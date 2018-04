Nữ diễn viên đóng cảnh nóng sập giường tiết lộ suýt bị cưỡng hiếp

Nữ diễn viên Trà My được nhớ đến qua vai chính trong Thương nhớ ở ai. Trong phim cô vào vai cô gái trẻ có cảnh nóng với chính người tình của mẹ mình. Bộ phim tạo được tiếng vang khi giành nhiều giải thưởng tại giải Cánh Diều vừa diễn ra trong tháng 4 năm nay.

Sau khi bộ phim khép lại, nữ diễn viên Trà My tiếp tục được chú ý qua những lần tham dự sự kiện thời trang và vai diễn trong một bộ phim mới. Mới đây, Trà My gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về phong trào MeToo của những cô gái là nạn nhân của quấy rối tình dục. Tại Việt Nam, không ít sao nữ trong làng giải trí lên tiếng thừa nhận bản thân từng bị quấy rối khi hoạt động trong nghề.

Trà My của "Thương nhớ ở ai" thừa nhận từng là nạn nhân bị tấn công tình dục. Trà My vốn là một cô gái thẳng thắn, không e dè đối diện với những mặt tiêu cực nhất trong cuộc sống. Cô chia sẻ trước đây từng suýt bị cưỡng bức bởi một thanh niên. "Có những chuyện trong đời tôi biết không vui vẻ gì khi kể ra, nhưng với suy nghĩ phụ nữ chúng ta là một nửa thế giới, chúng ta cần được bảo vệ và yêu thương lẫn nhau trước nạn quấy rối tình dục, tôi thấy mình cần lên tiếng!" - Trà My lý giải việc cô dám nói thẳng nói thật. Nữ diễn viên Thương nhớ ở ai cho hay, cô từng bị một thanh niên đi theo từ chợ về nhà mấy lần mà không biết. Trong một đêm, khi Trà My đang ngủ say và chợt thức giấc, bỗng nhiên cô thấy một người con trai đứng trước giường. Cô hoảng loạn và theo quán tính định hét lên thì gã kia lao vào và bịt mồm lại, nói sẽ giết nếu cô hét. Gã nói rằng gã có dao. Trà My kể, lúc đó cô sợ đến nỗi tim rớt ra khỏi ngực. Khi đứng giữa sự sống và cái chết, Trà My cố gắng bình tĩnh lại, lấy hết những kiến thức đã đọc về tâm lý học để chiến đấu với kẻ lạ mặt. Cô kể: "Sau này tôi mới biết gã là thanh niên nghiện game, từng đi theo tôi một cách bí mật khi tôi từ chợ về nhà. Hôm đó gã dỡ mái ngói nhà trọ của tôi, định trộm đồ nhưng vì tôi không có gì để lấy nên muốn quấy rối. Tôi cố giữ bình sinh, dọa hắn rằng tôi bị AIDS. Nhờ đó gã bớt cơn thú tính lại. Kết quả sự việc là tôi đã cố gắng kéo dài thời gian cho đến sáng. Gã từ một kẻ bản năng và muốn quấy rối tôi trở nên nhũn như con chi chi và phải đi ra khỏi nhà tôi mà tôi không bị hề hấn gì!". Nữ diễn viên cho hay, cô muốn qua trải nghiệm có thật của mình để nói với các bạn gái rằng, phụ nữ không có sức mạnh về cơ bắp nhưng có sức mạnh từ trí tuệ khiến mọi đàn ông không thể làm gì. "Khi bị dồn vào đường cùng thì vẫn phải luôn thật bình tĩnh đừng kháng cự sẽ làm kẻ quấy rối càng điên lên và chúng ta sẽ không kiểm soát được tình thế!" - cô đưa ra lời khuyên. Kể lại sự việc buồn từng trải qua, Trà My muốn khuyên các cô gái hãy mạnh mẽ.

Không chỉ từng suýt bị cưỡng bức, Trà My còn tiết lộ việc làm trong nghề giải trí, không ít lần bị quấy rối. Tuy nhiên, Trà My không tiết lộ tên tuổi những "yêu râu xanh" này.

Khi được hỏi ngược lại vấn đề về việc một số khán giả cho rằng các diễn viên Việt Nam đang "lợi dụng" phong trào Metoo để "bịa" chuyện bản thân bị lợi dụng nhằm PR tên tuổi, Trà My lên tiếng: "Tôi nghĩ phụ nữ Á Đông chúng ta vẫn còn sống dựa vào quá nhiều những định kiến và quy chuẩn. Tuy là họ bị lạm dụng nhưng với những quan niệm cổ hủ vẫn cho rằng họ không tốt nên mới bị người khác làm vậy, giống như đàn ông châu Á nhiều nơi vẫn chỉ muốn lấy các cô gái còn trinh về làm vợ! Đây là những tư duy và hủ tục quá cũ kỹ khiến phụ nữ không dám nói ra những sự thật đau lòng hay chỉ rõ mặt khi bị lạm dụng. Hơn nữa, chúng ta đang sống trong một xã hội chưa được bảo vệ hoàn toàn cho người phụ nữ khỏi nạn xâm hại nên khi họ nói rõ tên tuổi kẻ tấn công sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ như công việc, bạn bè, gia đình hay xã hội. Tôi mong tiếng nói của tôi có thể góp một phần nào đó cải thiện việc này và phụ nữ chúng ta được bảo vệ chặt chẽ hơn! Đàn ông là phái mạnh nhưng họ sẽ không là gì nếu thiếu đi phụ nữ chúng ta!".

Trước đây, Trà My từng tuyên bố sẽ không lấy chồng. Điều khiến nữ diễn viên cảm thấy khó mở lòng trong tình yêu một mặt vì những điều cô từng trải qua bởi sau lần suýt bị tấn công tình dục, Trà My gặp chấn thương tâm lý nặng nề. Mặt khác, cô đau đáu suy nghĩ, đôi lúc thấy tuyệt vọng. Trà My tâm sự: "Có một thời gian tôi đã nghĩ rằng lẽ nào phụ nữ chúng ta sinh ra chỉ để cho đàn ông thoả mãn thú tính? Tôi cũng là một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác trên đời này, cũng biết yêu thương và mong được yêu thương từ người đàn ông của mình! Nhưng có những lúc tôi cũng rất tuyệt vọng! Phụ nữ Việt Nam mình chưa được sự bảo vệ tuyệt đối từ việc bị lạm dụng, chính chúng ta cũng ko biết một sự thật đau lòng rằng đôi khi chúng ta cũng bị lạm dụng bởi người chồng hay người yêu của mình! Chỉ cần chúng ta không thích thì đó sẽ là xâm phạm hay lạm dụng!".

Trà My cho hay, hiện tại cô đã vượt qua được nỗi "sợ đàn ông". Cô muốn cống hiến cả đời cho nghệ thuật chứ không phải vì nỗi sợ đó mà không lấy chồng.