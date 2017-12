Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của hôn thê Hoàng tử Harry

Gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin đám cưới của Hoàng tử Harry sẽ diễn ra vào đầu năm 2018. Hôn thê của Hoàng tử Harry là nữ diễn viên Meghan Markle. Ảnh: Usmagazine Meghan lần đầu chạm ngõ phim ảnh khi xuất hiện trong một tập của bộ phim truyền hình “General Hospital” năm 2002. Trong phim, cô đóng vai cô y tá tên Jill. Ảnh: Dailymail Meghan cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim “The War at Home”. Vai diễn của Meghan là cô nhân viên bán hàng xuất hiện trong một tập lên sóng tháng 3/2006. Ảnh: Dailymail Tháng 10/2006, hôn thê của Hoàng tử Harry xuất hiện trong bộ phim “CSI: NY”. Cô đóng vai người giúp việc tên Veronica Perez. Ảnh: Express Meghan từng hóa thân một người lính tên Annie Ortiz trong bộ phim "Knight Rider" lên sóng vào tháng 2/2009. Ảnh: Dailymail Sau loạt vai diễn phụ, Meghan bắt đầu gây chú ý khi đóng vai Rachel Zane trong bộ phim “Suits” năm 2011. Đây là vai diễn thành công nhất của cô cho đến thời điểm này. Ảnh: Usmagazine Tuy nhiên, theo thông tin từ USA Network, Meghan sẽ chính thức từ bỏ vai diễn đình đám của cô trong bộ phim “Suits” sau 7 mùa gắn bó. Ảnh: Just Jared Hôn thê của Hoàng tử Harry từng đóng vai công chúa trong bộ phim “Castle” lên sóng vào tháng 6/2012. Ảnh: Dailymail Năm 2014, Meghan góp mặt trong bộ phim "When Sparks Fly". Nhân vật của cô là Amy Peterson - một nhà báo từ bỏ thị trấn nhỏ đến sống ở thành phố Chicago. Ảnh: Dailymail Ngoài phim truyền hình, Meghan còn từng đóng phim điện ảnh “Get Him to the Greek”, “Remember Me”, “Horrible Bosses”. Ảnh: Dailymail Năm 2015, Meghan tham gia bộ phim điện ảnh "Anti-Social". Cô đóng vai nữ họa sĩ graffiti tài năng. Ảnh: Dailymail Năm 2016, bộ phim "Dater’s Handbook" lên sóng. Trong phim, Meghan hóa thân một nữ doanh nhân thành đạt nhưng không may mắn trong tình yêu. Ảnh: Dailymail Meghan còn là một người mẫu. Năm 2006, cô xuất hiện trong gameshow “Đi tìm ẩn số” trong vai trò người mẫu mang chiếc cặp số 24. Ảnh: Dailymail Meghan Markle từng sáng lập ra một trang blog về ẩm thực, làm đẹp, thời trang, du lịch và đời sống vào 3 năm trước. Tuy nhiên, tháng 4/2017, cô quyết định đóng cửa trang blog này. Ảnh: Dailymail Mời quý độc giả xem video “Meghan Markle là ai?”. Nguồn: The Guardian

