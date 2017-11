Nhóm nhạc The Air biểu diễn sung trong ngày ra mắt

(Kiến Thức) - Vào ngày 12/11, nhóm nhạc nam The Air chính thức ra mắt bằng một minishow vô cùng ấn tượng tại TP HCM.

The Air là nhóm nhạc thần tượng nam gồm 5 thành viên: Lu An (trưởng nhóm), Qlin, Him Phạm, Eight.D và Kim Yi Sang. Họ được tuyển chọn gắt gao, đào tạo và sinh hoạt theo mô hình nhà chung trong suốt một năm qua.

Đây là nhóm nhạc mang nhiều màu sắc và cá tính khác biệt. The Air sở hữu 3 dòng máu: Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan. Và mỗi thành viên lại có những tính cách, phong cách khác nhau giúp dễ dàng nhận ra nét riêng có của mỗi người, không bị hòa trộn.

Mỗi thành viên có thế mạnh riêng. Nhưng tất cả đều được định hướng trở thành những nghệ sĩ đa năng. Trong lĩnh vực âm nhạc, năm thành viên có thể chơi nhạc cụ và sáng tác. Bên cạnh đó, họ còn có thể trở thành những diễn viên, VJ…

5 thành viên nhóm nhạc The Air: Lu An (trưởng nhóm), Qlin, Him Phạm, Eight.D và Kim Yi Sang. (từ trái qua phải). The Air biểu diễn trong buổi ra mắt.

Về định hướng âm nhạc, The Air xác định những bài hát nhẹ nhàng sẽ là thế mạnh trong tương lai gần. Hiện tại, đây là nhóm nhạc thần tượng duy nhất của Việt Nam theo đuổi gu âm nhạc này. Ngoài ra, The Air sẽ tham gia một số phim điện ảnh. Đây là điều lạ với thị trường giải trí Việt Nam khi một nhóm nhạc lại có dự án phim trong kế hoạch ra mắt.

Để chuẩn bị cho sự ra mắt đầu tiên, bà bầu kiêm đạo diễn Luk Vân đã mạnh dạn chi nửa tỷ đồng cho MV và tổ chức đêm minishow bài bản, chuyên nghiệp với hình ảnh, vũ đạo lôi cuốn.

Boy band The Air là nhóm sở hữu nhiều kỷ lục, đầu tiên trong lịch sử các nhóm nhạc thần tượng Việt Nam. Kênh Youtube riêng được trao nút Play Bạc, hiện có hơn 145 nghìn đăng ký. Nhóm nhạc đầu tiên sở hữu lightstick và cộng đồng người hâm mộ trước khi được giới thiệu.

Vừa mới ra mắt, nhưng The Air được giới truyền thông và chuyên môn đánh giá có nhiều điểm tương đồng với hình tượng cựu nhóm nhạc 365 Daband trước đó. Trong đó, mỗi thành viên đều có sở trường và khả năng đặc biệt riêng. Cũng theo bà bầu Luk Vân chia sẻ, cô dự định xây dựng các học trò của mình trở thành nghệ sĩ đa zi năng và có thể hoạt động độc lập.

Giữa thị trường ban nhạc ngày càng bão hòa, nhưng cả 5 thành viên của nhóm và Luk Vân đều tự tin về sự thành công và tỏa sáng đang ở rất gần họ.