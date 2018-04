Những loài quái thú khổng lồ làm chao đảo màn ảnh rộng

Mực khổng lồ (20,000 Leagues Under The Sea, 1954): Đây là tác phẩm được xây dựng và thể hiện bởi Walt Disney vào năm 1954. Trong khi Them! chỉ dừng lại ở đề cử của Hiệu ứng hình xuất sắc nhất thì 20,000 Leagues Under The Sea đã ôm trọn hai giải Oscar cho Chỉ đạo nghệ thuật và Hiệu ứng đặc biệt. Phim là câu chuyện của những thủy thủ ra khơi xa tìm kiếm những bí mật của thế giới, trong đó có loài mực khổng lồ này. Cá mập khổng lồ (Jaw – 1975): Khác với phần lớn những quái vật khác từng được đưa lên phim, cá mập là loài động vật có thật ở ngoài đời. Chính vì thế, nỗi sợ hãi của các khán giả dành cho loài động vật này trở nên chân thật hơn. Hầu hết khán giả xem các bộ phim về cá mập đều ám ảnh về việc sẽ bị loài động vật khổng lồ này bất ngờ tấn công và ăn thịt. Khủng long bạo chúa T-Rex (Series Jurassic Park - 1993, Jurassic World, 2016, 2018): Cao tới 20 feet (hơn 6 m) và nặng 8 tấn, khủng long bạo chúa gần như đi vào lịch sử điện ảnh với hình tượng bất hủ. Một con dã thú đã tuyệt chủng hàng ngàn năm trước đây bỗng nhiên xuất hiện trở lại trên màn ảnh và trở thành cơn ác mộng của con người. Jurassic Park cũng là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh thế giới khi nhắc về dòng phim quái vật. King Kong (King Kong - 1993, 2005, 2017): King Kong là một trong số những quái vật đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, với hai phiên bản nổi tiếng nhất vào năm 1933 và 2005. Loài linh trưởng khổng lồ này là một phần không thể thiếu của dòng phim quái vật trong lịch sử điện ảnh thế giới. Khán giả không ai không biết đến câu chuyện về con khỉ đột khổng lồ đem lòng yêu say đắm cô vũ công. Vì ước muốn ở bên cô, King Kong phải đánh đổi mạng sống. Phim kết bằng một câu nói nổi tiếng: “King Kong không chết vì bị giết, nó chết vì sắc đẹp của cô gái”. Godzilla (Godzilla - 1954, 1998, 2014): Đây là một trong những quái vật mang hình dạng khủng long nổi tiếng nhất trong nền điện ảnh châu Á lẫn Hollywood. Năm 1954, Godzilla lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh Nhật trong bộ phim cùng tên. Từ đó, Godzilla gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng cho người xem bằng những cảnh đập phá thành phố Tokyo cùng cơn thịnh nộ khủng khiếp. Sắp tới, loài quái vật nổi tiếng này sẽ được tái ngộ khán giả trong trận đại chiến với King Kong trong bom tấn mới Godzilla vs Kong. Quái vật bí ẩn (Cloverfield - 2008): Những con quái vật trong Cloverfield là những loài sinh vật bí ẩn. Không ai biết chúng đến từ đâu, mục đích của chúng là gì nhưng khi chúng xuất hiện mọi thứ chỉ còn một đống đổ nát, hoang tàn. Tạo hình của quái vật trong Cloverfield cũng kỳ quái và độc đáo chưa từng có. Thực tế, lũ quái vật chỉ muốn tìm đường ra khỏi thành phố nhưng chính con người đã sử dụng vũ trang khiến chúng trở nên hung dữ và phá nát tất cả mọi thứ. Xenomorph (loạt phim Alien - 1979 đến 2017): Những sinh vật này tấn công bằng cách bám vào mặt con mồi rồi đẻ trứng vào người họ. Sau thời gian sống ký sinh, quái vật con sẽ chui ra từ bụng con mồi, giết chết vật chủ. Các Xenomorph do họa sĩ tạo hình H.R.Giger sáng tạo, trở thành nỗi kinh hoàng ngoài không gian. Kẻ thù ngang tài ngang sức của loài này là Predator, các quái vật thợ săn trong loạt phim cùng tên. Gwoemul (Quái vật sông Hàn, 2006): Bom tấn quái vật của Hàn Quốc - The Host là một ví dụ cho việc sử dụng hình ảnh quái vật ra để châm chọc sự tham lam của con người. Gwoemul có kích thước khổng lồ đủ để một mình phá hủy một cây cầu lớn. Sự hiện diện của Gwoemul khiến các con người trở nên căng thẳng tột độ khi nỗi sợ trong họ trào dâng trước sức mạnh không thể kiểm soát của loài quái vật này. Kaiju (Pacific Rim - 2013): Tiếp nối hình tượng Godzilla, Pacific Rim đem tới một loài quái vật khổng lồ được tạo ra bởi người ngoài hành tinh. Chúng có kích thước khổng lồ, được phân loại rõ ràng về kích thước cũng như độ nguy hiểm. Để đối đầu với chúng, con người phải tạo ra những cỗ máy khổng lồ có khả năng chiến đấu được gọi là Jeager. Sắp tới, Hollywood lên kế hoạch cho Godzilla xuất hiện để đối đầu với Jeager, ngay sau khi có cuộc chiến với King Kong vào năm 2020. Khỉ đột, cá sấu khổng lồ Lizzie , sói bay Ralph (Rampage, 11/4/2018): Khỉ đột George không phải là sinh vật duy nhất trong Rampage bị biến đổi. Thứ gene kỳ lạ còn khiến một con sói (tên Ralph trong trò chơi) và một con cá sấu (Lizzie) trải qua chuyển biến tương tự. Bộ ba khiến thành phố Chicago ngập chìm trong khói lửa. Tính chân thực xuất hiện ngay từ tạo hình của nhóm sinh vật cho đến hàng loạt hậu quả mà chúng gây ra khiến khán giả choáng ngợp trong bom tấn hành động mới nhất của tài tử cơ bắp Dwayne Johnson.

