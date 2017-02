Những pha ngượng chín mặt của người mẫu Victoria’s Secret

Người mẫu Victoria’s Secret Candice Swanepoel đã bị trượt chân ngã sóng xoài trong một show thời trang. Cú ngã không chỉ khiến người đẹp Nam Phi đau mà cô còn ngượng. (Ảnh: Univision) Tyra Banks từng bị lỗi trang điểm khiến cô trở thành thảm họa khi tham gia một sự kiện. Có lẽ quá vội vàng nên cô không kịp ngắm gương sau khi chuyên gia trang điểm “họa” xong mặt mình? (Ảnh: taringa.net) Người mẫu Victoria’s Secret Natasha Poly đã bị paparazzi chộp khoảnh khắc đang phồng mang trợn mắt ăn bánh ngọt. (Ảnh: :amateurporns) Đến kinh nghiệm như siêu mẫu Naomi Campbell mà cũng có lúc bị ngã trong show diễn thời trang của nhà thiết kế Vivienne Westwood ở Paris năm 1993. Cú ngã của Naomi được cho là một trong những cú ngã nhớ đời nhất trong lịch sử thời trang và là khoảnh khắc ngượng chín mặt của người mẫu. (Ảnh: el.ozonweb) Stella Maxwell đã bị cánh săn ảnh chụp được lúc cô bị hở ngực khi đi dự tiệc do tạp chí Love tổ chức ở Tuần lễ Thời trang London năm 2016. (Ảnh: The Sun) Bella Hadid đã bị trượt chân ngã trong show thời trang của Michael Kors và sau đó cô lên Twitter tếu táo về cú ngã của mình: “Các bạn ạ, tôi là chuyên gia nhảy break dance. Tôi quên không kể cho bạn biết điều này”. (Ảnh: grazia) Gisele Bundchen đội tóc giả lên sàn diễn để tạo sự khác biệt nhưng nhìn bức ảnh này của cô ai cũng thấy phì cười và không cả nhận ra siêu mẫu giàu nhất thế giới nữa. Đây được cho là hình ảnh xấu xí nhất của siêu mẫu từ trước tới nay. (Ảnh: bustle) Heidi Klum không hiểu sao lại bị ngã dập mông trong một chương trình đặc biệt của America’s Got Talent dịp Noel. Tuy nhiên với bản lĩnh của một siêu mẫu, người đẹp Đức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục ghi hình như không có chuyện gì xảy ra. Hành động đó của cô đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả ngay tại trường quay. (Ảnh: Sözcü) Người mẫu Maryna Linchuk vô tình bị chụp ảnh lúc một bên ngực bị lộ trong một buổi chụp hình áo tắm. May mắn là cô vẫn biết mình bị hớ hênh nên đã nhanh tay che chắn để không làm mồi cho cánh săn ảnh. (Ảnh: plus.google) Người mẫu Kendall Jenner vốn xinh đẹp nhưng cũng có lúc khuôn mặt cô xấu xí bởi những nốt mụn nổi khắp mặt như thế này. (Ảnh: mtonews.)

Người mẫu Victoria’s Secret Candice Swanepoel đã bị trượt chân ngã sóng xoài trong một show thời trang. Cú ngã không chỉ khiến người đẹp Nam Phi đau mà cô còn ngượng. (Ảnh: Univision) Tyra Banks từng bị lỗi trang điểm khiến cô trở thành thảm họa khi tham gia một sự kiện. Có lẽ quá vội vàng nên cô không kịp ngắm gương sau khi chuyên gia trang điểm “họa” xong mặt mình? (Ảnh: taringa.net) Người mẫu Victoria’s Secret Natasha Poly đã bị paparazzi chộp khoảnh khắc đang phồng mang trợn mắt ăn bánh ngọt. (Ảnh: :amateurporns) Đến kinh nghiệm như siêu mẫu Naomi Campbell mà cũng có lúc bị ngã trong show diễn thời trang của nhà thiết kế Vivienne Westwood ở Paris năm 1993. Cú ngã của Naomi được cho là một trong những cú ngã nhớ đời nhất trong lịch sử thời trang và là khoảnh khắc ngượng chín mặt của người mẫu. (Ảnh: el.ozonweb) Stella Maxwell đã bị cánh săn ảnh chụp được lúc cô bị hở ngực khi đi dự tiệc do tạp chí Love tổ chức ở Tuần lễ Thời trang London năm 2016. (Ảnh: The Sun) Bella Hadid đã bị trượt chân ngã trong show thời trang của Michael Kors và sau đó cô lên Twitter tếu táo về cú ngã của mình: “Các bạn ạ, tôi là chuyên gia nhảy break dance. Tôi quên không kể cho bạn biết điều này”. (Ảnh: grazia) Gisele Bundchen đội tóc giả lên sàn diễn để tạo sự khác biệt nhưng nhìn bức ảnh này của cô ai cũng thấy phì cười và không cả nhận ra siêu mẫu giàu nhất thế giới nữa. Đây được cho là hình ảnh xấu xí nhất của siêu mẫu từ trước tới nay. (Ảnh: bustle) Heidi Klum không hiểu sao lại bị ngã dập mông trong một chương trình đặc biệt của America’s Got Talent dịp Noel. Tuy nhiên với bản lĩnh của một siêu mẫu, người đẹp Đức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục ghi hình như không có chuyện gì xảy ra. Hành động đó của cô đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả ngay tại trường quay. (Ảnh: Sözcü) Người mẫu Maryna Linchuk vô tình bị chụp ảnh lúc một bên ngực bị lộ trong một buổi chụp hình áo tắm. May mắn là cô vẫn biết mình bị hớ hênh nên đã nhanh tay che chắn để không làm mồi cho cánh săn ảnh. (Ảnh: plus.google) Người mẫu Kendall Jenner vốn xinh đẹp nhưng cũng có lúc khuôn mặt cô xấu xí bởi những nốt mụn nổi khắp mặt như thế này. (Ảnh: mtonews.)