Những sao Việt “một lần vạ miệng, nhiều năm không quên“

Hoàng My: "Bão Damrey không thiệt hại bằng bão hoa hậu"

Á hậu Hoàng My là cái tên "chiếm sóng" showbiz Việt trong những ngày qua khi đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về cơn bão lịch sử Damrey.

Cụ thể, người đẹp họ Vũ so sánh cơn bão Damrey đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ ngày 4/11 không nhằm gì so với thiệt hại của "cơn bão" không hồi kết mà sao Việt này phải gánh chịu.

So sánh bão Damrey không ăn nhằm gì so với "bão" hoa hậu, Hoàng My vấp phải rất nhiều chỉ trích từ dư luận. Nhiều khán giả không hiểu sao một người đẹp được đánh giá là thông minh và có tri thức như Hoàng My lại có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy.

Vấp phải sự chỉ trích, Hoàng My đã có lời trần tình trên trang cá nhân ngay sau đó. Á hậu Việt Nam 2010 gửi lời xin lỗi vì phát ngôn của cô đã khiến dư luận hiểu nhầm. Tuy nhiên, scandal "vạ miệng" không đáng có này đã khiến hình ảnh đẹp do cô cất công xây dựng trước đó bị ảnh hưởng khá nhiều.

Hương Tràm: "Cảm thấy bị xúc phạm khi hot girl cố đi hát kiếm tiền"

Vào đúng thời điểm Chi Pu công khai lấn sân sang lĩnh vực ca hát khi ra mắt MV đầu tay Từ hôm nay, Hương Tràm bất ngờ viết status "đá xéo" hot girl đi hát trên trang cá nhân. Không chỉ đích danh ai, song hầu hết khán giả đều hiểu rằng người mà Hương Tràm đang nhắm tới là cựu hot girl Hà thành.

Trút mọi bức xúc, Hương Tràm than thở: "Tại sao một số các bạn hot girl rất xinh đẹp rất đáng yêu, mình cũng cực kì thích các bạn ấy cho đến ngày các bạn quyết định cầm mic làm ca sĩ? Xinh thì trau dồi thêm kiến thức, giàu chứ đừng cố siêu giàu, cố siêu giàu một là biến chất hai là trở thành trò cười đấy!".

Sau phát ngôn của giọng ca xứ Nghệ, cuộc chiến không khoan nhượng để bảo vệ thần tượng giữa 2 phe fans đã diễn ra. Trước diễn biến căng thẳng, Chi Pu cũng có động thái đáp trả lại Hương Tràm. Cựu hot girl Chi Pu nhấn mạnh: "Chi thấy bản thân đang làm gì cho khán giả của Chi thì cũng không liên quan đến Hương Tràm".

Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân "đút đầu vào cầu tiêu"

Vào giữa tháng 5/2017, giọng ca chuyển giới Hương Giang Idol vướng phải ồn ào vô lễ với nghệ sĩ Trung Dân khi cùng quay một gameshow truyền hình.

Cụ thể, MC Đại Nghĩa đưa ra câu hỏi: "Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương". Hương Giang vô tư viết đáp án là "đút đầu vô cầu tiêu". Hành động này khiến nghệ sĩ Trung Dân cảm thấy bị xúc phạm danh dự nặng nề.