Paris Hilton, cô gái tóc vàng hoe ngày nào giờ đã trưởng thành

Lớn lên trong một gia đình giàu có, là người thừa kế của tập đoàn Hilton nổi tiếng, ngay từ lúc còn niên thiếu, Paris Hilton mải chơi hơn là học. (Ảnh: neighbour123) Vốn sinh ra trong gia đình dư dả về kinh tế nên Paris Hilton không lạ lùng gì với những bữa tiệc sang chảnh đến mức cô được gọi là công chúa tiệc tùng ở Hollywood. (Ảnh: Daily Mail) Lối sống thác loạn cùng những mối tình ngắn ngủi khiến cô nàng thừa kế giàu có luôn được xuất hiện trong các tờ báo giải trí. Nhưng phải đến năm 2003 thì Paris mới thực sự nổi tiếng khi cô bị rò rỉ clip sex 1 Night in Paris với bạn trai lúc đó, Rick Salomon. (Ảnh: Showbizspy) Chỉ ba tuần sau khi clip sex bị lộ ra thì show truyền hình thực tế The Simple Life của Paris Hilton và cô bạn thân Nicole Richie ra số đầu. (Ảnh: CNN) Ngoài truyền hình thực tế, Paris cũng thử sức mình ở rất nhiều lĩnh vực như viết sách. Cuốn Confessions of an Heiress của cô đã trở thành cuốn sách bạn chạy do New York Times bình chọn. Sau đó cô còn thử sức làm ca sĩ nhưng hoàn toàn thất bại. (Ảnh: In Touch Weekly) Năm 2006, Paris bị bắt vì tội lái xe sau khi uống rượu và năm sau đó cô bị bắt vì tội vi phạm trong thời gian thử thách. Paris Hilton nổi tiếng hơn cả nhờ những scandal mà cô gây nên. Báo chí luôn viết về Paris như một cô gái tóc vàng hoe đỏng đảnh, ham chơi và hơi ngốc nghếch. (Ảnh: TMZ) Tính đến nay, ít nhất 10 người đàn ông đã qua tay Paris Hilton trong đó có một lần cô đính hôn với Paris Latsis, con trai một tỷ phú Hy Lạp vào tháng 5 năm 2005, nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài được 5 tháng thì kết thúc. (Ảnh: zimbio) Giờ đây, sau một thời gian dài mải mê và tốn thời gian cho những cuộc tiệc tùng, ăn chơi, những mối quan hệ chóng vánh, ở tuổi 35, Paris đã chín chắn hơn. Cô tập trung cho sự nghiệp DJ và kinh doanh của mình. (Ảnh: WireImage) Thất bại với những thử thách bản thân ở công việc ca sĩ, diễn viên, Paris biết rõ điểm mạnh của mình chính là nghề DJ. Hiện Paris đang là DJ ở Amnesia, một trong những hộp đêm hot nhất của Ibiza. (Ảnh: Vantagenews) Không ai ngờ một cô gái quen ăn quen chơi một thời lại chí thú với công việc và có suy nghĩ nghiêm túc về nghề nghiệp đến vậy. Paris tâm sự: “Khi mới bắt đầu làm DJ, tôi phải mất 6 tháng để huấn luyện và mỗi ngày phải ở trong phòng thu 6 tiếng”. (Ảnh: Wireimage) Cô gái tóc vàng hoe năm nào giờ đã chín chắn hơn. “Tôi đã trưởng thành. Năm nay, tôi rong ruổi trên máy bay 200 ngày và tất cả thời gian của tôi dành cho công việc. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như thế”. (Ảnh: Snapchat)

