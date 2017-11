Những mối tình ngắn ngủi của Lee Min Ho

Sáu tháng sau ngày nhập ngũ, Lee Min Ho xác nhận kết thúc mối tình kéo dài gần 3 năm với nữ diễn viên nổi tiếng Suzy. Ngày mới hẹn hò tức đầu năm 2015, báo chí Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên là người chủ động theo đuổi đàn em, bởi vậy, anh xác định đây là mối tình nghiêm túc và lâu dài. Đặc biệt, khi truyền thông liên tục đưa tin cả 2 chia tay thì ngay sau đó công ty lên tiếng phủ nhận, công chúng càng có thêm niềm tin vào tình yêu của cặp đôi nổi tiếng. Thế nhưng, sau gần 3 năm bên nhau, chuyện tình này cũng đi đến hồi kết. Cặp đôi nổi tiếng tan vỡ với lý do cá nhân nhưng một lần nữa cho thấy tình yêu quả thực khó giữ ở môi trường showbiz, nơi người nghệ sĩ quá bận rộn, không có nhiều thời gian để dành cho đối phương. Bản thân Lee Min Ho trước khi hẹn hò Suzy từng có không ít mối tình nhưng đều nhanh chóng tan vỡ. City Hunter lên sóng năm 2011 là một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của nam diễn viên Lee Min Ho, đồng thời cũng là dự án se duyên cho anh và nữ diễn viên Park Min Young. Thời gian đóng phim cùng nhau khiến cặp đôi diễn viên chính nảy sinh tình cảm. Họ không chỉ giúp đỡ nhau trên phim trường mà còn thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò sau khi lịch trình kết thúc. Sau 1 tháng hẹn hò bí mật, chuyện tình của cặp đôi được tờ Dispatch đưa ra ánh sáng. Khi đó, hình ảnh cả hai ăn mặc giản dị cùng nhau bước vào quán café khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, cặp đôi chia tay vì lý do muôn thuở là lịch trình bận rộn. Đây có lẽ là một trong những mối tình chóng vánh nhất của diễn viên sinh năm 1987. Bởi, tháng 8 công khai hẹn hò thì đến cuối năm, tình cảm của anh và bạn diễn đã trở nên lạnh nhạt. Cả hai thậm chí né tránh nhau bằng cách tham gia 2 lễ trao giải khác nhau. Ngoài mối tình với Park Min Young và Suzy, Lee Min Ho từng hẹn hò bí mật với một sinh viên đại học. Chuyện này được chính anh tiết lộ vào năm 2011, sau khi kết thúc bộ phim City Hunter. Cụ thể, sau khi tham gia phim truyền hình Personal Taste (2010), anh đã gặp gỡ một cô gái và chia tay sau 6 tháng. Lee Min Ho chia sẻ với tờ Ilkan Sports: "Sau khi Personal Taste kết thúc, tôi có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Vào một ngày, khi đi ăn trưa, tôi gặp một cô gái không làm việc trong ngành công nghiệp giải trí, và vì một lý do nào đó, tôi thực sự rung động. Vì vậy, tôi bắt đầu hẹn hò với cô ấy mà không nói với công ty của tôi. Nhưng sau 6 tháng hẹn hò, chúng tôi chia tay do sự khác biệt trong tính cách". Tuy nhiên, ngay sau khi tin tức này được đăng tải, công ty của Lee Min Ho lên tiếng đính chính. Quản lý nam diễn viên cho biết anh và cô gái kể trên thực sự gặp nhau nhiều lần nhưng chưa thể gọi là người yêu của nhau.Nam diễn viên Người thừa kế thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò với các bạn diễn của anh, và Park Shin Hye là một trong số đó. Trong thời điểm cùng tham gia Người thừa kế, cả hai dành cho nhiều lời khen ngọt ngào. Tin đồn tình cảm của cả hai càng gây chú ý vào tháng 1/2014 khi trang Sina đăng tin, Lee Min Ho xác nhận anh đã hẹn hò nhưng nhanh chóng chia tay một cô gái vào 1 năm trước đó, tức 2013. Trùng hợp là năm 2013 cũng là thời điểm diễn viên họ Lee gặp gỡ Park Shin Hye trên phim trường Người thừa kế. Ngay sau đó, cả 2 công ty quản lý lên tiếng phủ nhận, tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn, Park Shin Hye cho biết cô rất vui khi có tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp. Ngoài những người đẹp kể trên, Lee Min Ho từng lộ hình thân mật với Kang Min Kyung (thành viên nhóm Davichi), nữ diễn viên trẻ Yoon Ina và VJ Dan Ji. Với Kang Min Kyung, quản lý của anh lên tiếng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

