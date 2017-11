Những cặp "đũa lệch" nổi tiếng Cbiz

Vương Tổ Lam và Lý Á Nam

Trong lễ kỷ niệm 48 năm ngày đài TVB Hong Kong thành lập, Vương Tổ Lam đã cầu hôn Lý Á Nam và được cô chấp thuận. Cặp sao “đũa lệch” này đã có được cái kết hạnh phúc sau 5 năm yêu nhau. Lý Á Nam vốn là Hoa hậu Hoa kiều, chiều cao 1,75m. Vương Tổ Lam là MC nổi tiếng Hong Kong với chiều cao vỏn vẹn 1,63m. Đứng cạnh người vợ cao hơn mình tới 12cm, trông Vương Tổ Lam như chỉ có 1,5m. Đây là cặp đôi có khoảng cách chiều cao lớn trong trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, nhưng sự chênh lệch này cũng tỷ lệ thuận với độ hạnh phúc và tình yêu họ dành cho nhau. Trong làng giải trí nơi những mối quan hệ đều được cân đong đo đếm, việc những “đôi đũa lệch” vẫn tìm được nhau và nắm tay bước vào hôn nhân cũng không phải chuyện hiếm. Vương Bảo Cường và Mã Dung

Người anh em của Vương Tổ Lam trong Running Man Vương Bảo Cường còn có chiều cao khiêm tốn hơn, cây hài này chỉ cao 1,61m. Tuy nhiên, vợ cũ của anh là Mã Dung cao 1,65m, cũng chỉ hơn anh có 4cm. Sau ồn ào ngoại tình với quản lý của chồng, Mã Dung và Vương Bảo Cường đã đường ai nấy đi. Tất nhiên đường đời còn dài, với một diễn viên đầy nội lực như Vương Bảo Cường, việc tìm lại một nửa trong tương lai là điều chắc chắn, dù anh từng nhiều lần bóng gió “không tin phụ nữ”. Ngô Quân Như và Trần Khả Tân

Ảnh hậu hài hước Ngô Quân Như chỉ cao hơn ông xã đạo diễn nổi tiếng Trần Khả Tân một chút. Đối với chồng, Ngô Quân Như từng nói: “Anh ấy không đẹp trai, cũng chẳng cao”, ngoài ra không có khuyết điểm gì đáng nói. Lý Liên Kiệt và Lợi Trí

“Ông hoàng võ thuật” Lý Liên Kiệt cũng có nhược điểm là chiều cao. So với phu nhân Lợi Trí, anh thấp hơn 4cm. Tuy nhiên nhìn vào tình sử của cặp đôi này, chỉ có thể kết luận tình yêu không cần phân biệt tuổi tác, không cần để ý chiều cao, càng chẳng cần chấp nhất quá khứ. Nhậm Đạt Hoa và Kỳ Kỳ

Thật ra Nhậm Đạt Hoa có chiều cao khá lý tưởng, nhưng cũng không thể qua mặt người mẫu nổi tiếng Kỳ Kỳ – cũng là vợ anh. Cũng may cả hai đều là những ngôi sao biết cách ăn mặc, phong cách rất thời trang, nên khi xuất hiện trước công chúng, không ai quá để ý sự chênh lệch này. Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng

Phu nhân của Hồng Kim Bảo từng là Hoa hậu Hong Kong, cũng là mỹ nhân có tiếng một thời. Kết hôn với Hồng Kim Bảo quả nhiên minh chứng cho câu nói “Mỹ nhân tự cổ ái anh hùng”, vì tuy là “đại ca” trong làng điện ảnh võ thuật Hong Kong và thế giới, Hồng Kim Bảo thấp hơn vợ mình tới gần một cái đầu. Lưu Đào và Vương Kha

Từng gây choáng váng vì tuyên bố kết hôn chỉ sau 20 ngày yêu, Lưu Đào trở thành “vợ hiền quốc dân” sau khi tái xuất màn ảnh, nỗ lực kiếm tiền hỗ trợ kinh tế cho người chồng phá sản. Bản thân Lưu Đào vốn không cao, nhưng chẳng may Vương Kha lại quá thấp, chỉ vỏn vẹn 1,63m. Khi cả hai đứng bên nhau, khoảng cách 5cm khá rõ ràng. Thái Thiếu Phân và Trương Tấn

Không chỉ có khoảng cách về chiều cao, Thái Thiếu Phân khi tuyên bố kết hôn cùng Trương Tấn cũng bị nhiều người lời ra tiếng vào vì chọn chồng quá “dưới cơ” mình. Bù lại, Trương Tấn lại là người chồng nhất mực thương yêu vợ con, khiến sau hôn nhân Thái Thiếu Phân vô cùng hạnh phúc, còn thường xuyên khen ngợi chồng bất kể ở đâu. Chân Tử Đan và Uông Thi Thi

Hầu như các ngôi sao võ thuật xuất thân từ Cbiz đều chịu hạn chế về chiều cao. Vợ của Chân Tử Đan là người mẫu nổi tiếng Uông Thi Thi. Cô có chiều cao lên tới 1,81m. Khi đứng cạnh ngôi sao Diệp Vấn, dù cô rất xinh đẹp nhưng cũng không khỏi khiến người nhìn cảm thán, rằng đôi khi quá cao cũng chưa hẳn là điều tốt. Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ

Cặp đôi cuối cùng trong danh sách này có chút khác biệt. Chồng cao hơn vợ là điều hết sức bình thường, nhưng so với chiều cao chỉ được 1,6m của Lý Tiểu Lộ, chiều cao 1,8m của Giả Nãi Lượng khiến cặp đôi này luôn gây “ấn tượng” mỗi khi đứng cạnh nhau. Khoảng cách lên tới 20cm khiến họ trở thành cặp “đôi đũa lệch” đáng yêu nhất của Cbiz hiện nay.

