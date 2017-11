Nữ diễn viên Hàn Quốc chết hai tuần mới phát hiện ra xác

Ngày 28/11, nhiều trang tin Hàn Quốc như Chosun, Hani, Khan đưa tin về cái chết của nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Mi Ji. Tờ Khan và Chosun cho hay, thi thể Lee Mi Ji (tên thật là Kim Jung Min) được tìm thấy ở nhà riêng tại khu Yeoksam-dong, Seoul trong tình trạng phân hủy.



Phía cảnh sát cho biết, nữ diễn viên sinh năm 1960 đã qua đời khoảng hai tuần trước vì bệnh thận. Tuy nhiên, người thân không ai hay biết. Chỉ tới khi em trai nữ diễn viên quá cố tìm tới nhà riêng mới phát hiện sự việc.

Theo dõi camera khu vực tòa nhà, giới chức phát hiện lần cuối cùng Lee Mi Ji xuất hiện tại sảnh ngày 8/11. Trái với thông tin tờ Chosun và Khan đưa ra, tờ Hani lại đưa tin hàng xóm ngửi thấy mùi lạ và báo cảnh sát. Sau đó, họ mở cửa và phát hiện ra xác chết.

Di ảnh của nữ diễn viên quá cố.

Cũng theo tờ Hani, diễn viên quá cố mắc bệnh thận từ nhiều năm trước và sống một mình tại căn hộ ở Yeoksam-dong, Seol. Hiện tại, thi thể Lee Mi Ji đã được đưa về bệnh viện St. Mary's, Seoul. Tang lễ của cô sẽ diễn ra vào ngày mai 29/11.

