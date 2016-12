Những cuộc chia tay của sao Hollywood ồn ào nhất 2016

Ngày 19/9, Angelina Jolie bất ngờ đệ đơn ly hôn Brad Pitt. Lý do nữ diễn viên 41 tuổi đưa ra trong đơn ly hôn là không hòa hợp. Trong đơn ly hôn, Jolie xin được quyền nuôi cả sáu đứa con: Maddox 15 tuổi, Pax 12 tuổi, Zahara 11 tuổi, Shiloh 10 tuổi và hai bé sinh đôi Vivienne và Knox 8 tuổi. Đây được cho là cuộc chia tay của sao Hollywood ồn ào nhất trong năm 2016. (Ảnh: Youtube) Tuy nhiên lý do sâu xa của cuộc ly hôn này được cho là do Angelina ghen với chồng vì anh đã có tình ý với bạn diễn Marion Cotillard khi hai người đóng chung phim Allied. Cuộc ly hôn của họ trở thành cuộc chiến khi Angie tố cáo chồng bạo hành con trai Maddox lúc đi trên máy bay hôm 14/9 và cô giành quyền nuôi cả 6 đứa con. (Ảnh: Mirror) Vụ ly hôn của Johnny Depp và Amber Heard cũng là một trong những scandal sao Hollywood 2016 bởi nữ diễn viên 30 tuổi đã cho bàn dân thiên hạ biết con người thật của chồng khi trưng ra bằng chứng cô bị ngôi sao Cướp biển Carribean bạo hành. (Ảnh: etonline) Depp đã yêu cầu tòa án hủy bỏ yêu cầu trợ cấp sau ly hôn của vợ và ra tuyên bố chia tay vào ngày 26/5. Ngày 27/5, TMZ cho biết Heard đã buộc tội Depp hành hung cô và đệ đơn xin trát của tòa ra lệnh Depp phải tránh xa cô trong một khoảng cách nhất định. (Ảnh: Mirror) Những tưởng cuộc chiến ly hôn của Amber và Johnny đã kết thúc vào ngày 17/8 khi cả hai đạt được thỏa thuận. Theo đó Johnny Depp thống nhất đưa cho Amber Heard 6,8 triệu USD sau ly hôn, thế nhưng khi thỏa thuận có hiệu lực thì nam tài tử Hollywood lại từ chối đưa tiền cho vợ cũ. (Ảnh: Variety) Cuộc tình kéo dài 9 tháng của Lindsay Lohan và tỷ phú Egor Tarabasov đã kết thúc trong cay đắng khi cô tiết lộ nhiều lần bị hôn phu đánh. Chuyện tình của Lindsay Lohan đã tan thành mây khói vào tháng trước khi cô và hôn phu cãi nhau to ở Mykonos bởi Lindsay phát hiện Egor nói dối cô, tiệc tùng suốt đêm với nhà thiết kế Dasha Pashevkina. (Ảnh: JustJared) Sau scandal bị hôn phu đánh, Lindsay Lohan tiết lộ cô đã nhiều lần bị Egor thượng cẳng chân hạ cẳng tay và hình ảnh cô bị anh bẻ quặt tay trên bãi biển Mykonos là minh chứng hùng hồn nhất. (Ảnh: No Credit) Mariah Carey và hôn phu James Packer đã chia tay sau một cuộc cãi vã kịch liệt hồi tháng 9. Nữ diva đã đòi hôn phu tỷ phú đưa cho mình 50 triệu USD. Số tiền này theo Mariah là James đã nợ cô vì đã buộc cô phải rời hai đứa con chuyển từ New York về sống ở Los Angeles để Packer có thể gần con riêng của anh hơn. (Ảnh: Us Weekly) Theo TMZ, Packer đã hứa sẽ cho Mariah số tiền này khi hai người còn đang mặn nồng và giờ là lúc cô đòi lại. Hiện giọng ca Hero vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn trị giá 10 triệu USD mà James trao cho cô vào tháng 1 năm nay. (Ảnh: People) Taylor Swift và Tom Hiddleston chia tay sau chưa đầy ba tháng hẹn hò. Trước đó fan từng hy vọng cuộc tình nồng cháy của công chúa nhạc đồng quê và chàng diễn viên Anh quốc sẽ kết thúc có hậu khi hai người liên tiếp thể hiện tình cảm qua những chuyến du lịch trong thời gian yêu nhau. (Ảnh: Mirror) Một nguồn tin thân cận cho hay công chúa pop thấy không thoải mái khi Tom Hiddleston có ý định muốn công khai quan hệ của cô bằng cách rủ cô cùng anh tới dự lễ trao giải Emmy vào cuối tháng này. Taylor do dự bởi cô sợ Tom hẹn hò với mình là có mục đích lấy cô làm mồi nhử báo chí giúp anh nổi tiếng hơn. (Ảnh: Mirror)

