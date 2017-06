Nhan sắc nóng bỏng của cô em chồng trong "Sống chung với mẹ chồng"

Người thủ vai cô em gái đáng yêu, nhí nhảnh nhưng lại đanh đá trong phim “ Sống chung với mẹ chồng” không ai khác chính là Trang Moon (tên thật là Nguyễn Thị Trang) - khuôn mặt không còn xa lại trong nền điện ảnh Việt. Cô là một trong những gương mặt trẻ tiềm năng được nhiều đạo diễn săn đón. Trong phim, bé Thảo là một cô gái vô tư, hồn nhiên, thẳng tính, háu ăn, nên thân hình mũm mĩm, và có vẻ rất đanh đá. Tuy nhiên khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, đen láy ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi và nước da trắng trẻo mịn màng và lối diễn không thể tự nhiên hơn của cô lại lấy lòng được khán giả truyền hình. Ngoài đời, Trang Moon rất xinh đẹp, dù dáng người không chuẩn như người mẫu, và vóc dáng có phần mũm mĩm nên khi nhìn thấy những bức hình cô diện bikini này thì hầu hết ai cũng phải choáng. Trang Moon sinh năm 1992, từng học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hiện tại, nữ diễn viên phim “Sống chung với mẹ chồng” đang công tác tại nhà hát kịch công an nhân dân. Trang Moon sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm từ khi còn học năm thứ nhất ở trường đại học. Sau thành công của vai diễn Tường Vy trong “Khi người đàn ông góa vợ bật khóc”, cô quyết tâm giảm cân. Ngoài đời, Trang Moon có vòng 2 eo thon, khuôn ngực đầy đặn, và vòng 3 rất gợi cảm. Chắc chắn khi nhìn những bức hình này của Trang, chắc chắn khán giả sẽ phải thừa nhận rằng khi lên hình "Sống chung với mẹ chồng" cô nàng đã bị "dìm hàng" khá nhiều. Thân hình thon gọn của Trang Moon sau khi giảm cân, khác rất nhiều so với trong phim.

