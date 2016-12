Nhìn lại một năm đầy sóng gió của Hoa hậu Kỳ Duyên

Một trong những ồn ào Hoa hậu Kỳ Duyên vướng phải trong năm 2016 là lùm xùm hút thuốc lá vào tháng 7. Dù lên tiếng xin lỗi vì hành động hút thuốc nhưng Kỳ Duyên không nhận được sự cảm thông của dư luận. (Ảnh: Báo giao thông)



Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Hoa hậu Việt Nam 2014. Thậm chí, cư dân mạng còn đòi tước vương miện của người đẹp gốc Nam Định. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Lùm xùm hút thuốc lá đã lấy đi của Hoa hậu Kỳ Duyên nhiều thứ. Quan trọng nhất, cô bị ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tước quyền trao vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Ngoài scandal hút thuốc lá, Kỳ Duyên còn gây ồn ào về cách ứng xử. Theo đó, tháng 3/2016, vợ của một tài xế taxi chia sẻ câu chuyện một cô hoa hậu đi cùng mẹ đã bắt chuyến taxi từ đường Điện Biên Phủ về một tòa nhà ở TP HCM. (Ảnh: Emdep)



Trên đường đi, người mẹ to tiếng, xúc phạm người lái xe khi anh đi đường vòng trong khi đó cô con gái hoa hậu đi thẳng mà không đóng cửa xe. Ngoài ra, người mẹ còn khiến tài xế bị kẹt tay nhưng không xin lỗi. (Ảnh: Emdep)



Trước lời tố ứng xử kém, mẹ ruột của Kỳ Duyên cho biết, bà và con gái luôn ứng xử văn mình và vào lúc đó hai tay con gái đều cầm túi nên bà đã giúp con gái đóng cửa nhưng không làm kẹt tay tài xế. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Chuyện ứng xử của Kỳ Duyên một lần nữa được đem ra bàn tán khi cô là người đến muộn nhất trong buổi họp báo công bố vòng sơ khảo và chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 được tổ chức vào tháng 7/2016 tại Hà Nội. (Ảnh: Zing)



Trong phần trả lời thắc mắc của báo chí, người đẹp sinh năm 1996 đã đứng lên xin lỗi. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên cũng giải thích lý do cô đến muộn như vậy vì trời mưa to và tắc đường. Trước đó, trong một show thời trang, Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng đã mắc lỗi đi muộn. (Ảnh: Zing)



Trong năm 2016, Kỳ Duyên tiếp tục vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, tháng 4/2016, xuất hiện tại một sự kiện thời trang, người đẹp gốc Nam Định gây xôn xao bởi chiếc cằm nhọn một cách bất thường. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Trước nghi vấn “trùng tu” nhan sắc, Kỳ Duyên đã lên tiếng phủ nhận. Hoa hậu Việt Nam 2014 còn cho biết cô chỉ sử dụng phương pháp bấm huyệt làm gọn cơ mặt, giảm mỡ ở hàm. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Trong lần trở lại sau scandal hút thuốc, người đẹp gốc Nam Định nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận với diện mạo lạ lẫm. Theo đó, Kỳ Duyên xuất hiện với gương mặt sưng phồng và đôi môi có phần đầy đặn hơn trước. (Ảnh: chụp màn hình) Trước những ít ý kiến cho rằng đã lạm dụng phương pháp tiêm chất làm đầy nên gương mặt bị biến dạng sưng phù, Kỳ Duyên lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết cô bị sốt nặng nên thần sắc không được tươi tắn. (Ảnh: Lao động)



Kỳ Duyên còn gặp rắc rối khi vào tháng 3/2016, hình ảnh cô xuất hiện trên một bìa đĩa phim sex và trên một poster quảng cáo phòng khám nam dành cho đàn ông lớn tuổi ở Nhật Bản được lan truyền. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Trước việc hình ảnh bị cắt ghép chỉnh sửa với mục đích xấu, Kỳ Duyên hoàn toàn sốc. Cô chia sẻ thêm, cô và gia đình cùng ê-kíp truyền thông phải làm việc với luật sư và các cơ quan công an TP HCM, Nam Định và Bộ Công An để điều tra, xử lý. (Ảnh: Facebook nhân vật)

