Những bộ phim cảm động đáng xem trong mùa Giáng sinh

It’s a Wonderful Life (1946): Nhận được năm đề cử Oscar và nằm trong danh sách 100 phim điện ảnh hay nhất mọi thời đại, It’s a Wonderful Life là bộ phim kinh điển phải xem mỗi dịp cuối năm. Tác phẩm của đạo diễn Frank Capra được chuyển thể từ truyện ngắn The Greatest Gift của nhà văn Philip Van Doren Stern. Chuyện phim xoay quanh George Bailey, một thương gia tốt bụng nhưng có ý định tự sát đúng đêm Giáng sinh. Song, ông được giúp đỡ bởi một thiên thần hộ mệnh và dần nghiệm ra ý nghĩa của cuộc sống xung quanh mình. Hơn 60 năm kể từ ngày ra mắt, It’s a Wonderful Life vẫn luôn khiến hàng triệu khán giả trên toàn thế giới thổn thức khi được trình chiếu trên màn ảnh. A Christmas Story (1983): Chuyện phim lấy bối cảnh tại Indiana vào thập niên 1940, khi cậu bé Ralphie Parker mong muốn có được khẩu súng Red Ryder BB làm quà trong đêm Giáng sinh. Cậu bé đã quyết định lên đường phiêu lưu để tìm được món quà yêu thích của mình. Từ đó Parker ngộ ra được những giản dị và ý nghĩa của cuộc sống. Nhờ không khí vui nhộn, ấm áp và hài hước nên A Christmas Story luôn được xếp vào hàng những bộ phim Giáng Sinh được yêu thích nhất mọi thời đại. Home Alone (1990): Ở nhà một mình là một món ăn tinh thần không thể thiếu trẻ em trên toàn thế giới trong mỗi dịp Giáng Sinh. Bộ phim thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình tại nhiều quốc gia mỗi khi tháng 12 đến. Phim xoay quanh cậu bé 8 tuổi Kevin McAllister (Macaulay Culkin thủ vai) bị gia đình bỏ quên ở nhà khi đi nghỉ lễ. Ở nhà một mình, cậu bé nghĩ ra đủ trò quậy phá và một mình chống lại hai tên trộm ngốc nghếch Harry và Marv. Suốt 24 năm qua, Home Alone luôn mang đến những tràng cười không dứt cho khán giả vào mỗi mùa Giáng Sinh. Miracle on the 34th Street (bản remake năm 1994): Được remake lại từ tác phẩm đầu tiên năm 1947. Phim lấy bối cảnh tại một cửa hiệu tạp hóa ở thành phố New York, nơi ông cụ Kris Kringle được giao nhiệm vụ đóng vai ông già Noel. Những điều tuyệt vời, niềm hy vọng mà ông mang lại cho trẻ em sống trên con phố 34 của thành phố New York đã khiến cuộc sống của người dân ở con phố này trở nên kỳ diệu lạ lùng. Miracle on 34th Street mang đến một thông điệp giản dị rằng chúng ta không thể tìm kiếm mà phải tạo ra hạnh phúc. The Nightmare Before Christmas (1993): Bộ phim hoạt hình stop-motion kinh điển do đạo diễn Henry Selick thực hiện dựa trên kịch bản của Tim Burton. Phim xoay quanh Jack Skellington, cư dân ở thị trấn Halloween bất ngờ được đặt chân tới thị trấn Giáng sinh. Ám ảnh bởi đêm Noel, Jack Kellington quyết định tạo ra một lễ Giáng sinh tại thị trấn ma quái của cậu. Bị đánh giá là quá “đen tối” đối với trẻ em, nhưng The Nightmare Before Christmas vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu thích trong suốt 20 năm qua, nhờ tính sáng tạo trong câu chuyện. Đây cũng là tác phẩm stop-motion đầu tiên được biến thành định dạng 3D và từng phát hành thường niên trong dịp Giáng sinh từ năm 2006 tới 2009. The Santa Clause (1994): Bộ phim nổi tiếng về ông già Noel này được sản xuất cách đây 23 năm nhưng đến nay vẫn được hàng triệu khán giả từ người lớn tới trẻ nhỏ yêu thích. Phim kể về Scott Calvin, trong đêm Giáng sinh cậu bị đánh thức bởi tiếng động lạ trên mái nhà và khi ra ngoài, Scott đã trông thấy bóng của một người giống như ông già Noel. Người đó biến mất và để lại một tấm thẻ nói rằng Scott được trở thành ông già tuyết thực sự. Love Actually (2003): Phim quy tụ dàn diễn viên hạng A và là một trong những bộ phim tình cảm được yêu thích nhất trong dịp Giáng sinh. Tác phẩm điện ảnh đến từ đạo diễn Richard Curtis hàm chứa nhiều thông điệp ý nghĩa trong đêm Noel, đề cao việc mỗi con người đều được bao bọc bởi tình yêu. Bộ phim giống như bức tranh được lắp ghép từ 8 câu chuyện tình cảm khác nhau, trong đó mỗi câu chuyện mang một sắc thái. Ai cũng có những rắc rối của riêng mình, nhưng trong đêm Giáng sinh, họ đều được sưởi ấm bởi tình yêu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Elf (2003): Phim kể về đứa con bị bỏ rơi và được ông già Noel nhặt về nuôi. Khi lớn lên cậu được ông già Noel tiết lộ thân thế thật sự, điều này dẫn đến việc cậu quyết định đi tìm người cha ruột của mình. Khi gặp lại cha ruột, cậu không những không được cha nhìn nhận mà còn bị ruồng bỏ. Mất nhiều thời gian cậu mới chinh phục được người cha và sau đó là bà mẹ kế cùng đứa em cùng cha khác mẹ. The Polar Express (2004): Được thực hiện trong 3 năm, The Polar Express là tác phẩm hoạt hình được chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi kinh điển cùng tên. Bộ phim bắt đầu từ khoảnh khắc một cậu bé nhìn thấy con tàu tốc hành trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo. Cậu quyết định đặt chân lên chuyến tàu ấy và được chu du tới miền đất kỳ thú. The Polar Express có sự tham gia diễn xuất của tài tử Tom Hanks và là một bộ phim đáng yêu, đầy màu sắc cho những ai muốn đắm mình vào thế giới cổ tích. The Holiday (2006): Điều khiến The Holiday trở nên thu hút là sự góp mặt của bốn diễn viên tên tuổi gồm Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law và Jack Black. Chuyện phim xoay quanh đời sống tình cảm của hai người phụ nữ vốn tham công tiếc việc. Cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại khi kì nghỉ Giáng sinh đang đến gần, họ quyết định đổi nhà cho nhau thông qua Internet để mong tìm thấy điều gì đó mới mẻ. Chính quyết định này đã giúp họ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Sự duyên dáng và hài hước của bốn nhân vật chính trong phim đem đến những tiếng cười nhẹ nhàng cho khán giả trong mùa Giáng sinh. A Christmas Carol (2009): Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của đại văn hào Charles Dickens, luôn được đánh giá cao trong danh sách những bộ phim hay về Giáng sinh. Phiên bản hoạt hình năm 2009 được thực hiện dựa trên bộ phim gốc năm 1951. Nhân vật chính là lão già Ebenezer Scrooger keo kiệt và xấu tính. Nhờ những hồn ma từ quá khứ, hiện tại và tương lai đến viếng thăm mà ông ngộ ra những sai lầm của bản thân và trân trọng hơn ngày lễ Giáng sinh. Phim gửi gắm thông điệp về việc chia sẻ lòng tốt với tất cả mọi người để tìm thấy hạnh phúc thực sự và sự thanh thản trong cuộc sống. Arthur Christmas (2011): Phim xoay quanh câu chuyện về các thành viên trong gia đình ông già Noel. Thời điểm Giáng sinh đến, mọi người lại tất bật chuẩn bị lượng quà khổng lồ để gửi tặng cho các em nhỏ khắp nơi trên thế giới. Thông qua những tình huống hài hước, “Arthur Christmas” ẩn chứa thông điệp sâu sắc về tình cảm con người và minh chứng một điều rằng dù máy móc hay công nghệ có hiện đại thế nào cũng không thể thay thế được cảm xúc của con người. Wonder (2017): Bộ phim đươc chuyển thể từ cuốn sách nổi tiếng cùng tên của nhà văn R. J. Palacio. Kể từ lần đầu xuất bản năm 2012, Wonder đã gây xúc động và truyền cảm hứng cho hàng triệu độc giả. Phim là câu chuyện cảm động về lòng tốt và nghị lực sống của Auggie - cậu bé có khuôn mặt bị dị dạng bẩm sinh do một chứng bệnh hiếm gặp. Auggie sống trong nỗi mặc cảm và hay gặp rắc rối tại trường khi bị bạn bè trêu chọc. Phim đề cao sức mạnh thiêng liêng của gia đình khi cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Wonder lấy bối cảnh dịp Giáng sinh và cũng ra mắt ngay dịp Giáng sinh để đem đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng mùa cuối năm.

