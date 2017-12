Những đám cưới đình đám nhất làng giải trí Hoa – Hàn 2017

Một trong những đám cưới sao Hoa - Hàn đình đám nhất năm 2017 là hôn lễ của Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào ngày 31/10. Ảnh: Ifeng, Hankooki Đám cưới của Song Joong Ki - Song Hye Kyo quy tụ dàn sao Hoa - Hàn: Chương Tử Di, Choi Ji Woo, Yoo Ah In... Trước hôn lễ, cặp đôi diễn viên phim "Hậu duệ mặt trời" công bố tin hẹn hò vào tháng 7/2017. Ảnh: Hankooki Bi Rain và Kim Tae Hee thừa nhận hẹn hò vào tháng 1/2013. 4 năm sau đó, vào tháng 1/2017, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ công giáo ở Seoul. Ảnh: Nate Đám cưới của cặp đôi quyền lực nhất nhì xứ Hàn thực sự đơn giản chỉ với chi phí 24 triệu đồng và số lượng khách mời khoảng 10 người. Ảnh: Nate Nam ca sĩ Eric Mun và nữ diễn viên Na Hye Mi bị lộ ảnh hẹn hò vào tháng 2/2017. Cặp đôi vốn dính tin đồn tình cảm từ năm 2014. Ảnh: Youtube Ngày 1/7/2017, Na Hye Mi lên xe hoa với Eric Mun. Được biết, tất cả thành viên Shinhwa trở thành phù rể cho thành viên đầu tiên của nhóm lập gia đình. Ảnh: Dramafever Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 29/9/2017. Cặp đôi sau đó mới tung ảnh hôn lễ. Thời điểm lên xe hoa, Jo Yoon Hee đã mang bầu. Ảnh: Dramafever Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun công khai hẹn hò vào tháng 4/2017. Cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung một bộ phim lên sóng năm 2016. Ảnh: Allkpop Tháng 3/2017, An Dĩ Hiên bất ngờ tuyên bố kết hôn với CEO tỷ phú Trần Vinh Luyện sau hơn 2 năm hẹn hò. Năm 2016, cả hai người từng bị bắt gặp tình tứ nhưng Dĩ Hiên giữ im lặng. Ảnh: Ifeng Ngày 5/6/2017, đám cưới của sao Hoa ngữ An Dĩ Hiên đã diễn ra ngoài trời bên bờ biển Hawaii. Dàn phù dâu gồm nhiều ngôi sao như Trần Kiều Ân, Lưu Phẩm Ngôn, Hạ Vu Kiều. Ảnh: Sina Quách Phú Thành công khai tình cảm với Phương Viện vào tháng 12/2015. Phương Viện là người mẫu trẻ không nổi tiếng và kém thiên vương Hong Kong tận 23 tuổi. Ảnh: On Ngày 18/4/2017, Quách Phú Thành và Phương Viện tổ chức hôn lễ bí mật tại khách sạn 5 sao ở Hong Kong. Thời điểm lên xe hoa, Phương Viện đã mang bầu. Ảnh: On Ngày 27/8/2017, Nhạc Cơ Nhi - vợ cũ Lê Minh tái giá với doanh nhân Ian Chu. Đám cưới của Nhạc Cơ Nhi và Ian Chu được tổ chức tại Mỹ. Ảnh: Sina Nhạc Cơ Nhi và Ian Chu đính hôn vào tháng 8/2016 nhưng mãi đến tháng 6/2017, nữ người mẫu gốc Việt mới công khai quan hệ với chồng tương lai. Ảnh: Sina Video "Đám cưới của Song Hye Kyo - Song Joong Ki". Nguồn: Youtube

đám cưới sao Hoa - Hàn đình đám nhất năm 2017 là Một trong nhữngđình đám nhất năm 2017 là hôn lễ của Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào ngày 31/10. Ảnh: Ifeng, Hankooki Đám cưới của Song Joong Ki - Song Hye Kyo quy tụ dàn sao Hoa - Hàn: Chương Tử Di, Choi Ji Woo, Yoo Ah In... Trước hôn lễ, cặp đôi diễn viên phim "Hậu duệ mặt trời" công bố tin hẹn hò vào tháng 7/2017. Ảnh: Hankooki Bi Rain và Kim Tae Hee thừa nhận hẹn hò vào tháng 1/2013. 4 năm sau đó, vào tháng 1/2017, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ công giáo ở Seoul. Ảnh: Nate Đám cưới của cặp đôi quyền lực nhất nhì xứ Hàn thực sự đơn giản chỉ với chi phí 24 triệu đồng và số lượng khách mời khoảng 10 người. Ảnh: Nate Nam ca sĩ Eric Mun và nữ diễn viên Na Hye Mi bị lộ ảnh hẹn hò vào tháng 2/2017. Cặp đôi vốn dính tin đồn tình cảm từ năm 2014. Ảnh: Youtube Ngày 1/7/2017, Na Hye Mi lên xe hoa với Eric Mun. Được biết, tất cả thành viên Shinhwa trở thành phù rể cho thành viên đầu tiên của nhóm lập gia đình. Ảnh: Dramafever Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 29/9/2017. Cặp đôi sau đó mới tung ảnh hôn lễ. Thời điểm lên xe hoa, Jo Yoon Hee đã mang bầu. Ảnh: Dramafever Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun công khai hẹn hò vào tháng 4/2017. Cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung một bộ phim lên sóng năm 2016. Ảnh: Allkpop Tháng 3/2017, An Dĩ Hiên bất ngờ tuyên bố kết hôn với CEO tỷ phú Trần Vinh Luyện sau hơn 2 năm hẹn hò. Năm 2016, cả hai người từng bị bắt gặp tình tứ nhưng Dĩ Hiên giữ im lặng. Ảnh: Ifeng Ngày 5/6/2017, đám cưới của sao Hoa ngữ An Dĩ Hiên đã diễn ra ngoài trời bên bờ biển Hawaii. Dàn phù dâu gồm nhiều ngôi sao như Trần Kiều Ân, Lưu Phẩm Ngôn, Hạ Vu Kiều. Ảnh: Sina Quách Phú Thành công khai tình cảm với Phương Viện vào tháng 12/2015. Phương Viện là người mẫu trẻ không nổi tiếng và kém thiên vương Hong Kong tận 23 tuổi. Ảnh: On Ngày 18/4/2017, Quách Phú Thành và Phương Viện tổ chức hôn lễ bí mật tại khách sạn 5 sao ở Hong Kong. Thời điểm lên xe hoa, Phương Viện đã mang bầu. Ảnh: On Ngày 27/8/2017, Nhạc Cơ Nhi - vợ cũ Lê Minh tái giá với doanh nhân Ian Chu. Đám cưới của Nhạc Cơ Nhi và Ian Chu được tổ chức tại Mỹ. Ảnh: Sina Nhạc Cơ Nhi và Ian Chu đính hôn vào tháng 8/2016 nhưng mãi đến tháng 6/2017, nữ người mẫu gốc Việt mới công khai quan hệ với chồng tương lai. Ảnh: Sina Video "Đám cưới của Song Hye Kyo - Song Joong Ki". Nguồn: Youtube