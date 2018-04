Nhan sắc gợi cảm của cô gái “đẹp như Hà Hồ, hát như Mỹ Tâm”

Cách đây 2 năm, Trương Kiều Diễm từng thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả khi xuất hiện tại cuộc thi X-Factor. Nhiều khán giả lẫn giám khảo đều khen cô là sự kết hợp hoàn hảo của ngoại hình, đôi chân dài đẹp như Hà Hồ và có gương mặt, giọng hát hao hao Mỹ Tâm. Với những góc cạnh trên gương mặt khá giống đàn chị Mỹ Tâm, thời điểm đó, Kiều Diễm liên tục bị nói là "bản sao" của giọng ca Ước gì. Dù thường xuyên bị khán giả gọi là “bản sao” của người khác, nhưng Kiều Diễm không hề chối bỏ danh xưng đó. Bởi với cô, Mỹ Tâm là thần tượng, là đàn chị đáng để cô ngưỡng mộ và học hỏi. Kiều Diễm cho biết, cô hy vọng sau một thời gian nỗ lực ca hát và làm việc chăm chỉ, khán giả sẽ nhớ đến cô là một ca sĩ Trương Kiều Diễm thay vì bị gọi là bản sao Mỹ Tâm, Hà Hồ. Tuy sinh năm 1992 nhưng Trương Kiều Diễm lại có chiều cao nổi bật 1m76 cùng gương mặt sáng sân khấu. Vì vậy, thời điểm đó cô được rất nhiều bầu show giới người mẫu để mắt. Tuy nhiên, vì đam mê ca hát nên người đẹp đến từ Quảng Nam đã từ chối nhiều lời mời, tập trung thi hát và giành ngôi vị Á quân X-Factor 2016. Sau khi rời Nhân tố bí mật, đầu năm 2017, cô lại một lần nữa thử sức tại sân chơi Sing my song, cô may mắn trở thành chiến binh trong đội nhạc sĩ Đức Trí và đi đến vòng Chung kết. Tuy nhiên, sau 2 cuộc thi này, Kiều Diễm cho biết trong năm nay cô sẽ dừng tham gia các gameshow truyền hình để tập trung sản xuất âm nhạc. Hình ảnh diện đồ bơi sexy, gợi cảm hiếm hoi của Kiều Diễm trong thời gian gần đây. Thình thoảng, Kiều Diễm vẫn khoe hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai trên Instagram cá nhân. Tuy nhiên, cô chưa một lần tiết lộ danh tính hay gương mặt của chàng trai này vì không muốn chuyện riêng tư của cả hai bị quan tâm quá nhiều. Hiện, Trương Kiều Diễm đã có trong tay hơn 40 ca khúc do chính cô sáng tác. Tuy nhiên, giai điệu của những bài hát này có phần học thuật và kén người nghe nên chưa được nhiều người biết đến. Ngoài khả năng ca hát và sáng tác, Kiều Diễm còn biết chơi trống, violin, đàn guitar, piano, hát Bolero và nhảy hiện đại trên nền nhạc sôi động. Tuy có ngoại hình xinh đẹp và rất đa tài trong âm nhạc, nhưng con đường ca hát của Kiều Diễm lại không mấy nổi bật như nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay. Giải thích về điều này, Kiều Diễm cho biết cô không phải tuýp người ồn ào hay thích dấn thân quá sâu vào showbiz. “Tôi thích được như các nghệ sĩ underground, chỉ cần thoả mãn với niềm đam mê ca hát, sáng mở mắt ra lại có thêm cảm hứng để viết nhạc, thế là đủ. Còn sự hào nhoáng, nổi tiếng của showbiz Việt, tôi không mấy quan tâm”, Kiều Diễm chia sẻ. Dù không phải là cái tên quá hot trong làng nhạc Việt, nhưng Kiều Diễm vẫn rất đắt show sự kiện, các chương trình truyền hình và tụ điểm phòng trà. Cuối năm 2017, cô cũng vừa có chuyến lưu diễn dài ngày tại hải ngoại để phục vụ khán giả kiều bào. Cứ khoảng vài tháng, Trường Kiều Diễm sẽ lại ra mắt một bài hát mới. Cô hy vọng đây sẽ là cách để bản thân được kết nối gần hơn với khán giả, những người đã luôn sát cánh và ủng hộ cô suốt thời gian qua. Xem video "Kiều Diễm tham gia chương trình Nhân tố bí ẩn". Nguồn Youtube:

Cách đây 2 năm, Trương Kiều Diễm từng thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả khi xuất hiện tại cuộc thi X-Factor. Nhiều khán giả lẫn giám khảo đều khen cô là sự kết hợp hoàn hảo của ngoại hình, đôi chân dài đẹp như Hà Hồ và có gương mặt, giọng hát hao hao Mỹ Tâm. Với những góc cạnh trên gương mặt khá giống đàn chị Mỹ Tâm, thời điểm đó, Kiều Diễm liên tục bị nói là "bản sao" của giọng ca Ước gì. Dù thường xuyên bị khán giả gọi là “bản sao” của người khác, nhưng Kiều Diễm không hề chối bỏ danh xưng đó. Bởi với cô, Mỹ Tâm là thần tượng, là đàn chị đáng để cô ngưỡng mộ và học hỏi. Kiều Diễm cho biết, cô hy vọng sau một thời gian nỗ lực ca hát và làm việc chăm chỉ, khán giả sẽ nhớ đến cô là một ca sĩ Trương Kiều Diễm thay vì bị gọi là bản sao Mỹ Tâm, Hà Hồ. Tuy sinh năm 1992 nhưng Trương Kiều Diễm lại có chiều cao nổi bật 1m76 cùng gương mặt sáng sân khấu. Vì vậy, thời điểm đó cô được rất nhiều bầu show giới người mẫu để mắt. Tuy nhiên, vì đam mê ca hát nên người đẹp đến từ Quảng Nam đã từ chối nhiều lời mời, tập trung thi hát và giành ngôi vị Á quân X-Factor 2016. Sau khi rời Nhân tố bí mật, đầu năm 2017, cô lại một lần nữa thử sức tại sân chơi Sing my song, cô may mắn trở thành chiến binh trong đội nhạc sĩ Đức Trí và đi đến vòng Chung kết. Tuy nhiên, sau 2 cuộc thi này, Kiều Diễm cho biết trong năm nay cô sẽ dừng tham gia các gameshow truyền hình để tập trung sản xuất âm nhạc. Hình ảnh diện đồ bơi sexy, gợi cảm hiếm hoi của Kiều Diễm trong thời gian gần đây. Thình thoảng, Kiều Diễm vẫn khoe hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai trên Instagram cá nhân. Tuy nhiên, cô chưa một lần tiết lộ danh tính hay gương mặt của chàng trai này vì không muốn chuyện riêng tư của cả hai bị quan tâm quá nhiều. Hiện, Trương Kiều Diễm đã có trong tay hơn 40 ca khúc do chính cô sáng tác. Tuy nhiên, giai điệu của những bài hát này có phần học thuật và kén người nghe nên chưa được nhiều người biết đến. Ngoài khả năng ca hát và sáng tác, Kiều Diễm còn biết chơi trống, violin, đàn guitar, piano, hát Bolero và nhảy hiện đại trên nền nhạc sôi động. Tuy có ngoại hình xinh đẹp và rất đa tài trong âm nhạc, nhưng con đường ca hát của Kiều Diễm lại không mấy nổi bật như nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay. Giải thích về điều này, Kiều Diễm cho biết cô không phải tuýp người ồn ào hay thích dấn thân quá sâu vào showbiz. “Tôi thích được như các nghệ sĩ underground, chỉ cần thoả mãn với niềm đam mê ca hát, sáng mở mắt ra lại có thêm cảm hứng để viết nhạc, thế là đủ. Còn sự hào nhoáng, nổi tiếng của showbiz Việt, tôi không mấy quan tâm”, Kiều Diễm chia sẻ. Dù không phải là cái tên quá hot trong làng nhạc Việt, nhưng Kiều Diễm vẫn rất đắt show sự kiện, các chương trình truyền hình và tụ điểm phòng trà. Cuối năm 2017, cô cũng vừa có chuyến lưu diễn dài ngày tại hải ngoại để phục vụ khán giả kiều bào. Cứ khoảng vài tháng, Trường Kiều Diễm sẽ lại ra mắt một bài hát mới. Cô hy vọng đây sẽ là cách để bản thân được kết nối gần hơn với khán giả, những người đã luôn sát cánh và ủng hộ cô suốt thời gian qua. Xem video "Kiều Diễm tham gia chương trình Nhân tố bí ẩn". Nguồn Youtube: