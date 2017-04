Những sao Việt được lòng mẹ chồng

Cách đây không lâu, Hari Won - một trong những sao Việt tiết lộ, mẹ chồng rất thông cảm cho nghề của cô nên chưa bao giờ lên tiếng la rầy, trách mắng. Hari Won còn cho biết bà chăm sóc, quan tâm tới hai vợ chồng rất nhiều. Mỗi buổi sáng cô đi làm, mẹ chồng luôn nhắc cô uống một ly nước lọc trước khi ăn sáng. Ai cũng biết, Thủy Tiên là người khéo léo và rất được lòng mẹ chồng, em chồng. Mẹ Công Vinh từng nhận xét về con dâu: "Thủy Tiên là một cô con dâu hiền lành, nhưng gái miền Tây thì ít nói. Cũng vì mồ côi cha từ nhỏ nên có nhiều nỗi buồn riêng ở Thủy Tiên. Tôi làm sui gia, nhưng Thủy Tiên khen sống lúc nào cũng vô tư, dễ hơn mẹ đẻ. Tôi không bao giờ chấp con dâu gì cả, chuyện của con con làm, chuyện của mẹ mẹ làm". Cách đây không lâu, MC Thảo Vân khiến nhiều người xúc động trước tâm thư gửi bố mẹ chồng (bố mẹ của chồng cũ- nghệ sĩ Công Lý). Thảo Vân viết: “Ngày xưa, khi con chia tay anh Lý, chính con đã nói với mẹ: “Con tiếc anh Lý 1 phần thì con còn tiếc bố mẹ 10 phần...”. Được biết, dù chia tay Công Lý đã lâu nhưng Thảo Vân vẫn giữ sự tôn kính và mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng. Thảo Vân cũng được bố mẹ Công Lý coi như con gái, con đẻ trong nhà đồng thời dành nhiều lời khen ngợi về sự hiếu thuận của nữ MC. Với Diva Mỹ Linh, cô luôn ngưỡng mộ mẹ chồng hết mực. Mỹ Linh chia sẻ, cô và mẹ chồng thường giúp đỡ, chia sẻ với nhau những gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi khi vợ chồng Mỹ Linh bận rộn với công việc, ông bà luôn là người đứng ra chăm sóc các cháu. "Mẹ tôi là một phụ nữ thành đạt. Bà là biên tập viên nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình. Ở nhà, mẹ rất đảm đang. Không chỉ nấu ăn ngon, mẹ thêu thùa, đan lát cũng giỏi. Những đôi tất nhỏ mà các con tôi đi hồi nhỏ do chính tay mẹ làm… Bản thân tôi cũng muốn trở thành người giống như mẹ"- Mỹ Linh nói. Ngược lại, trong mắt mẹ chồng thì Mỹ Linh được khen là người nhân hậu. Chọn cuộc sống gia đình và rời xa những ồn ào của giới showbiz, Trang Nhung đang chứng tỏ mình đúng đắn. Chia sẻ về mẹ chồng, Trang Nhung cho biết: "Mẹ Huệ là người đàn bà đẹp, quyền lực, thông minh và nhạy bén. Ở mẹ Huệ, tôi thấy vừa có nét truyền thống vừa có sự hiện đại. Mẹ tề gia nội trợ rất giỏi, thích nấu ăn và rất yêu thương con cháu. Dù bận rộn, mẹ luôn dành thời gian chăm sóc từng bữa ăn cho các con, đó là điều không phải ai cũng làm được". Nhiều sao Việt không khỏi ghen tỵ với cuộc sống viên mãn của người mẫu Lê Thúy. Không chỉ được chồng thương yêu, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, Lê Thúy còn được bố mẹ chồng chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ. “Từ ngày làm dâu nhà anh, tôi được bố mẹ chồng cưng chiều lắm, vì gia đình toàn con trai và rất mê có con gái. Mẹ anh lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của tôi nên hay mua đồ ăn để con dâu tẩm bổ. Những tối rảnh rỗi, mẹ còn tự may cho tôi vài bộ đồ ngủ. Bố chồng thì khỏi bàn, cưng con dâu như thể tôi còn đang đi học. Mỗi khi con dâu đi công tác xa, bố còn cho tiền, bắt tôi cầm theo y như bố mẹ ruột vẫn làm. Tôi thấy mình may mắn khi được bố mẹ chăm lo như con ruột”- cô nói.

Cách đây không lâu, Hari Won - một trong những sao Việt tiết lộ, mẹ chồng rất thông cảm cho nghề của cô nên chưa bao giờ lên tiếng la rầy, trách mắng. Hari Won còn cho biết bà chăm sóc, quan tâm tới hai vợ chồng rất nhiều. Mỗi buổi sáng cô đi làm, mẹ chồng luôn nhắc cô uống một ly nước lọc trước khi ăn sáng. Ai cũng biết, Thủy Tiên là người khéo léo và rất được lòng mẹ chồng, em chồng. Mẹ Công Vinh từng nhận xét về con dâu: "Thủy Tiên là một cô con dâu hiền lành, nhưng gái miền Tây thì ít nói. Cũng vì mồ côi cha từ nhỏ nên có nhiều nỗi buồn riêng ở Thủy Tiên. Tôi làm sui gia, nhưng Thủy Tiên khen sống lúc nào cũng vô tư, dễ hơn mẹ đẻ. Tôi không bao giờ chấp con dâu gì cả, chuyện của con con làm, chuyện của mẹ mẹ làm". Cách đây không lâu, MC Thảo Vân khiến nhiều người xúc động trước tâm thư gửi bố mẹ chồng (bố mẹ của chồng cũ- nghệ sĩ Công Lý). Thảo Vân viết: “Ngày xưa, khi con chia tay anh Lý, chính con đã nói với mẹ: “Con tiếc anh Lý 1 phần thì con còn tiếc bố mẹ 10 phần...”. Được biết, dù chia tay Công Lý đã lâu nhưng Thảo Vân vẫn giữ sự tôn kính và mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng. Thảo Vân cũng được bố mẹ Công Lý coi như con gái, con đẻ trong nhà đồng thời dành nhiều lời khen ngợi về sự hiếu thuận của nữ MC. Với Diva Mỹ Linh, cô luôn ngưỡng mộ mẹ chồng hết mực. Mỹ Linh chia sẻ, cô và mẹ chồng thường giúp đỡ, chia sẻ với nhau những gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi khi vợ chồng Mỹ Linh bận rộn với công việc, ông bà luôn là người đứng ra chăm sóc các cháu. "Mẹ tôi là một phụ nữ thành đạt. Bà là biên tập viên nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình. Ở nhà, mẹ rất đảm đang. Không chỉ nấu ăn ngon, mẹ thêu thùa, đan lát cũng giỏi. Những đôi tất nhỏ mà các con tôi đi hồi nhỏ do chính tay mẹ làm… Bản thân tôi cũng muốn trở thành người giống như mẹ"- Mỹ Linh nói. Ngược lại, trong mắt mẹ chồng thì Mỹ Linh được khen là người nhân hậu. Chọn cuộc sống gia đình và rời xa những ồn ào của giới showbiz, Trang Nhung đang chứng tỏ mình đúng đắn. Chia sẻ về mẹ chồng, Trang Nhung cho biết: "Mẹ Huệ là người đàn bà đẹp, quyền lực, thông minh và nhạy bén. Ở mẹ Huệ, tôi thấy vừa có nét truyền thống vừa có sự hiện đại. Mẹ tề gia nội trợ rất giỏi, thích nấu ăn và rất yêu thương con cháu. Dù bận rộn, mẹ luôn dành thời gian chăm sóc từng bữa ăn cho các con, đó là điều không phải ai cũng làm được". Nhiều sao Việt không khỏi ghen tỵ với cuộc sống viên mãn của người mẫu Lê Thúy. Không chỉ được chồng thương yêu, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, Lê Thúy còn được bố mẹ chồng chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ. “Từ ngày làm dâu nhà anh, tôi được bố mẹ chồng cưng chiều lắm, vì gia đình toàn con trai và rất mê có con gái. Mẹ anh lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của tôi nên hay mua đồ ăn để con dâu tẩm bổ. Những tối rảnh rỗi, mẹ còn tự may cho tôi vài bộ đồ ngủ. Bố chồng thì khỏi bàn, cưng con dâu như thể tôi còn đang đi học. Mỗi khi con dâu đi công tác xa, bố còn cho tiền, bắt tôi cầm theo y như bố mẹ ruột vẫn làm. Tôi thấy mình may mắn khi được bố mẹ chăm lo như con ruột”- cô nói.