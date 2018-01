Những sự cố “rách áo, bục quần” khiến sao Việt muối mặt trên sân khấu

Mới đây, trong chương trình "Cà phê sáng", Trọng Hiếu Idol đã xuất hiện với tư cách khách mời và trình diễn ca khúc "Tình ca". Thế nhưng, khán giả đã nhanh chóng phát hiện ra nam ca sĩ Trọng Hiếu quên...kéo khóa quần. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Hương Tràm cũng bị cho rằng gặp sự cố trang phục trong lúc trình diễn nhưng theo cô đính chính thiết kế trang phục của cô không có vấn đề gì. Luôn luôn xuất hiện chỉn chu và phong cách trước công chúng, thế nhưng cũng có lúc Sơn Tùng gặp phải những "tai nạn" nhớ đời về quần áo. Trong một chương trình ca nhạc, vì "quẩy" quá sung mà chàng ca sĩ quê Thái Bình đã để lộ nội y một cách khá phản cảm. Một nữ nghệ sĩ chú trọng về mặt hình ảnh như Nhã Phương cũng có lúc gặp những pha "thót tim" về trang phục. Cô may mắn được ekip đưa vào hậu trường để cân chỉnh trang phục trong một sự kiện. Tai nạn sân khấu không chừa những anh chàng đẹp trai, Isaac có lần phải muối mặt vì sự cố...rách quần khi biểu diễn. Anh chàng đã rất nhanh trí dùng áo khoác bên ngoài để che đi vùng nhạy cảm. Nam MC Trấn Thành từng gặp phải một sự cố nhớ đời ngay trên sóng truyền hình. Trước khi lên hình, nam MC bị ngã khỏi sân khấu khiến chiếc quần bị rách ở chỗ nhạy cảm. Nhưng vì là truyền hình trực tiếp nên Trấn Thành đành phải tiếp tục chương trình và xem như không có gì xảy ra. Hoàng Thùy Linh có vẻ như là nữ ca sĩ gặp nhiều tai nạn trang phục khi trình diễn. Lần gần đây nhất, chiếc quần của cô bị rách ở chỗ nhạy cảm do chủ nhân trình diễn quá sung. May mắn, nữ MC Mỹ Linh đã nhanh trí "chữa cháy" cho Hoàng Thùy Linh ngay lúc đó. Tóc Tiên trong một lần trình diễn đã bị chiếc váy cúp ngực phản chủ làm lộ nội y một cách phản cảm. Nữ ca sĩ nhanh tay cân chỉnh trang phục nhưng hình ảnh không đẹp của cô cũng đã lọt vào ống kính của các phóng viên ảnh. Một lần khác, trang phục diễn của Tóc Tiên bị rách và khiến cho hình ảnh của cô trở nên kém sang trọng. Hoa hậu Ngọc Hân từng có một phen "giật mình" vì sự cố trang phục trong show thời trang của NTK Hải Long. Xuất hiện với tư cách là một vedette nhưng chiếc khóa váy của Ngọc Hân lại "dở chứng" khiến cho phần lưng của cô bị lộ ra. Nếu không có sự giúp đỡ của NTK Hải Long thì chiếc váy đã bị tụt khỏi người của Ngọc Hân. Mặc dù là tai nạn thế nhưng nữ diễn viên Ngân Khánh vẫn phải đối mặt với mức phạt 3,5 triệu đồng vì để hình ảnh phản cảm xuất hiện trên sóng truyền hình. Tai nạn trang phục của Ngân Khánh xảy ra trong chương trình "Bước nhảy Hoàn Vũ". Người đẹp Khánh My phải cảm thấy may mắn khi chiếc váy của cô "dở chứng" trong hậu trường, nên cô vẫn còn nhiều thời gian xử lý. Sơn Ngọc Minh chắc hẳn phải rất xấu hổ khi nhìn thấy hình ảnh này của mình. Những ngôi sao lớn như anh Bo Đan Trường cũng không thoát khỏi những tai nạn "mướt mồ hôi" về trang phục. >>> Xem video "Trọng Hiếu hát ca khúc nhạc phim Lôi báo - Chỉ có tình yêu ở lại". Nguồn Youtube:

