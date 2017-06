Những sao nam Hollywood hơn 50 tuổi mới chịu làm bố

Nam tài tử đào hoa của Hollywood George Clooney chính thức làm cha ở tuổi 56 khi vợ anh, Amal Clooney vừa cho ra đời cặp sinh đôi một trai, một gái hôm 7/6. Tên của 2 bé là Ella và Alexander Clooney. Hugh Grant, nam diễn viên nổi tiếng đa tình người Anh làm cha ở tuổi 51 khi con gái của anh cất tiếng khóc chào đời từ đầu tháng 10/2011. Em bé ra đời sau một mối tình chớp nhoáng của nam diễn viên với bạn gái - được cho là nữ diễn viên Trung Quốc Tinglan Hong. Bryan Adams và người tình kiêm trợ lý cá nhân, Alicia Grimaldi đã chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 5/2011. Khi đó, anh đã 51 tuổi. Ngôi sao truyền hình kiêm giám khảo cuộc thi The X-Factor Mỹ Simon Cowell hưởng niềm hạnh phúc làm bố lần đầu tiên ở tuổi 54 hồi tháng 2/2014 sau khi bạn gái Lauren Silverman sinh cho anh cậu quý tử Eric. Nam diễn viên Jeff Goldblum từng chia sẻ với London's Independent hồi tháng 4/2008 rằng: "Tôi thực sự chưa bao giờ cảm thấy quý trẻ con". Sáu năm sau, không lâu trước khi cưới vợ thứ ba Emilie Livingston, anh nói với GQ rằng mình không có ý định có con. Chưa đầy một năm sau, vào ngày 4/7/2015, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng tên là Charlie. Goldblum khi đó đã 62 tuổi. Danh hài người Mỹ Steve Martin lên chức bố ở tuổi 67, sáu năm sau khi ông bí mật kết hôn với người vợ thứ hai Anne Stringfield (41 tuổi). Con đầu lòng của Steve Martin ra đời vào tháng 12/2012. Nam diễn viên phim "Sex And The City" Chris Noth và vợ, Tara Lynn Wilson chào đón con trai đầu lòng tên là Orion năm 2008. Khi đó, anh đã 53 tuổi. Elton John và người chồng đồng giới, David Furnish đã chào đón con trai đầu lòng Zachary Jackson hồi tháng 12/2010 nhờ phương pháp mang thai hộ. Khi đó, John đã 63 tuổi. Hạnh phúc khi được làm cha, làm mẹ lần đầu tiên, cả hai khẳng định: "Chúng tôi sẽ không thuê bảo mẫu hay người giúp việc mà muốn tự mình chăm sóc con".

