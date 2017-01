Nhan sắc “vạn người mê” của bốn mỹ nhân tuổi Dậu

Năm 2016 Chi Pu là cái tên được nhắc đến trong khá nhiều vai trò, từ diễn viên, nhà sản xuất, đến ca sĩ với những dấu ấn tích cực. Tháng 11/2016 vừa qua, Chi Pu được vinh danh trong một hạng mục giải thưởng toàn châu Á tại Hàn Quốc. Những thành tích này đã đặt dấu mốc mới trong con đường nghệ thuật của người đẹp gốc Hà Thành. Sau khi Nam tiến, Chi Pu đã dần thoát khỏi hình ảnh một hot girl và thực sự trưởng thành về cả hình ảnh lẫn tài năng. Từ một hot girl tuổi teen với phong cách đậm chất Hàn, Chi Pu đã biến hóa đa dạng và ngày càng xinh đẹp. Mỹ nhân tuổi Dậu này ngày càng đằm thắm, quyến rũ. Sự thay đổi và đầu tư này đã giúp Chi Pu luôn có tên trong danh sách những mỹ nhân được chú ý hàng đầu showbiz thời gian gần đây. Được biết đến với danh xưng “bạn gái” Cường đô la, diễn viên Hạ Vi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều và vóc dáng hoàn hảo. “Mỹ nhân vạn người mê” từng đoạt giải Người đẹp tài năng của Hoa hậu ảnh báo Phụ nữ trước khi trở thành một người mẫu. Ngoài những thành tích mà bản thân đạt được, người đẹp đất Cảng còn được ví là "bản sao" của Phạm Băng Băng, Tôn Lệ và Dương Mịch tại Việt Nam. Người đẹp khá đắt show quảng cáo và được nhiều ca sĩ mời đóng MV chung. Năm 2016, Hạ Vi gây chú ý khi được bà bầu Ngô Thanh Vân để mắt, chọn vào vai Tấm xinh đẹp, dịu dàng trong “Tấm Cám – chuyện chưa kể”. Cùng với Hạ Vi và Chi Pu, cô gái sở hữu vẻ đẹp lai, bốc lửa và cá tính Lily Nguyễn đã làm khuynh đảo làng giải trí với tần suất xuất hiện dày đặc trong các hoạt động. Sau khi ghi dấu ấn tại cuộc thi Gương mặt thương hiệu – The Face, Lily Nguyễn là cái tên được nhiều nhà tổ chức sự kiện, nhãn hàng chú ý. Mặc dù hoạt động chưa lâu nhưng nhờ cú bứt phá ở The Face, Lily Nguyễn đã có cơ hội tham gia làm mẫu, gương mặt quảng cáo bên cạnh tên tuổi hàng đầu như Hà Anh, Phạm Hương, Lan Khuê… Mới đây, chân dài sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng này có cú chạm ngõ điện ảnh đầy ấn tượng với vai diễn trong "Chờ em đến ngày mai" cùng Trấn Thành, An Nguy… Lan Khuê là một trong những mỹ nhân tuổi Dậu. Cô được biết đến là gương mặt nổi trội của làng thời trang Việt. Lối sống sạch, thông minh cùng với định hướng con đường sự nghiệp rõ ràng, Lan Khuê ngày càng có vị thế cao trong làng mẫu. Sở hữu vóc dáng thanh mảnh, gương mặt chuẩn mẫu, Lan Khuê giành được nhiều thành tích trên sàn catwalk. Năm 2014, chân dài đăng quang Hoa khôi áo dài và chứng minh người mẫu cũng có thể làm hoa hậu. Chân dài gây ấn tượng mạnh với phát ngôn khi đăng quang “Gò má cao giúp tôi tỏa sáng”. Sau đăng quang, Lan Khuê tích cực tham gia hoạt động giải trí và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong vai trò huấn luyện viên The Face – Gương mặt thương hiệu 2016.

