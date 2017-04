Những sự thật gây sốc về Lý Tiểu Long

Một số bài báo và tự truyện về Lý Tiểu Long cho biết anh thường nhai ma túy làm từ cây gai dầu trong vòng hơn 10 năm trời. Nhiều người cho rằng loại ma túy này giúp Lý Tiểu Long tĩnh hơn và tốt cho thần kinh của anh hơn. Nhìn Lý Tiểu Long cơ bắp cuồn cuộn trong những bộ phim, ai cũng nghĩ anh có một thân hình hoàn hảo. Nhưng thực tế, chân trái của anh ngắn hơn chân phải hơn 2cm và năm 1972 anh từng phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi ở nách vì lý do thẩm mỹ. Thị lực của Lý Tiểu Long rất kém. Đó có thể là lý do ngôi sao võ thuật thường dựa vào cảm nhận của các chi hơn là nhìn. Cũng chính vì mắt kém nên anh cũng là một trong những người đầu tiên dùng tới kính áp tròng. Tuy nhiên, do thời đó mắt kính áp tròng rất bất tiện không như bây giờ nên anh quay trở lại dùng cặp kính dầy như đít chai. Ngoài võ thuật và diễn xuất, Lý Tiểu Long còn dành nhiều thời gian để đọc và viết về những triết lý trong đời sống và thuyết thần học. Lý Tiểu Long học triết học khi còn là sinh viên trường Đại học Washington. Lý Tiểu Long là người sáng lập võ phái Triệt quyền đạo từ Vịnh Xuân quyền và các kiểu võ thuật khác. Triệt quyền đạo không chỉ là một nghệ thuật nó còn là một triết lý giúp Lý Tiểu Long biến lý thuyết thành thực hành. Cuốn sách The Warrior Within viết về những triết lý của Lý Tiểu Long giúp mọi người hiểu rõ hơn thế giới xung quanh và đạt được những mong muốn trong đời, được nhiều người tìm đọc. Lý Tiểu Long dành nhiều thời gian sáng tác thơ và vẽ phác họa. Anh là một người rất thích đọc sách và trong thư viện tại gia có hơn 2000 đầu sách, cứ khi nào rảnh rỗi là Lý Tiểu Long lại cầm sách đọc. Có thông tin cho rằng Lý Tiểu Long tới Mỹ sinh sống để tránh khỏi sự trả thù của một băng nhóm Trung Quốc. Khi còn sống ở Hong Kong, Lý Tiểu Long đã đánh một người có liên quan tới băng nhóm này và anh được gửi tới Mỹ để an toàn. Lúc ở tuổi thiếu niên Lý Tiểu Long lập một hội mang tên "The Tigers of Junction Street” nên không có gì ngạc nhiên khi thời điểm đó anh lại có kẻ thù. Lý Tiểu Long là người vô thần. Lý Tiểu Long lớn lên trong một gia đình mẹ là người theo đạo Thiên chúa, bố là người theo đạo Phật. Mặc dù được gửi tới học một trường đạo Thiên chúa, nhưng bố mẹ Lý Tiểu Long không bao giờ ép con theo đạo nào. Khi trưởng thành, Lý Tiểu Long tuyên bố anh là người vô thần. “Tôi không tin vào chúa. Mọi thứ tôi có ngày hôm nay là tôi có được từ bản thân và những người tôi yêu quý. Và khi tôi qua đời thì mọi thứ cũng tan biến, chính vì thế mà tôi yêu quý mọi thứ mà tôi có”. Lý Tiểu Long nhảy rất giỏi, có lẽ một phần nhờ khả năng múa võ của anh. Năm 1958, Lý Tiểu Long giành chiến thắng trong cuộc thi nhảy Crown Colony Cha-Cha. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết Lý Tiểu Long không biết bơi, không biết đi xe đạp, không biết lái xe ô tô. Lý Tiểu Long sợ nước từ khi bị chị gái dìm đầu xuống bể bơi năm 12 tuổi. Lý Tiểu Long, tên thật là Lý Chấn Phiên, sinh vào giờ rồng, ngày rồng, năm rồng nên được đặt tên ở nhà là Tiểu Long và cái tên này thành nghệ danh của anh luôn. Tốc độ ra đòn bằng tay của Lý Tiểu Long nhanh đến nỗi những cảnh đánh nhau của anh phải được quay chậm lại để không bị nhòe hình. Mỗi ngày anh tập 5000 cú đấm, bài tập này không những giúp anh tăng tốc độ mà còn tăng lực của những cú ra đòn. Cái chết của Lý Tiểu Long đến tận bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Nhiều người cho rằng anh bị đầu độc hoặc bị một thế lực huyền bí ra tay. Có nhiều lý thuyết đặt ra về việc một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng bỗng đột tử trong chớp mắt. Đến giờ nguyên nhân cái chết của anh vẫn được gia đình, bạn bè và hàng triệu fan tranh cãi.

