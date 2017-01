Nhan sắc tàn tạ của dàn người mẫu Playboy khi về già

Shannon Tweed xuất hiện lần đầu trên tạp chí Playboy vào tháng 11/1981 và giành giải Người mẫu của năm vào năm 1982. Cô lọt vào mắt xanh của ông chủ tạp chí dành cho đàn ông khi xuất hiện trong một show truyền hình ở Canada. (Ảnh: Pinterest, Inquistir) Jenny McCarthy từng là Hoa hậu tháng 10/1993 của tạp chí Playboy và được chọn là Người mẫu Playboy của năm vào năm 1994. Từ bỏ nghề mẫu Playboy, Jenny nổi tiếng với show truyền hình của riêng mình The Jenny McCarthy Show trên MTV. (Ảnh: classicalite.com, dawgshed) Khi Kathy Shower xuất hiện lần đầu trên tạp chí Playboy vào tháng 5/1985, cô là người mẫu già nhất của tờ tạp chí này. Lúc đó Kathy đã 33 tuổi. Tuy nhiên cô vẫn được bình chọn là Người mẫu Playboy của năm vào năm 1986. Người đẹp này cũng cố tìm kiếm sự nổi tiếng ở các chương trình truyền hình chính thống như Knight Rider và Three’s Company. (Ảnh: girlsofpb, wikiwand) Sắc đẹp của Pamela Anderson được tạp chí Playboy phát hiện mời làm người mẫu và nhanh chóng trở thành Người mẫu của tháng 2/1990. Đến nay, đã gần 30 năm trôi qua, nhan sắc của Pamela cũng không còn được bốc lửa như xưa. (Ảnh: keradangerous, mirror.co.uk) Anna Sophia Berglund được chọn là Người mẫu Playboy của tháng 1/2011 và sau khi rời nghề này, cô đã dấn thân vào nghiệp diễn với một loạt vai trong các show như Cavemen, Desperate Housewives và Hannah Montana. (Ảnh: redbus, timeslive) India Allen từng là Hoa hậu tháng 12 của tạp chí Playboy năm 1987, Người mẫu của năm 1988 và thời gian đó India thử sức làm diễn viên trong Silk Degrees, Seduce Me: Pamela Principle 2 và Wild Cactus. (Ảnh: pmatehunter,famousdude) Sau 10 năm làm người mẫu và diễn viên múa ballet, Shauna Sand được chọn là Hoa hậu tháng 5/1996 của tạp chí Playboy và kiếm được một vai trong phim truyền hình Renegade. (Ảnh: wikiwand, theglasshousecelebrityblog) Kendra Wilkinson nổi tiếng bởi là một trong ba bạn gái của ông chủ Playboy Hugh Hefner và show truyền hình thực tế The Girls Next Door. (Ảnh: Entertainment News, Daily Mail) Patti McGuire là Hoa hậu tạp chí Playboy tháng 11/1976 và Người mẫu của năm 1977. Cô đang sống hạnh phúc cùng chồng, (Ảnh: playboy, chicagonow.) Pat Russo trở thành người mẫu Playboy khi cô nộp đơn xin việc tại hộp đêm Playboy ở Florida. Sau khi bỏ nghề mẫu cho tạp chí khiêu dâm cô trở thành một cô giáo và tư vấn viên về sức khỏe tâm thần. (Ảnh: girlsofpb, nj.c) Victoria Valentino từng là Hoa hậu Playboy tháng 9/1963. Cô từng cáo buộc nam diễn viên Bill Cosby hiếp dâm mình vào năm 1970 sau khi con trai nhỏ của cô qua đời vì tai nạn đuối nước không lâu. (Ảnh: everyjoe, dailymail) Năm 19 tuổi Erika Eleniak được bầu là Hoa hậu Playboy tháng 7/1989. Đó cũng là thời điểm Erika chạm ngõ điện ảnh với bộ phim ET: The Extra-Terrestrial. Người mẫu Playboy bắt đầu nổi tiếng vào năm 1989 khi tham gia Baywatch. (Ảnh: jackontheweb., Pinterest) Claire Sinclair từng được chọn là Hoa hậu Playboy 2010 và Người mẫu Playboy của năm năm 2011. (Ảnh: playmates, izismile) Liz Glazowski là Hoa hậu Playboy tháng 4/1980 và cũng từng tham gia bộ phim The Happy Hooker Goes Hollywood. Liz được tạp chí phát hiện trong chiến dịch tìm kiếm người mẫu nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt Playboy. (Ảnh: listal, wikiwand) Angela Dorion là Người mẫu Playboy của năm 1968, Hoa hậu Playboy tháng 9/1967. Tháng 10/2010, cô bị buộc tội bắn chết chồng ngay tại căn hộ của họ ở Los Angeles và bị kết án 9 năm tù giam. (Ảnh: nydailynews, theblaze)

Shannon Tweed xuất hiện lần đầu trên tạp chí Playboy vào tháng 11/1981 và giành giải Người mẫu của năm vào năm 1982. Cô lọt vào mắt xanh của ông chủ tạp chí dành cho đàn ông khi xuất hiện trong một show truyền hình ở Canada. (Ảnh: Pinterest, Inquistir) Jenny McCarthy từng là Hoa hậu tháng 10/1993 của tạp chí Playboy và được chọn là Người mẫu Playboy của năm vào năm 1994. Từ bỏ nghề mẫu Playboy, Jenny nổi tiếng với show truyền hình của riêng mình The Jenny McCarthy Show trên MTV. (Ảnh: classicalite.com, dawgshed) Khi Kathy Shower xuất hiện lần đầu trên tạp chí Playboy vào tháng 5/1985, cô là người mẫu già nhất của tờ tạp chí này. Lúc đó Kathy đã 33 tuổi. Tuy nhiên cô vẫn được bình chọn là Người mẫu Playboy của năm vào năm 1986. Người đẹp này cũng cố tìm kiếm sự nổi tiếng ở các chương trình truyền hình chính thống như Knight Rider và Three’s Company. (Ảnh: girlsofpb, wikiwand) Sắc đẹp của Pamela Anderson được tạp chí Playboy phát hiện mời làm người mẫu và nhanh chóng trở thành Người mẫu của tháng 2/1990. Đến nay, đã gần 30 năm trôi qua, nhan sắc của Pamela cũng không còn được bốc lửa như xưa. (Ảnh: keradangerous, mirror.co.uk) Anna Sophia Berglund được chọn là Người mẫu Playboy của tháng 1/2011 và sau khi rời nghề này, cô đã dấn thân vào nghiệp diễn với một loạt vai trong các show như Cavemen, Desperate Housewives và Hannah Montana. (Ảnh: redbus, timeslive) India Allen từng là Hoa hậu tháng 12 của tạp chí Playboy năm 1987, Người mẫu của năm 1988 và thời gian đó India thử sức làm diễn viên trong Silk Degrees, Seduce Me: Pamela Principle 2 và Wild Cactus. (Ảnh: pmatehunter,famousdude) Sau 10 năm làm người mẫu và diễn viên múa ballet, Shauna Sand được chọn là Hoa hậu tháng 5/1996 của tạp chí Playboy và kiếm được một vai trong phim truyền hình Renegade. (Ảnh: wikiwand, theglasshousecelebrityblog) Kendra Wilkinson nổi tiếng bởi là một trong ba bạn gái của ông chủ Playboy Hugh Hefner và show truyền hình thực tế The Girls Next Door. (Ảnh: Entertainment News, Daily Mail) Patti McGuire là Hoa hậu tạp chí Playboy tháng 11/1976 và Người mẫu của năm 1977. Cô đang sống hạnh phúc cùng chồng, (Ảnh: playboy, chicagonow.) Pat Russo trở thành người mẫu Playboy khi cô nộp đơn xin việc tại hộp đêm Playboy ở Florida. Sau khi bỏ nghề mẫu cho tạp chí khiêu dâm cô trở thành một cô giáo và tư vấn viên về sức khỏe tâm thần. (Ảnh: girlsofpb, nj.c) Victoria Valentino từng là Hoa hậu Playboy tháng 9/1963. Cô từng cáo buộc nam diễn viên Bill Cosby hiếp dâm mình vào năm 1970 sau khi con trai nhỏ của cô qua đời vì tai nạn đuối nước không lâu. (Ảnh: everyjoe, dailymail) Năm 19 tuổi Erika Eleniak được bầu là Hoa hậu Playboy tháng 7/1989. Đó cũng là thời điểm Erika chạm ngõ điện ảnh với bộ phim ET: The Extra-Terrestrial. Người mẫu Playboy bắt đầu nổi tiếng vào năm 1989 khi tham gia Baywatch. (Ảnh: jackontheweb., Pinterest) Claire Sinclair từng được chọn là Hoa hậu Playboy 2010 và Người mẫu Playboy của năm năm 2011. (Ảnh: playmates, izismile) Liz Glazowski là Hoa hậu Playboy tháng 4/1980 và cũng từng tham gia bộ phim The Happy Hooker Goes Hollywood. Liz được tạp chí phát hiện trong chiến dịch tìm kiếm người mẫu nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt Playboy. (Ảnh: listal, wikiwand) Angela Dorion là Người mẫu Playboy của năm 1968, Hoa hậu Playboy tháng 9/1967. Tháng 10/2010, cô bị buộc tội bắn chết chồng ngay tại căn hộ của họ ở Los Angeles và bị kết án 9 năm tù giam. (Ảnh: nydailynews, theblaze)