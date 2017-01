Những kỷ lục trong đám cưới của sao châu Á

Đám cưới của sao châu Á ít tốn kém nhất: Won Bin - Lee Na Young cùng Kim Tae Hee - Bi Rain là hai cặp nghệ sĩ gây chú ý vì tổ chức đám cưới với kinh phí cực nhỏ. Nữ diễn viên Nấc thang lên thiên đường và nam ca sĩ mắt một mí chỉ bỏ ra 1,37 triệu won (tương đương 1.100 USD) cho ngày trọng đại. Đáng nói, khoảng 500.000 won là tiền thuê địa điểm cưới. Các chi phí còn lại như hoa cưới, váy cưới, tiền bồi dưỡng nhân viên phục vụ tại buổi lễ chỉ tốn khoảng 870.000 won. Ngay cả váy cưới được may với chi phí thấp, lấy ý tưởng từ chính cô dâu. Theo KBS, tổng chi phí cho đám cưới Won Bin và Na Young bao gồm cả đồ ăn và chi phí tổ chức chỉ khoảng 1,1 triệu won (tương đương 1.000 USD). Một con số vô cùng khiêm tốn so với các nghệ sĩ nổi tiếng. Một người dân địa phương cho thuê nhà chuẩn bị hôn lễ tiết lộ: “Có một chàng trai gọi điện đến hỏi thuê nhà. Cậu ấy nói về việc có đoàn sinh viên sẽ đến vùng này, chúng tôi không hề nghĩ đó là phục vụ đám cưới của ngôi sao”. Đám cưới ý nghĩa nhất: Goo Hye Sun cùng Ahn Jae Hyun xứng đáng là cặp đôi mang đến hôn lễ ấm áp nhất cho những người xung quanh. Tháng 5/2016, họ tuyên bố về một đám cưới không váy cưới, không đãi tiệc và mời khách. Thay vào đó, toàn bộ số tiền dự định tổ chức được dùng vào mục đích từ thiện, gửi tặng bệnh viện. Ngày tổ chức hôn lễ, Goo Hye Sun mặc trang phục giản dị xuất hiện bên chồng ở viện nhi Severance. Đám cưới gây ảnh hưởng truyền thông nhất thuộc về cặp đôi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh. Thống kê từ Sina cho hay khi đám cưới kết thúc, trên các trang mạng và báo chí đã có gần 5,92 tỷ lượt người theo dõi. Trong số đó, 86,81% là nữ giới, và số lượng khán giả dưới 25 tuổi chiếm 85%. Trên các trang Weibo, Facebook, Instagram, người người, nhà nhà bình luận về đám cưới ngôn tình có thật của showbiz Hoa ngữ. Giới thạo tin cho biết, Huỳnh Hiểu Minh là người thích thể hiện nên luôn muốn tổ chức đám cưới hoành tráng “vô tiền khoáng hậu”. Tuy nhiên trong lễ cưới khi được hỏi về chi phí đám cưới, anh bình thản cho biết may mắn được bạn bè tài trợ khá nhiều. Hôn lễ VIP nhất: Không được báo chí châu Á “lăng xê” ầm ầm như nghệ sĩ Trung Quốc và Hàn Quốc nhưng Marian Rivera cùng Dingdong Dantes vẫn tự hào với một hôn lễ hoàng gia. Có hơn 2000 khách mời, riêng dàn phù dâu và phù rể cũng lên đến 36 người. Đám cưới của cặp sao nổi tiếng được truyền hình trực tiếp, diễn ra từ sáng sớm đến tối mịt. Đặc biệt, trong dàn khách mời còn có cả Tổng thống đương nhiệm Philippines (ảnh) cùng nhiều lãnh đạo nhà nước. Những hôn lễ triệu USD: Nhiều nghệ sĩ sẵn sàng chi ra hàng chục triệu USD tổ chức đám cưới. Trong số đó, phải kể đến ngày vui của Từ Tử Kỳ. Cô là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hong Kong, cô được biết đến qua một số bộ phim như Màu xanh hy vọng, Bầu nhiệt huyết... Ngoài nghiệp diễn xuất, cô còn là người mẫu được yêu thích. Tuy nhiên cuộc sống của cô dường như sang trang sau khi kết hôn với đại gia Lý Gia Thành. Riêng trong đám cưới, người đẹp Hong Kong khiến nhiều người trầm trồ khi chịu bỏ ra 300 triệu NDT (tương đương 43 triệu USD) tổ chức. Trang sức cưới cũng được mua với chi phí lên đến 20 triệu NDT, váy cưới ngót nghét 1,5 triệu NDT. Ngày vui của Lý Gia Hân và Hứa Tấn Anh cũng thuộc hàng “xa hoa” nhất châu Á. Cụ thể, chi phí tổ chức không dưới 100 triệu NDT (tương đương 14 triệu USD). Lý Gia Hân chia sẻ váy cưới cũng là sản phẩm của hơn 50 nhà thiết kế làm việc ngày đêm trong 60 ngày mới hoàn thành, giá trị 1 triệu NDT. Cũng vì đám cưới xa hoa, nhiều người cho rằng Lý Gia Hân như “chuột sa chĩnh gạo”.

