Những ca sĩ "hát mãi không nổi" như "cháu gái Lam Trường"

Tiêu Châu Như Quỳnh đã đi hát 8 năm nhưng vẫn bị gắn mác là "cháu gái Lam Trường". Không muốn "cứ mãi nhạt nhòa", nữ ca sĩ chọn cách ăn mặc phản cảm trên thảm đỏ Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam 2018 nhằm tạo scandal để nổi tiếng. Hành xử của Tiêu Châu Như Quỳnh khiến nhiều người đặt thắc mắc "Tại sao một giọng hát hay vẫn không thể nổi tiếng trong showbiz?". Nhưng thực tế, "cháu gái Lam Trường" không phải trường hợp duy nhất. Thảo Trang là "đàn chị" của Tiêu Châu Như Quỳnh, hơn "cháu gái Lam Trường" cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng suốt nhiều năm đi hát cô vẫn chưa đạt được vị trí như nhiều người kỳ vọng. Vẫn đi hát, vẫn ra sản phẩm nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1987 gần như không thể định danh được trong thị trường âm nhạc. Bản thân nữ ca sĩ cũng nhận biết được điều này, cô từng đặt câu hỏi về việc chưa nổi tiếng và thành thật "showbiz là một môi trường khắc nghiệt, đặc biệt với ca sĩ đã sinh con". Đinh Hương cùng thời với "cháu gái Lam Trường" và cũng được xem là ví dụ điển hình cho việc "hát hay, hát mãi nhưng vẫn không thành công". Nữ ca sĩ từng rất được yêu thích trong The Voice 2012. Thời điểm đó, Đinh Hương (đội Hồ Ngọc Hà) thậm chí còn là đối thủ nặng ký của Hương Tràm tranh ngôi vị quán quân. Nhưng sau cuộc thi, Đinh Hương loay hoay với hướng đi của mình, vẫn đi hát nhưng không có hit, và cũng không được nhiều người chú ý. So với vị trí Hương Tràm của hiện tại, rõ ràng Đinh Hương là một trường hợp gây tiếc nuối. Nhật Thủy đoạt quán quân Vietnam Idol 2014. Sau cuộc thi, Nhật Thủy hoạt động chủ yếu ở Hà Nội và nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Nhưng trên thị trường, nữ ca sĩ gần như mất tích. Nhật Thủy có thời gian kết hợp với ê-kíp của nhạc sĩ Anh Quân, nhưng không thực sự hiệu quả. Hơn 3 năm sau Vietnam Idol, đi hát và vẫn không nổi tiếng, Nhật Thủy chọn hướng lập gia đình và hoàn thành thiên chức làm mẹ. Không phải đến khi có quan hệ tình cảm với Quang Đăng, công chúng mới nhắc đến tên Thái Trinh. Trước đó, cô đã được biết đến khi tham gia The Voice 2012, cùng năm với Hương Tràm, Đinh Hương, Bùi Anh Tuấn hay Tiêu Châu Như Quỳnh. Nhưng sau cuộc thi, hoạt động âm nhạc của Thái Trinh tương đối mờ nhạt. Thời gian gần đây, những thông tin về Thái Trinh chủ yếu xoay quanh bạn trai Quang Đăng thay vì giọng hát, bản hit hay album mới - điều cần ở một ca sĩ. Không chỉ có các nữ ca sĩ, nhiều giọng ca nam cũng rơi vào bi kịch "hát hay nhưng không nổi tiếng, Quốc Thiên là dẫn chứng điển hình. Quốc Thiên là quán quân Vietnam Idol 2008 - thời điểm các cuộc thi âm nhạc chưa bùng nổ trên sóng truyền hình. Nhưng 10 năm đi hát, Quốc Thiên vẫn không thể bứt phá thành "sao". Nam ca sĩ vẫn mải mê tham gia các chương trình truyền hình thực tế như cách để "hâm nóng tên tuổi". Đông Hùng được biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2013. Có lợi thế về giọng hát, có lợi thế về ngoại hình nhưng thành công vẫn chưa "mỉm cười" với nam ca sĩ. Không có hit, không có album, cũng chẳng có những MV triệu view, Đông Hùng có vị trí "tàng tàng" trong guồng quay của showbiz. Nhưng công bằng mà nói, Đông Hùng là trường hợp đặc thù. Vì lý do gia đình, nam ca sĩ không có điều kiện để tập trung và đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Một trường hợp khác cũng gây tiếc nuối khi chưa có được vị trí xứng đáng trong làng nhạc là nhóm nhạc OPlus. Được biết đến khi theo đuổi phong cách boyband kiểu mẫu trong cuộc thi X Factor 2014, bốn thành viên nhóm nhạc hoạt động bền bỉ suốt 4 năm theo cách làm nhạc truyền thống, không scandal và cũng không chiêu trò để gây chú ý. OPlus đã có 2 album - điều không dễ thực hiện với một boyband, nhưng cả hai album đều không gây chú ý đối với truyền thông và công chúng. Trang Pháp là một nghệ sĩ có tài, có khả năng sáng tác lẫn ca hát. Nữ ca sĩ cùng từng được nhạc sĩ Dương Khắc Linh hậu thuẫn trong hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng, sản phẩm của Trang Pháp vẫn không có gì nổi bật. Một thời gian dài cô được nhắc đến chủ yếu với những thông tin về mối quan hệ với bạn trai là nhạc sĩ nổi tiếng. Đến khi chia tay Dương Khắc Linh, nữ ca sĩ cũng không còn được nhắc đến nhiều dù vẫn theo nghề.

