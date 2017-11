Những bộ đầm dạ hội giúp người đẹp Việt tỏa sáng tại Miss Universe

Trang phục dạ hội được thiết kế cho cô là chiếc váy quây ôm phom cổ điển trên nền chất liệu ánh kim. Phần cổ váy được lấy ý tưởng và cách điệu từ cổ áo yếm truyền thống. Thiết kế tăng thêm sự gợi cảm với phần cut-out ở ngực. Bộ trang phục đã góp phần không nhỏ vào thành tích top 15 Miss Universe của Thùy Lâm năm đó. Ngoài ra, cô còn lọt top 10 trang phục truyền thống đẹp nhất cuộc thi. Đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2009 là Võ Hoàng Yến - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Cô sở hữu thân hình bốc lửa với số đo 3 vòng cực chuẩn cùng chiều cao khủng 1m80. NTK Công Trí nhấn mạnh vào lợi thế hình thể của một siêu mẫu ở Hoàng Yến, tạo cho cô vẻ đẹp văn minh, sành điệu và không kém phần gợi cảm. Đến với cuộc thi Miss Universe 2011, Hoàng My được nhà thiết kế Tylor Hồ chuẩn bị cho 2 mẫu thiết kế cho đêm chung kết. Thiết kế váy đỏ với phần xẻ tà cao được thực hiện trên nền chất liệu ren Chantilly Lace dệt bằng tay và điểm xuyết bằng những hạt đá Czech Bicone. Đây cũng là thiết kế mà Hoàng My lựa chọn trình diễn trong đêm chung kết Miss Universe 2011. Với danh hiệu Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Diễm Hương được chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2012 tổ chức tại Mỹ. Giống như Hoàng My, Diễm Hương được thiết kế riêng hai váy dạ hội bởi nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Vẫn sử dụng cúp ngực sâu cùng phần chân váy xẻ cao tạo sự gợi cảm, thiết kế được thực hiện với chất liệu lụa truyền thống cùng tone vàng rực nổi bật. Phần cúp ngực còn tạo điểm nhấn bởi sự phối hợp lụa và ren. Năm 2013 Trương Thị May là đại diện tiếp theo chinh chiến ở đấu trường Miss Universe. Nhà thiết kế Lý Quí Khánh. Sử dụng chất liệu sequin với gam hồng, nhà tạo mốt Việt đã tạo nên thiết kế đuôi cá tinh tế với phần ngực được xẻ sâu. Nhà thiết kế Công Trí tiếp tục thực hiện bộ đầm dạ hội đuôi cá gợi cảm và sang trọng cho HHHV Việt Nam Phạm Hương. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh lịch và quý phái của loài thiên nga trắng, hình ảnh đàn thiên nga soải cánh bay lên trời cao như một lời gửi gắm của NTK Công Trí đến Phạm Hương trong cuộc thi lần này. Bộ đầm ôm sát giúp đại diện Việt Nam khoe trọn ba vòng nóng bỏng trên sân khấu. Thiết kế phom dáng váy đuôi cá cúp ngực, hở lưng trần, chân váy trải rộng được đính kết hàng nghìn viên pha lê swarovski, cườm trắng tỉ mỉ và kì công. “Cha đẻ” của mẫu thiết kế này không ai khác đó là NTK Chung Thanh Phong. Nhà tạo mốt đã lên ý tưởng và thực hiện trang phục này dành riêng cho Lệ Hằng tại cuộc thi. Ngoài bộ trang phục được Nguyễn Thị Lon chọn trình diễn trong đêm bán kết vừa qua thì vẫn còn hai bộ được cô phân vân lựa chọn để mặc trong đêm chung kết sắp tới.

