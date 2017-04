Nụ hôn của Vin Diesel - Charlize Theron khiến trailer Fast 8 đạt kỷ lục

(Kiến Thức) - Nam diễn viên Vin Diesel cho rằng nụ hôn của anh với bạn diễn Charlize Theron đã khiến trailer của Fate of the Furious đạt kỷ lục người xem trong 24 giờ.

Trailer Fast and Furious 8: Fate of the Furious ra mắt ở Times Square vào tháng 12/2016 đạt kỷ lục 139 triệu người xem trong vòng 24 giờ.



“Không có trailer nào mà nhiều người xem như Fast 8. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong trailer là nụ hôn giữa Cipher và Dom (Charlize Theron và Vin Diesel thủ vai).

Màn hôn môi của Vin Diesel và Charlize Theron trong Fast 8. (Ảnh: Usmagazine)

Nam diễn viên 49 tuổi còn ví nụ hôn của mình với Theron là khoảnh khắc lịch sử trong lịch sử trailer. Không những thế Vin còn tin chắc Fate of the Furious sẽ là bộ phim tuyệt vời nhất.

“Tôi hoàn toàn không phàn nàn gì về màn hôn môi với bạn diễn xinh đẹp. Charlize Theron không phải là một đối tác hôn tồi”, Diesel chia sẻ trên USA Today.

Vin Diesel và Charlize Theron trong buổi ra mắt phim Fate of the Furious. (Ảnh: Getty Images)

Series Fast and Furious đã thu được 4 tỷ tiền vé từ khắp nơi trên thế giới và phần 8 của phim hy vọng sẽ thu được doanh thu khủng. Trong ngày đầu quay Fate of the Furious, nam diễn viên Tyrese Gibson đã cùng các bạn diễn dành vài phút tưởng niệm Paul Walker, một thành viên của đoàn phim đã ra đi mãi mãi sau tai nạn xe hơi vào ngày 30/1/2013. “Paul hiện diện trên trường quay từng ngày, từng cảnh quay”, Diesel nói.

Vin Diesel vừa là diễn viên vừa là nhà sản xuất của Fast and Furious 8 , anh cho biết quyết định quay những cảnh đầu tiên của bộ phim ở Cuba là từ gợi ý rất lâu của Walker. Paul Walker từng muốn quay nhiều cảnh đua xe hơn nữa trong Fast and Furious và trong Fast 8, Vin đã giúp cho ước nguyện đó của Paul thành hiện thực.

>>> Trailer Fate of the Furious: