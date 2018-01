Nhan sắc thất thường của Lý Tiểu Lộ trước scandal ngoại tình

Lý Tiểu Lộ sinh năm 1982 trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Cô đóng phim từ năm 3 tuổi. Ảnh: Sohu Trong những năm gần đây, Lý Tiểu Lộ liên tục vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Weibo Nữ diễn viên 8x bị nghi dao kéo bởi gương mặt khác xa so với trước kia. Ảnh: Weibo Lý Tiểu Lộ sở hữu đôi mắt to hơn và mí nhấn sâu hơn. Ảnh: Sohu Chiếc cằm của Lý Tiểu Lộ cũng ngày càng nhọn hơn. Ảnh: Sina Không ít lần, Lý Tiểu Lộ xuất hiện với gương mặt cứng đơ, không biểu cảm như tượng sáp. Ảnh: Sina Lý Tiểu Lộ từng bị gắn mác thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Sina Bà xã của Giả Nãi Lượng chỉ duy nhất một lần lên tiếng về nghi vấn dao kéo gương mặt và trùng tu vòng một. Ảnh: Sina Lý Tiểu Lộ chia sẻ: "Cứ xem ảnh hồi bé của tôi thì biết". Khi còn nhỏ, nữ diễn viên vốn xinh xắn, đáng yêu. Ảnh: Weibo Vài năm trở lại đây, Lý Tiểu Lộ ngày càng xinh đẹp hơn. Nhiều người cho rằng dung mạo của cô đã đi lên sau những lần biển đổi. Ảnh: FBNV Nữ diễn viên phim "Phi Long thiên trì" đẹp mặn mà, quyến rũ. Ảnh: FBNV Gần đây, Lý Tiểu Lộ vướng scandal ngoại tình với rapper kém 12 tuổi tên PGone. Dù phủ nhận nhưng cô vẫn bị dư luận chỉ trích. Ảnh: FBNVLý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng kết hôn vào năm 2012. Trước lùm xùm, cặp đôi được xem là có tổ ấm hạnh phúc nhất nhì Cbiz. Ảnh: FBNV Xem clip “Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng thể hiện ca khúc “All about you”. Nguồn: Youtube

