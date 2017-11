Những bộ váy cưới lông lẫy của sao Việt nhìn là mê ngay

Tú Vi- Văn Anh

Đám cưới của diễn viên Tú Vi và Văn Anh diễn ra vào năm 2015 thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi câu chuyện tình đẹp như cổ tích của cặp đôi. Câu chuyện chiếc váy cưới của cô dâu Tú Vi cũng "ly kỳ" và đẹp đẽ không kém với sự chau chuốt, đầu tư thời gian, ý tưởng, công sức của cả cô dâu và nhà thiết kế. Bộ váy phom dáng phồng được làm từ ren với phong cách hoành gia với tay dài sang trọng và tùng phồng bồng bềnh dùng cho lễ chính. Bộ váy cưới của sao Việt này đã gây được sự chú ý và rất nhiều lời khen ngợi từ rất nhiều khách mời và khán giả quan tâm và được chia sẻ nhiều trên facebook với rất nhiều lời khen có cánh dành cho thiết kế này và cho sự rạng rỡ của cặp đôi. NTK Chung Thanh Phong thiết kế cho Tú Vi 3 bộ váy cưới trong ngày trọng đại của cô. Bộ váy cưới được làm bằng ren với kĩ thuật dựng phom trên manoquine và đính hoa 3D. Lớp ren mỏng manh xuyên thấu ôm sát tạo nên sự gợi cảm cho cô dâu Tú Vi. Được đính kết hơn 2000 viên đá swarovski và rất nhiều cườm đá cao cấp đã tạo nên sự lấp lánh và lộng lẫy cho trang phục cưới này. Bộ váy phom dáng đuôi cá ôm sát cơ thể ,với gam màu trắng kết hợp với gam xà cừ đang là xu hướng hot nhất trong mùa cưới 2016. Bộ váy được thiết kế rất khéo léo làm tôn nên vóc dáng của cô dâu đồng thời được cắt cúp với phom dáng chuẩn ôm sát cơ thể, được đính kết tinh tế với kĩ thuật đắp ren và đính kết pha lê. Bộ váy ngắn phồng xòe được thiết kế với kĩ thuật dựng gọng corset, xuyên thấu và đắp ren nổi. Tùng váy phồng xòe ngắn qua gối giúp cô dâu thuận tiện trong những điệu nhảy cùng chú rể Văn Anh trong tiệc cưới. Hari Won- Trấn Thành

Nếu nói tới đám cưới sang trọng, cô dâu lộng lẫy trong trang phục cưới thì không thể không nhắc tới cặp đôi Hari Won – Trấn Thành. Dù cho cặp đôi này đã từng gặp không ít sóng gió từ khi công khai mối quan hệ cho cả tới sau hôn nhân, nhưng không thể phủ nhận độ lãng mạn của cả hai dành cho nhau trong đám cưới. Trong hôn lễ, Hari Won diện tổng cộng 2 bộ váy cưới lộng lẫy cùng một bộ hanbok truyền thống. Được biết, anh hài Trấn Thành đã đích thân chọn và đặt riêng cho Hari hai bộ váy cưới lộng lẫy và phù hợp nhất với cô, đây là điều đặc biệt mà anh dành tặng cho cô vợ xinh đẹp. Bộ váy cưới đuôi cá Hari mặc để đón khách ở sảnh được kết hợp bởi ren họa tiết cùng phần áo choàng vô cùng sang trọng. Chất liệu ren, gam màu trắng, được làm từ hơn 30m vải nhập khẩu từ Ý của NTK Chung Thanh Phong. Thiết kế tinh khôi không chỉ giúp mỹ nhân xứ kim chi trở nên xinh đẹp, thu hút mà còn khiến hơn 300 quan khách không khỏi trầm trồ, suýt xoa. Bộ váy mà nữ ca sĩ diện trong lúc cử hành hôn lễ lại có phom xòe rộng truyền thống, đúng chất “nàng công chúa” như Chung Thanh Phong từng chia sẻ. Các họa tiết trên váy đều được thực hiện tỉ mỉ, tinh tế bằng phương pháp đính kết thủ công.. Bộ váy này được thiết kế với chất liệu ren và xoan, kết bởi 10.000 viên đá pha lê vô cùng sang trọng. Thúy Diễm- Lương Thế Thành

Diễn viên Thúy Diễm đã chi 450 triệu cho 3 bộ váy cưới cho đám cưới với nam diễn viên Lương Thế Thành, trong đó, bộ váy mà cô mặc khi làm lễ đã có giá lên đến 250 triệu đồng. Còn bộ váy cưới đầu tiên mà người đẹp mặc để đón khách có giá hơn 90 triệu đồng. Cả 2 đều là thiết kế của NTK Anh Thư. Để phá cách cho đám cưới trong mơ, Thúy Diễm đã chọn váy cưới tông màu nude ngọt ngào thay vì tông trắng cổ điểm. Các mẫu váy đều hết sức kiêu sa khi được phủ hạt lấp lánh và tùng váy xòe rộng giúp cô dâu lộng lẫy như một nàng công chúa. Bên cạnh chất liệu ánh kim nổi bật, sắc vàng đồng càng làm tăng thêm nét kiêu sa, quý phái cho Thúy Diễm. Thiết kế tạo điểm nhấn bởi những đường gấp nếp to bản ở chân váy phồng xòe ấn tượng; chi tiết ren to bản được đính kết đối xứng ở ngực và thắt eo chạy dài xuống lưng chừng chân váy. Kết hợp cùng bộ váy là khăn voan đội đầu cùng vương miện mang màu sắc hoàng tộc kiêu sa, quý phái. Bộ váy được cúp ngực, chiết eo và tùng váy xòe rộng, tạo sự gợi cảm cần thiết cho cô dâu. Thêm vào đó, các đường xếp nếp váy chuẩn phom, làm tăng vẻ cổ điển, sang trọng cho thiết kế. Không ít công chúng suýt xoa trước vẻ đẹp của "chiếc váy trong truyện cổ tích" mà nữ diễn viên "Rau muống tháng 9". Với đám cưới tại quê nhà của Lương Thế Thành, Thúy Diễm tiếp tục khiến các quan khách trầm trồ khi xuất hiện với mẫu váy trắng tinh khôi, được may đáp ren vô cùng tinh xảo. Các chi tiết ngọc trai, đá quý phủ trên bề mặt chất liệu cũng góp phần tạo nên vẻ xa hoa, lộng lẫy cho bộ váy cưới này. Đinh Ngọc Diệp- Victor Vũ

Trong hôn lễ của mình, cô dâu Đinh Ngọc Diệp sánh vai bên ông xã Victor Vũ để đón khách mời. Trong tiệc cưới, Đinh Ngọc Diệp thay đổi liên tục 3 bộ váy cưới. Tất cả đều được nhà thiết kế Anh Thư đo ni đóng giày cho nữ diễn viên xinh đẹp. Trong lúc chụp ảnh cùng khách mời, Đinh Ngọc Diệp diện bộ váy với sắc đỏ nổi bật, nồng nàn. Thay vào phần cúp ngực tròn thường thấy, bộ váy của Đinh Ngọc Diệp lại sử dụng đường cắt thẳng, góc cạnh. Phần chân váy được thực hiện trên nền chất liệu voan lưới cứng cáp giúp tạo phom ấn tượng. Ý tưởng thiết kế là biến Đinh Ngọc Diệp trở thành một bông hoa hồng rực rỡ. Để tôn lên hình ảnh lộng lẫy của cô dâu, mọi chi tiết trang trí khu vực sảnh đón khách đều được chọn tông màu dịu nhẹ. Trên sân khấu làm lễ ra mắt họ hàng, bạn bè, Đinh Ngọc Diệp xuất hiện lộng lẫy như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích trong bộ váy bồng xòe. Phần trên của bộ váy được tạo điểm nhấn bằng cấu trúc trễ vai kết hợp chi tiết ren, đá quý đính kết kì công, tỉ mỉ. Tông màu pastel nhẹ nhàng mang lại vẻ ngoài ngọt ngào, thanh lịch cho Đinh Ngọc Diệp. Phần kết trang sức trên nền lưới mỏng ở thân váy làm tăng thêm vẻ lộng lẫy cho cô dâu. Nhà thiết kế Anh Thư chia sẻ chi tiết này được các thợ thủ công hoàn thành trong vòng một tuần. Để tạo độ phồng đúng kiểu phom áo cưới châu Âu cổ điển, nhà thiết kế phải làm phần tùng đỡ với hơn 50 m gọng sắt và 100 m lưới. Trong tiệc chiêu đãi, Đinh Ngọc Diệp gọn gàng và gợi cảm hơn trong bộ váy váy màu pastel đính sequin ôm sát thân trên, xòe nhẹ ở phần chân váy.. Bộ váy được phá cách với phần khối lưới lệch vai nhô cao, kiểu dáng bó sát giúp tôn lên đường cong của nữ diễn viên Thiết kế với chất liệu ánh kim càng làm tăng thêm sự nổi bật cho cô dâu trong ngày trọng đại.

