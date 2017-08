Nhan sắc “Tình Nhi” Vương Diễm không còn như xưa

Nhan sắc của Vương Diễm hiện tại khác hẳn so với thời cô nổi đình đám với vai Tình nhi cách cách trong Hoàn châu cách cách 2 năm 1999. Ảnh: News Ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng một thời với vẻ đẹp hiền dịu, mong manh, giờ già hơn so với tuổi 43 của cô rất nhiều. Khuôn mặt "Tình Nhi" Vương Diễm chảy xệ và lộ rõ nếp nhăn. Ảnh: News Năm 2000, sau đám cưới với đại gia Vương Chí Tài, Vương Diễm rút lui khỏi làng giải trí và tập trung chăm sóc chồng, con. Ảnh: News Hạnh phúc của cô dường như trọn vẹn hơn khi sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng nhiều bài báo Hoa ngữ lại cho rằng cuộc sống của Vương Diễm không hề màu hồng như những gì mọi người tưởng. Ảnh: xiumei Sống trong một căn biệt thự sang trọng như một hoàng cung thu nhỏ, Vương Diễm phải nín nhịn mọi sự khó chịu trong gia đình chồng. Bởi trong cuộc hôn nhân này, cô luôn là người yếu thế. Có tin cho hay, Vương Diễm từng phải năn nỉ xin Vương Chí Tài cưới mình làm vợ và chấp nhận sống thử 4 năm với một bản hợp đồng rất nhiều điều khoản. Ảnh: wenxuecity Sau 4 năm thử thách, năm 2000, Vương Diễm mới được Vương Chí Tài kết hôn nhưng vị đại gia này cũng chỉ tổ chức một đám cưới rất đơn giản. Trước Vương Diễm, Vương Chí Tài đã có một đời vợ và 1 con riêng. Ảnh: Sina Trong cuộc hôn nhân với Vương Chí Tài, không chỉ bị sức ép từ nhà chồng giàu có, mẹ chồng khó tính, mà ngôi sao Hoàn châu cách cách còn bị chồng và con, cậu bé Cầu Cầu khinh thường. Ảnh: Internet Cậu bé Cầu Cầu được nuông chiều từ nhỏ, nên rất ương bướng và không coi lời mẹ nói ra gì. Theo tờ China, cậu bé sẵn sàng phản ứng gay gắt với mẹ bằng những lời lẽ rất thiếu lễ độ khi không vừa lòng điều gì. Khi hai mẹ con cùng tham gia một gameshow, Cầu Cần còn gọi mẹ là đầu heo và tát mẹ ngay giữa chốn đông người. Sau một thời gian uốn nắn, ở tuổi 11 con trai duy nhất của Vương Diễm đã ngoan ngoãn hơn. Ảnh: News Vương Diễm bắt đầu nổi tiếng với vai diễn Tình nhi cách cách trong bộ phim Hoàn châu cách cách 2 năm 1999. Vẻ đẹp ngọt ngào hiền dịu của cô lúc đó đã lọt mắt xanh của người chồng bây giờ, Vương Chí Tài. Ảnh: News Trong sự nghiệp diễn viên của mình, Vương Diễm chỉ đóng hơn chục bộ phim rồi rút lui khỏi làng giải trí khi chính thức làm vợ Vương Chí Tài vào năm 2000. Nhưng nữ diễn viên sinh năm 1974 vẫn luôn ghi dấu ấn với khán giả nhờ vẻ đẹp mong manh, nữ tính. Ảnh: Yule Vẻ đẹp của Vương Diễm khi cô đang ở đỉnh cao danh tiếng khác xa so với hình ảnh Vương Diễm của hiện tại, già nua, nhợt nhạt. Ảnh: narenwo, mob

Nhan sắc của Vương Diễm hiện tại khác hẳn so với thời cô nổi đình đám với vai Tình nhi cách cách trong Hoàn châu cách cách 2 năm 1999. Ảnh: News Ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng một thời với vẻ đẹp hiền dịu, mong manh, giờ già hơn so với tuổi 43 của cô rất nhiều. Khuôn mặt "Tình Nhi" Vương Diễm chảy xệ và lộ rõ nếp nhăn. Ảnh: News Năm 2000, sau đám cưới với đại gia Vương Chí Tài, Vương Diễm rút lui khỏi làng giải trí và tập trung chăm sóc chồng, con. Ảnh: News Hạnh phúc của cô dường như trọn vẹn hơn khi sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng nhiều bài báo Hoa ngữ lại cho rằng cuộc sống của Vương Diễm không hề màu hồng như những gì mọi người tưởng. Ảnh: xiumei Sống trong một căn biệt thự sang trọng như một hoàng cung thu nhỏ, Vương Diễm phải nín nhịn mọi sự khó chịu trong gia đình chồng. Bởi trong cuộc hôn nhân này, cô luôn là người yếu thế. Có tin cho hay, Vương Diễm từng phải năn nỉ xin Vương Chí Tài cưới mình làm vợ và chấp nhận sống thử 4 năm với một bản hợp đồng rất nhiều điều khoản. Ảnh: wenxuecity Sau 4 năm thử thách, năm 2000, Vương Diễm mới được Vương Chí Tài kết hôn nhưng vị đại gia này cũng chỉ tổ chức một đám cưới rất đơn giản. Trước Vương Diễm, Vương Chí Tài đã có một đời vợ và 1 con riêng. Ảnh: Sina Trong cuộc hôn nhân với Vương Chí Tài, không chỉ bị sức ép từ nhà chồng giàu có, mẹ chồng khó tính, mà ngôi sao Hoàn châu cách cách còn bị chồng và con, cậu bé Cầu Cầu khinh thường. Ảnh: Internet Cậu bé Cầu Cầu được nuông chiều từ nhỏ, nên rất ương bướng và không coi lời mẹ nói ra gì. Theo tờ China, cậu bé sẵn sàng phản ứng gay gắt với mẹ bằng những lời lẽ rất thiếu lễ độ khi không vừa lòng điều gì. Khi hai mẹ con cùng tham gia một gameshow, Cầu Cần còn gọi mẹ là đầu heo và tát mẹ ngay giữa chốn đông người. Sau một thời gian uốn nắn, ở tuổi 11 con trai duy nhất của Vương Diễm đã ngoan ngoãn hơn. Ảnh: News Vương Diễm bắt đầu nổi tiếng với vai diễn Tình nhi cách cách trong bộ phim Hoàn châu cách cách 2 năm 1999. Vẻ đẹp ngọt ngào hiền dịu của cô lúc đó đã lọt mắt xanh của người chồng bây giờ, Vương Chí Tài. Ảnh: News Trong sự nghiệp diễn viên của mình, Vương Diễm chỉ đóng hơn chục bộ phim rồi rút lui khỏi làng giải trí khi chính thức làm vợ Vương Chí Tài vào năm 2000. Nhưng nữ diễn viên sinh năm 1974 vẫn luôn ghi dấu ấn với khán giả nhờ vẻ đẹp mong manh, nữ tính. Ảnh: Yule Vẻ đẹp của Vương Diễm khi cô đang ở đỉnh cao danh tiếng khác xa so với hình ảnh Vương Diễm của hiện tại, già nua, nhợt nhạt. Ảnh: narenwo, mob