôi sao dưới 30 tuổi có thu nhập cao nhất năm 2010 tại Trung Quốc. (Ảnh: Pinterest) Năm 2016, Phạm Băng Băng còn là ngôi sao Hoa ngữ duy nhất lọt vào danh sách top 10 sao nữ thu nhập cao nhất 2016 do Forbes bình chọn với 17 triệu USD nhờ cát-sê khủng từ các phim như: "Tẩu thoát ngoạn mục" hay "Vương triều của mỹ nhân Dương Quý Phi". (Ảnh: Internet) Phạm Băng Băng hiện đang là nữ nghệ sĩ có tài sản trên thị trường chứng khoán khủng nhất. Ước tính, trong 10 năm hoạt động nghệ thuật, thu nhập của Phạm Băng Băng đạt hơn 38 triệu NDT (129 tỷ đồng). (Ảnh: royalcaribbeanpresscenter) Các khoản thu nhập của Phạm Băng Băng đến từ đóng phim, kinh doanh, quảng cáo và dự sự kiện. Cô được mệnh danh là Nữ hoàng quảng cáo Hoa ngữ. Ngoài những công ty riêng và những khối bất động sản có giá trị, Phạm Băng Băng còn sở hữu hàng loạt những xế siêu sang như Mercedes Benz S Class, Mercedes G55... (Ảnh: Getty Images) Chính vì khối tài sản khổng lồ đó mà Phạm Băng Băng tự tin tuyên bố: "Tôi không cần cưới chồng đại gia vì tôi chính là đại gia". Kể từ năm 2013, ngôi sao Hoàn châu cách cách luôn nằm trong top sao Trung Quốc có thu nhập cao nhất theo đánh giá của Forbes. (Ảnh: Twitter) Sự nghiệp thành công, đường tình duyên của nàng Hoa đán cũng đã yên ổn sau nhiều năm tháng dính tin đồn, thị phi. Cô và nam diễn viên Lý Thần nảy sinh tình cảm khi đóng cặp trong bộ phim “Võ Mị Nương truyền kỳ”. Ngày 29/5/2014, Phạm Băng Băng chính thức công khai quan hệ tình cảm với người tình tin đồn Lý Thần trên blog bằng một hình ảnh ngọt ngào và viết “Chúng tôi” như để khẳng định họ là một cặp. (Ảnh: QQ) Đến nay họ vẫn là một trong những cặp đẹp đôi nhất của showbiz Hoa ngữ và đám cưới của Băng-Thần vẫn đang được fan mong chờ mỗi ngày. Mặc dù cát-sê của Lý Thần không thể so sánh với Phạm Băng Băng nhưng anh lại là con nhà trâm anh thế phiệt. Lý Thần xuất thân trong gia đình quân đội danh tiếng ở Thanh Đảo và gia tài nhà họ Lý ước chừng vượt qua 1,1 tỷ NDT. Anh lại là người thừa kế duy nhất trong gia đình.

