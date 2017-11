Ồn ào vụ phim của Ngô Thanh Vân: Liệu có phải PR?

Cô Ba Sài Gòn là bộ phim thứ hai liên tiếp dưới trướng của Ngô Thanh Vân dính phải những ồn ào. Từ tranh luận poster "sến hay sang", Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng tố Angela Phương Trinh "hãm hại đồng nghiệp" cho đến tuyên bố "có lẽ ngừng sản xuất phim" mới đây.



Xâu chuỗi với Tấm Cám: Chuyện chưa kể, nhiều khán giả không khỏi thắc mắc, phải chăng các bộ phim của Ngô Thanh Vân sản xuất, đạo diễn đều có "số thị phi"?

Ngô Thanh Vân bật khóc khi nói về việc không đạt được thỏa thuận trình chiếu tại các cụm rạp CGV. Ảnh: Nguyễn Thành.

Khóc vì nhiều lý do

Năm ngoái, với vài giọt nước mắt rơi tại buổi công chiếu Tấm Cám: Chuyện chưa kể, vụ việc giữa Ngô Thanh Vân và một nhà phát hành trở thành vụ ầm ĩ chưa từng có trong lịch sử ra mắt của phim Việt.

Câu chuyện kéo theo nhiều tranh cãi, mà tiêu biểu chính là tin đồn chèn ép phim Việt của doanh nghiệp Hàn Quốc.

“Cả hai bên chưa đi đến quyết định cuối cùng. Họ đưa ra rất nhiều lý do, nhưng khả năng cao là họ vẫn sẽ không ủng hộ Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Điều này làm Vân rất buồn, vì một tác phẩm tâm huyết của 500 con người không có một kết thúc tốt đẹp” - Ngô Thanh Vân vừa khóc, vừa tâm sự trong họp báo.

Ngay sau đó, một làn sóng chỉ trích đơn vị này diễn ra. Từ một thương vụ kinh doanh bất thành, nhà phát hành phim lớn nhất Việt Nam phải đích thân lên tiếng đính chính bằng thông cáo báo chí để rộng đường dư luận.

Khán giả chia làm hai phe rõ rệt. Một bên đồng cảm với Ngô Thanh Vân, bởi tác phẩm coi như mất 40% thị phần rạp chiếu. Bên còn lại không ủng hộ nhưng cũng không phản đối quyết định của bên phát hành, vì đây chỉ là việc làm ăn "thuận mua vừa bán".

Có thể nói, tuy mất đi đối tác phát hành lớn nhưng lợi ích mà Tấm Cám: Chuyện kia kể thu được cũng hề nhỏ. Bộ phim tạo được hiệu ứng lan truyền rộng khắp và mang về doanh thu trên dưới 70 tỷ đồng.

Khó có thể tin một người mạnh mẽ, quyết liệt như Ngô Thanh Vân lại muốn từ bỏ sản xuất phim vì lý do này. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau một năm, từ khoá "bật khóc" một lần nữa gắn với cái tên Ngô Thanh Vân. Chiều 14/11, đả nữ họ Ngô viết trên trang cá nhân: "Tôi cảm thấy bất lực trước ý thức của những người trẻ xem phim. Tôi đang khóc cho thành quả lao động của ê-kíp của mình. Nó như cái tát vào mặt để tôi tỉnh lại".

Với sức ảnh hưởng của một ngôi sao, chia sẻ này của Ngô Thanh Vân dễ dàng được truyền thông, báo chí đưa tin. Chuyện quay lén, xâm hại bản quyền của phim vốn không mới nay được khán giả, dân trong nghề nhắc lại với thái độ thương cảm xen lẫn phẫn nộ.

Xét về mặt quảng bá (với trên 30 tít báo đăng tải), Cô Ba Sài Gòn vẫn được lợi nhiều hơn trong chuyện này vì kẻ livestream cuối cùng đã bị bắt, trong khi bộ phim chưa bị thiệt hại quá nhiều.

Phim giả tình thật giữa ST và Ninh Dương Lan Ngọc

Đến hẹn lại lên, mối quan hệ giữa hai ngôi sao, cũng là hai gương mặt xuất hiện trong hai bộ phim do Ngô Thanh Vân đạo diễn, sản xuất lại được dư luận quan tâm.

Trên mạng xã hội, xuất hiện vô số những bức ảnh tình tứ giữa S.T và Ninh Dương Lan Ngọc, từ tạp chí, ảnh quảng bá, sự kiện cho đến mạng xã hội. Đỉnh điểm của tin đồn này rơi vào giữa năm ngoái, lúc Tấm Cám: Chuyện chưa kể chuẩn bị ra mắt.

Tương tự nhiều cặp đôi "phim giả tình thật" khác, hiếm người trong cuộc nào chịu lên tiếng xác nhận ngay lúc công chúng đang cần lời giải đáp nhất.

Trả lời trên một trang báo về mối quan hệ với S.T vào tháng 9/2016, Ninh Dương Lan Ngọc nói lấp lửng: "Tôi cũng nhận được câu hỏi này hơi nhiều. Nhưng mà cho đến bây giờ, tôi chỉ muốn nói rằng những gì đẹp nhất đang diễn ra trước mắt mình, chưa thể nói trước được điều gì cả".

Với Cô Ba Sài Gòn , trùng hợp khi hai vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc và S.T cũng là mối tình duy nhất được khắc họa trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1990 mới khẳng định cô và bạn diễn không yêu nhau. Và như mọi khi, "Chúng tôi là bạn tốt" là đáp án phổ biến nhất.

Angela Phương Trinh đăng tải đầy ẩn ý trên trang cá nhân.

Angela Phương Trinh bị tố hãm hại Ninh Dương Lan Ngọc

Thời điểm công chiếu phim thường là dịp thích hợp để các diễn viên trải lòng về sự nghiệp của mình. Tuy nhiên cũng tuỳ vào nội dung chia sẻ mà báo giới và công luận có cách đưa tin khác nhau, về sản phẩm, đời tư hay những chuyện bên lề.

Bài phỏng vấn gần đây của Ninh Dương Lan Ngọc rơi vào trường hợp thứ ba, khi vụ giành vai với Angela Phương Trinh lại được đích thân ngôi sao của Cô Ba Sài Gòn nhắc lại: "Và ngày hôm nay tôi cũng muốn nói với khán giả của mình tại sao thời gian qua tôi lại im lặng. Tôi im lặng là vì muốn dành sự tôn trọng còn sót lại cho người đàn em trong nghề".

Cô nói tiếp: "Tôi không muốn tranh đấu qua lại, showbiz đã có quá nhiều điều để mọi người bàn tán nên tôi chỉ muốn dành cho nhau những đối xử chân thành nhất. Nhân đây tôi cũng muốn nói với khán giả rằng showbiz không xấu, chỉ có những người xấu làm cho showbiz bị ô nhiễm mà thôi".

Qua hai trích dẫn trên, có thể nhận ra sự mâu thuẫn rất lớn trong cách trả lời của Ninh Dương Lan Ngọc. Khi mọi thứ đang ồn ào, cô chọn im lặng để dành sự tôn trọng cho đồng nghiệp trong nghề. Nhưng giữa lúc câu chuyện đã lắng xuống, nữ diễn viên không những nhắc lại mà còn cung cấp thêm nhiều thông tin về Angela Phương Trinh.

Thực chất, tin đồn giành vai trong bộ phim She Was Pretty phiên bản Việt chỉ xuất phát từ cộng đồng mạng. Trước đó, bản thân "bà mẹ nhí" cũng bày tỏ một cách văn minh, nhẹ nhàng trên trang cá nhân rằng: "Do dự án thay đổi lịch trình và hai bên không đạt được thoả thuận".