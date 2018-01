Như Quỳnh tạo dáng nhí nhảnh bên Trường Vũ, Chí Tài

Để chuẩn bị cho đêm mở màn liveshow riêng đầu tiên tại Việt Nam diễn ra vào tối 26/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Như Quỳnh đã miệt mài tập luyện cùng các nghệ sĩ, dàn vũ công và ban nhạc. Mặc dù lịch công việc dày đặc, lại chưa quen với sự chênh lệch múi giờ, nhưng Như Quỳnh vẫn tràn đầy năng lượng trong các buổi tập. Cô thậm chí còn hăng say tập luyện từ sáng tới chiều, quên cả ăn trưa. Xuất hiện trong buổi tập cùng với Như Quỳnh là những người bạn thân thiết sẽ đồng hành cùng cô trong liveshow như: Trường Vũ, Chí Tài, Mạnh Đình... Mải miết luyện tập nhưng thỉnh thoảng, Như Quỳnh không quên trêu chọc các bạn diễn, thậm chí cô còn hồn nhiên “chế” vài câu hát khiến ai nấy đều bật cười. Như Quỳnh còn vừa hát, vừa nhún nhảy rất “sung”. Ở tuổi U50, không ngờ nữ ca sĩ hải ngoại vẫn nhí nhảnh thế này. Như Quỳnh và các nghệ sĩ trong buổi tập chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra vào tối nay. Ca sĩ Trường Vũ sẽ có màn song ca cùng Như Quỳnh. Như Quỳnh - Trường Vũ là cặp đôi ăn ý trên sân khấu.Như Quỳnh chia sẻ, dù từng đứng trên không ít các sân khấu lớn nhỏ ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng cô vẫn hồi hộp trước giờ biểu diễn trong liveshow lần này. Nữ ca sĩ hy vọng, cô sẽ đem đến cho mọi người một đêm nhạc nhiều cảm xúc. Đêm nhạc Như Quỳnh tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 26-27/1.Liveshow Như Quỳnh do MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên dẫn dắt với sự tham gia của nhiều giọng ca, nghệ sĩ tên tuổi như: Trường Vũ, Chí Tài, Đàm Vĩnh Hưng, Mạnh Đình, Duy Trường, Randy… Xem video "Như Quỳnh hát Vùng lá me bay". Nguồn Youtube:

