Nhan sắc Dương Yến Ngọc thay đổi ra sao trước thi hoa hậu?

Sắp tới Dương Yến Ngọc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Cô sinh năm 1979 tại Hải Phòng. Người đẹp từng là một chiến sĩ công an. Ảnh: FBNV Năm 2000, Dương Yến Ngọc đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sau đó, cô bước chân vào showbiz trong vai trò người mẫu. Ảnh: Gia đình Việt Nam Khi giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2000, Dương Yến Ngọc 21 tuổi và cao 1m69. Ảnh: Đời sống và pháp lý Dương Yến Ngọc thuộc thế hệ người mẫu đầu tiên cùng thời Ngô Thanh Vân, Xuân Lan... Nhờ ngoại hình và kỹ năng trình diễn, Dương Yến Ngọc từng là chân dài đình đám. Ảnh: Khám phá Dương Yến Ngọc sửa mũi bằng sụn nhân tạo vào năm 2006. Thời điểm đó, ít ai nhận ra cô đã dao kéo ở phần mũi. Ảnh: Đời sống pháp luật Sang tuổi 30, cựu người mẫu tiếp tục tân trang gương mặt, hình thể. Ngoài ra, Dương Yến Ngọc còn thừa nhận đã nâng ngực sau 2 lần sinh nở. Ảnh: Dân Việt Tháng 10/2015, sau cuộc hôn nhân thứ 2 tan vỡ, Dương Yến Ngọc trở lại với diện mạo mới và công khai dao kéo. Ảnh: Sức khỏe cộng đồng Cựu người mẫu cho biết, mũi của cô đầu mũi to, sóng mũi quá cao so với gương mặt nên cô quyết định sửa mũi S-line cùng với lấy bọng mí mắt dưới. Ảnh: FBNV Dương Yến Ngọc cũng không hài lòng với má bị hóp, mu bàn tay bị xương. Vì vậy, cô quyết định làm đầy gương mặt bằng mỡ tự thân và cấy mỡ lên mu bàn tay. Ảnh: FBNV Sau khi tân trang gương mặt và hình thể, bà mẹ hai con trông đầy đặn, xinh đẹp, trẻ trung hơn trước. Ảnh: FBNV Dương Yến Ngọc còn nhấn mí, phun mày, môi, truyền trắng da, tiêm thon gọn mặt trong một năm trở lại đây. Ảnh: FBNV Ngoài từng phẫu thuật thẩm mỹ, cựu người mẫu còn xăm mình. Tuy nhiên, cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới cho phép thí sinh xăm mình, dao kéo. Ảnh: FBNV Xem video "Em sẽ về đâu" của Dương Yến Ngọc. Nguồn: Youtube