Nỗi đau tột cùng của sao Hollywood mất con

Năm 2006, người mẫu Playboy Anna Nicole Smith đã sốc khi đứa con trai đầu lòng Daniel Wayne Smith qua đời lúc cô vừa sinh con gái thứ hai được 3 ngày và vẫn đang ở trong viện. Nguyên nhân cái chết của Daniel được cho là dùng thuốc quá liều. Năm tháng sau khi con trai đột tử, Anna cũng qua đời trong phòng một khách sạn ở Florida vì dùng thuốc kê đơn quá liều. (Ảnh: kiis1065) O.J. Simpson cũng là một trong số những sao Hollywood mất con và phải đối diện với nỗi đau tột cùng này. Trước khi nam diễn viên O.J. Simpson phải hầu tòa vì liên quan tới vụ giết vợ cũ, O.J. Simpson đã phải trải qua chuyện buồn lòng khi mất đi con gái lớn, Aaren Simpson. Aaren đã bị chết đuối vào năm 1979, chỉ một tháng sau sinh nhật lần thứ 2 của bé. (Ảnh: refinery29.) Năm 2000 khi bạn gái của ngôi sao Hollywood Keanu Reeves, Jennifer Syme, sinh con gái đầu lòng của hai người lúc mới mang thai được 8 tháng. Em bé vừa chào đời đã chết yểu. Quan hệ của hai người kết thúc vài tuần sau đó. (Ảnh: lifetimetv.) Con trai của ngôi sao ca nhạc Eric Clapton đã tử nạn khi ngã từ cửa sổ căn hộ ở Manhattan xuống đất. Lúc đó cậu bé mới 4 tuổi. Cái chết đau đớn của con trai đã khiến Clapton sáng tác ra bài hát nổi tiếng Tears in Heaven. Sau cái chết của cậu bé, Eric sinh thêm ba con gái với vợ hai, Melia McEnery. (Ảnh: Youtube) Tháng 10/1996, Prince và vợ, vũ công Mayte Garcia-Nelson trải qua cú sốc khi đứa con 1 tuần tuổi qua đời vì hội chứng Pfeiffer. Không muốn công bố rộng rãi cái chết của con, giọng ca Purple Raine và vợ đã chôn cất con và điền với giấy chứng tử lý do không đúng sự thật để mọi người không bàn tán nhiều về mất mát đó. (Ảnh: Billboard) Ba năm sau cái chết của vợ, nữ danh ca Whitney Houston đến tháng 1/2015 Bobby Brown lại phải đón hung tin con gái duy nhất của anh và Whitney, Bobbi Kristina Brown chết não khi bị chìm trong bồn tắm lúc mới 22 tuổi. Vài tháng sau đó thì Kristina qua đời. Theo kết luận của cơ quan chức năng, nguyên nhân cái chết của Kristina là do dùng hỗn hợp ma túy, thuốc kê đơn và rượu. (Ảnh: nydailynews.) Khi nam diễn viên nổi tiếng Hollywood John Travolta cùng gia đình đi nghỉ ở Bahamas vào năm 2009 thì con trai anh, Jett, bị ngã chúi đầu xuống bồn tắm vì lên cơn tai biến và qua đời. (Ảnh: abcnews)

