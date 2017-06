Những ngôi mộ đẹp như tuyệt tác nghệ thuật của sao thế giới

Lúc mất đi, mộ phần của những ngôi sao nổi tiếng cũng được xây trang trọng như cuộc sống hiển hách khi còn hiện hữu. "Hùm chết để da, còn sao chết để mộ". Mỗi ngôi mộ là một tác phẩm nghệ thuật: có mộ đơn giản nhưng cũng có mộ rực rỡ, hoành tráng với những đóa hoa tươi được khán giả thường xuyên mang đến.



1. Đặng Lệ Quân

Năm 1995, Đặng Lệ Quân cùng bạn trai đến thành phố Chiang Mai của Thái Lan du lịch để tận hưởng không khí trong lành và có dự định tiếp tục sáng tác nhạc. Tuy nhiên, vào ngày 8/5/1995 Đặng Lệ Quân đã mất tại khách sạn do lên cơn hen. Đặng Lệ Quân mất trong sự cô đơn khi không có bạn trai ở bên cạnh.

Mộ của Đặng Lệ Quân. Cái chết của Đặng Lệ Quân đã gây ra một cú sốc lớn tại Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản. Rất nhiều người hâm mộ đã tới theo dõi tang lễ tại núi Kim Bảo Sơn ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Lễ tang của Đặng Lệ Quân được tổ chức theo nghi thức nhà nước tại với Quốc kỳ Đài Loan phủ trên quan tài. Mộ của Đặng Lệ Quân được đặt ngay tại sườn núi Kim Bảo Sơn. Khi bước vào nghĩa trang, trước vườn cây sẽ thấy ngôi mộ có tượng của Đặng Lệ Quân và một cây đàn piano điện tử đặt dưới đất để khách viếng khi đặt chân lên phím sẽ phát ra tiếng. Xung quanh bức tượng đồng Đặng Lệ Quân được bao quanh bởi những "bông hoa bốn mùa". Không chỉ nở quanh năm mà những bông hoa này còn thay đổi màu sắc theo từng mùa. Loài hoa này còn mang ý nghĩa rằng, những bài hát của Đặng Lệ Quân sẽ sống mãi trong trái tim người hâm mộ. Được biết, nắp quan tài của Đặng Lệ Quân được làm từ đá cẩm thạch đen Nam Phi, chạm khắc tinh xảo, người hâm mộ có thể đến và đặt hoa ở vị trí này. Trên bia đá có dòng chữ "Đặng Lệ Quân, 1953-1996" là năm sinh và năm mất của cố danh ca. Đằng sau ngôi mộ là rừng cây thông và cây bách xanh mát rượi. 2. Vương Bối Là một ngôi sao đang độ rực rỡ nhất trên bầu trời giải trí Trung Quốc, nữ ca sĩ xinh đẹp bước ra từ cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc Super Girls 2005 - Vương Bối khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng khi chia sẻ cô sẽ phẫu thuật gương mặt vốn đã rất ưa nhìn của mình. Chỉnh hình cằm và hàm là những phương pháp mà Vương Bối sử dụng. Quyết định cải tổ đường nét gương mặt và cơ thể, thật không may mắn cho Vương Bối, rạng ngời chưa thấy đâu, người hâm mộ đã phải đón nhận tin dữ: thần tượng qua đời trong ca phẫu thuật xương hàm tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Theo điều tra, trong quá trình thực hiện ca phẫu thuật, vì máu chảy xuống cổ họng quá nhiều nên nữ ca sĩ bị ngạt thở, dẫn đến tử vong. Bác sĩ phẫu thuật dù đã rất cố gắng chuyển cô đến bệnh viện 161 Vũ Hán cấp cứu, nhưng mọi nỗ lực đều muộn. Cái chết của Vương Bối gây ầm ĩ suốt một thời gian dài trong làng showbiz Hoa ngữ . Nó được coi là cái chết thương tâm nhất từ xưa tới nay trong giới nghệ sĩ Trung Quốc, vì khi đó Vương Bối chỉ tròn 26 tuổi. Có lẽ chỗ yên nghỉ của Vương Bối cũng là nơi độc đáo nhất với ngôi mộ xây theo hình nốt nhạc bằng đá hoa cương có khắc hình gương mặt của cô ca sĩ trẻ. 3. Lý Ngọc Lý Ngọc sinh ngày 20/12/1976. Cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, bạn cùng lớp với Lý Băng Băng. Lý Ngọc khởi nghiệp với các bộ phim A Chinese Ghost Story, Season of love, The Last Princess và được khán giả biết đến nhiều nhất qua Tân dòng sông ly biệt đóng cùng Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng.Ngày 14/3/2009, Lý Ngọc qua đời sau một thời gian điều trị bênh ung thư máu nhưng không kết quả. Trước đó nửa tháng, bệnh tình của cô nặng hơn, rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu và lặng lẽ qua đời ở tuổi 33. Đám tang của cô tổ chức vào sáng 18/3/2009, nhiều bạn bè đến đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày 22/12/2010, trong tiết Đông chí, tro cốt của nữ diễn viên đã được an táng tại nghĩa trang Hợp Phì. Lúc sinh thời, Lý Ngọc không chỉ là một diễn viên nổi tiếng mà còn là nghệ sĩ múa. Chính vì lẽ đó mà ngay trước phần mộ của Lý Ngọc đã được tạc một bức tượng đồng cô gái đang múa. 4. Marilyn Monroe Ngày 5/8/1962, người ta phát hiện thi thể Marilyn Monroe trong tình trạng "không mảnh vải che thân" tại nhà riêng ở Los Angeles, California. Khám nghiệm tử thi cho thấy minh tinh điện ảnh tử vong vì ngộ độc thuốc an thần. Dù Marilyn từng 4 lần tìm tới cái chết bất thành, rất nhiều người không tin cô hủy hoại cuộc đời khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Khu hầm mộ của Marilyn Monroe được đặt ở công viên Westwood Village Memorial, thành phố Los Angeles. Nơi đây có khá nhiều nhân vật nổi tiếng yên nghỉ như: Dean Martin, James Coburn, Roy Orbison, Truman Capote, Natalie Wood, Carl Wilson, Minnie Riperton và Farrah Fawcett. Nơi tưởng niệm diễn viên Marilyn Monroe (1926-1962) đơn giản nhưng trang trọng với hình ảnh nữ diễn viên đang nở nụ cười rạng rỡ, cạnh bên là chiếc ghế đá khắc tên cô. Mới đây, bia mộ của "biểu tượng gợi cảm" đã được đem đi bán đấu giá. Trải qua năm tháng, cộng với việc rất nhiều fan trung thành đã chạm tay, hôn môi và thậm chí là để lại dấu môi trên chiếc bia nên bia mộ của Marilyn Monroe cũng bị thay đổi ít nhiều. Tuy vậy, cán bộ tổ chức buổi đấu giá khẳng định rằng: "Có chút trầy xước và đồng bị ô-xi hoá nhưng tổng thể chiếc bia thì vẫn rất tốt". Có thể thấy, dù Marilyn Monroe đã yên nghỉ từ hơn nửa thập kỉ trước nhưng sức ảnh hưởng của cô vẫn chưa hề giảm sút trong lòng công chúng. Thậm chí, một bà quả phụ đã bán hầm mộ của chồng mình nằm ngay phía trên hầm mộ của cô đào bốc lửa với cái giá cao "ngất" 4,6 triệu USD. 5. Michael Jackson Michael Jackson là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm, vũ công và diễn viên người Mỹ. Ông được mệnh danh là "Vua nhạc pop" hay "Ông hoàng nhạc pop". Với những đóng góp không ngừng nghỉ đối với ngành công nghiệp âm nhạc, khiêu vũ, thời trang cùng các biến động xung quanh cuộc sống cá nhân, Jackson đã trở thành một trong những cái tên phổ biến nhất nền văn hóa nghệ thuật toàn cầu trong hơn bốn thập kỷ qua. Trong lúc chuẩn bị cho hàng loạt buổi hòa nhạc trở lại mang tên This Is It, Jackson qua đời do nhiễm độc cấp tính propofol và benzodiazepine vào ngày 25/6/2009, sau khi tim ngừng đập. Tòa Thượng thẩm Los Angles (Mỹ) liệt cái chết của Jackson như một vụ giết người và bác sĩ riêng của ông bị kết tội ngộ sát. Cái chết của Jackson gây nên sự tiếc nuối trên toàn cầu và lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp công khai trên toàn thế giới. Forbes xếp Jackson là nhân vật nổi tiếng quá cố giàu có nhất, danh hiệu mà ông đã giữ vững suốt nhiều năm liền, với thu nhập 115 triệu USD. Được biết, chiếc quan tài được đặt làm để vừa với chiều cao của "Ông vua nhạc pop" có tên gọi là Promethean. Bên trong lót nhung xanh và có nắp đậy gương sáng bóng. Chiếc quan tài quý hiếm này cùng loại với chiếc đã sử dụng trong đám tang danh ca huyền thoại James Brown hồi tháng 12/2006. Thời điểm ấy, Jackson cũng tới dự tang lễ của "Ông hoàng nhạc Soul" và đã hôn lên trán James khi ông được đặt trong quan tài. Phần mộ của Michael Jackson ở nghĩa trang công viên tưởng niệm Forest Lawn, thuộc Glendale. Rất nhiều ngôi sao hàng đầu của làng giải trí đang yên nghỉ gần khu mộ này như tài tử Clark Gable, tài nữ Jean Harlow... Theo nguồn tin, phía dưới ngôi mộ của Michael Jackson có một mật thất, bên trong được trang trí với nhiều màu sắc huyền diệu. Tuy nhiên, chẳng ai cho phép fans của Michael Jackson lại gần những khu vực này. Cảnh sát trưởng Lorenz cho biết thêm: "Tất cả mọi người chỉ được viếng mộ trong một khoảng cách nhất định nào đó". 6. Lý Tiểu Long

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (Bruce Lee – tên thật là Lý Chấn Phiên) đã qua đời năm 1973 (khi mới 32 tuổi). Sau nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi, các bác sĩ đã tuyên bố Lý Tiểu Long chết vì chứng phù não (não bị sưng to). Bộ phim anh đang quay dang dở Trò chơi tử thần (Game Of the Death) đã phải hoãn lại 4 ngày vì diễn viên chính đột ngột qua đời.

Nghĩa trang Lake View ở Seatle chính là nơi chôn cất thi hài Lý Tiểu Long. Đây vốn là một vùng bán sơn địa nhiều cây cối và những thảm cỏ xanh tươi tốt. Khung cảnh của nghĩa trang đẹp và yên bình dưới chân đồi Washington.

Bia mộ màu đỏ nhạt có khắc hình Lý Tiểu Long cùng tên của ông bằng tiếng Anh - Bruce Lee và tên thật Lý Chấn Phiên bẳng tiếng Trung Quốc, kèm theo thời gian sinh - tử: 27/11/1940 - 20/7/1973. Hàng chữ cuối cùng được khắc với nội dung: Người sáng lập môn võ Tiệt quyền đạo.

Phía dưới tấm bia có khắc một khối đá hoa cương màu đen như cuốn sách đang mở, trang bên trái khắc hình một đạo gia thái cực quyền. Hai bên có dòng chữ "Dĩ vô pháp vi hữu pháp, dĩ vô hạn vi hữu hạn" (lấy vô pháp thắng hữu pháp, lấy vô hạn thắng hữu hạn). Trang bên phải có dòng chữ: "Your inspiration continues to guide us toward our personal liberation" (tạm dịch: "Những cảm hứng ông truyền đạt cho chúng tôi vẫn luôn dẵn dắt từng cá nhân đến sự giải phóng").