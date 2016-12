Cuộc sống nhiều thăng trầm của George Michael

Bán hơn 80 triệu đĩa hát trong gần 40 năm sự nghiệp, George Michael là một trong những ca sĩ thành công nhất trong thời của anh. (Ảnh: Getty Images, Redfern) Ở thời đỉnh cao, George Michael được tung hô bởi những bản nhạc hit, những show diễn luôn cháy vé, nhưng ít ai biết phía sau những hào nhoáng đó, ngôi sao ca nhạc Anh quốc có một cuộc sống rất thăng trầm, chìm nổi. (Ảnh: CNN) Năm 1997, mẹ Michael qua đời, vài năm trước đó bạn trai của Michael - Anselmo Feleppa qua đời vì AIDS đã khiến nam ca sĩ rơi vào trạng thái trầm cảm. “Mất cả mẹ và người yêu trong vòng 3 năm là một trải nghiệm vô cùng đau đớn đối với tôi”, George tâm sự với The Independent. (Ảnh: Pinterest) Năm 1998, Michael bị bắt ở Beverly Hills vì hành vi dâm ô trong công viên và sau đó anh buộc phải tiết lộ trên CNN về giới tính thật của mình. (Ảnh: Getty Images) “Vì một số lý do, cuộc sống đồng giới của tôi không dễ dàng hơn khi tôi công khai giới tính”, George Michael trả lời phỏng vấn trên BBC năm 2014. Những mối tình đồng tính của George Michael cũng thăng trầm không kém cuộc đời anh. Năm 2011, ngôi sao pop chia tay bạn tình 13 năm Kenny Goss. (Ảnh: Hello) Năm 2006, 2008 và 2010, Michael bị bắt vì tội liên quan tới ma túy. Đầu năm 2006, George Micheal bị bắt vì tàng trữ ma túy. Tháng 4/2006, nam ca sĩ phá hỏng 3 cái xe ô tô của hàng xóm và chiếc Range Rover của mình. Tháng 7/2010 Michael bị bắt vì tàng trữ cần sa và lái xe khi đang uống rượu hoặc say ma túy. Vì tội này mà Michael đã bị xử 8 tuần ngồi tù và bị cấm lái xe 5 năm. (Ảnh: WPBN) Năm 2011 và 2013, Michael hai lần suýt chết. Tháng 10/2011, Michael phải hủy diễn vì bị viêm phổi nặng và phải mở khí quản để thở. Năm 2013, nam ca sĩ sinh năm 1963 bị thương ở đầu khi bị ngã từ xe ô tô đang chạy. (Ảnh: ZetaBoards)

