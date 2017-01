Những đám cưới nghệ thuật gây ồn ào của MC Thanh Bạch

Tối qua (18/1), cặp đôi MC Thanh Bạch - Thúy Nga Paris by night đã sang Thái Lan để tổ chức đám cưới nghệ thuật. (Ảnh: Dân Việt) Xuất hiện tại sân bay sang Thái Lan, bà chủ Thúy Nga mặc áo dài màu vàng rực rỡ. Đặc biệt thiết kế có phần tà áo dài 5m. (Ảnh: Facebook Thanh Bạch) Hình ảnh vợ chồng Thanh Bạch tại sân bay vấp phải những ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng cho rằng cặp đôi thể hiện tình cảm quá mức ở nơi công cộng. (Ảnh: Zing) Ngoài ra, không ít ý kiến còn phản đối việc bà chủ Thúy Nga mặc áo dài gây phiền hà cho những người trong chuyến bay. (Ảnh: Dân Việt) Theo thông tin đăng tải bởi Phunuonline, MC Thanh Bạch và Thúy Nga Paris by night sang Thái Lan để tổ chức hôn lễ lần thứ 10. (Ảnh: Zing) Còn nhớ, vào ngày 14/7/2016, MC Thanh Bạch làm cưới nghệ thuật tại quê nhà bà chủ Thúy Nga ở Đồng Nai. (Ảnh: Facebook nhân vật) Đúng như một số người dự đoán, nam MC trả lời báo Pháp Luật TP HCM rằng đây là một đám cưới nghệ thuật để làm từ thiện. (Ảnh: Facebook nhân vật) Thanh Bạch và “người đàn bà quyền lực” ngồi trên thuyền hoa trong đám cưới diễn ra tại Đồng Nai. (Ảnh: Facebook nhân vật) Hôn lễ của cặp đôi tại Đồng Nai từng bị nhiều người chỉ trích, trong đó khách mời cũng tỏ ra không hài lòng về việc làm đám cưới giả với mục đích làm từ thiện này của Thanh Bạch và Thúy Nga. (Ảnh: Facebook nhân vật) Nam MC từng chia sẻ, anh gây quỹ từ thiện mỗi lần làm đám cưới bởi vậy anh vẫn sẽ tiếp tục dù bị “ném đá”. (Ảnh: Facebook nhân vật) Ngày 19/7/2016, cặp đôi gây chú ý khi tổ chức tiệc cưới tại một quán bar ở TP HCM với sự tham gia của một số bạn bè. (Ảnh: Khám Phá) Đây là bữa tiệc mà Thanh Bạch - Thúy Nga Paris by night chia vui cùng bạn bè cũng như chuẩn bị cho chuyến từ thiện vào ngày 21/7. (Ảnh: Khám Phá) Năm 2015, loạt hình ảnh về đám cưới nghệ thuật của Thanh Bạch và nữ doanh nhân cũng bị rò rỉ trên mạng xã hội. (Ảnh: Zing) MC Thanh Bạch từng kết hôn với nghệ sĩ Xuân Hương. Cặp đôi có một cậu con trai tên Lê Thanh Tú. (Ảnh: Dân Việt) Năm 2006, MC Thanh Bạch ly hôn. Giữa tháng 12/2016, nghệ sĩ Xuân Hương bất ngờ “tố” chồng cũ hỗn hào với ba má vợ và thậm chí từng vác dao rượt chém vợ. (Ảnh: Dân Việt)

