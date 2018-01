Ngôi sao đẹp trai nhất thế giới tiếp tục toả sáng trên thảm đỏ

Ngày cuối cùng của lễ trao giải Golden Disc Awards diễn ra vào 11/1. Twice và BTS tiếp tục góp mặt trong ngày thứ 2, bên cạnh Taeyeon, GOT7, EXO... V, thành viên nhóm BTS nổi bật với mái tóc sáng màu. Anh thích thú tạo dáng trên thảm đỏ. Mới đây, V được bầu chọn là gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Gương mặt hoàn hảo, sống mũi cao giúp anh vượt qua nhiều ngôi sao nổi tiếng để đứng đầu danh sách. Trong ngày thứ 2 tham gia sự kiện, Twice tiếp tục xuất hiện với trang phục trắng, đen. Đây là màu sắc an toàn nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc sử dụng để tham gia lễ trao giải. Trong ngày đầu tiên Golden Disc Awards diễn ra, nhiều sao nữ gặp khó khăn khi bước lên thảm đỏ vì váy quá ngắn. Hôm nay, Nayeon (Twice) gặp tình huống tương tự. Mỹ nhân Hàn Quốc vội vàng giữ váy khi bước chân lên bậc. Tzuyu - nữ thần nhan sắc mới của Kpop - rạng rỡ trong sự kiện. Cô mặc trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hoàn hảo. Taeyeon (SNSD) cá tính với váy kẻ thiết kế một bên tay cầu kỳ cùng boot da cao cổ. Đây là lần hiếm hoi cô tham gia sự kiện sau sự qua đời của nam ca sĩ cùng công ty, Jong Hyun. G.Na xuất hiện với trang phục có thiết kế độc đáo. Cuối năm 2017, cô tới Việt Nam biểu diễn và để lại dấu ấn tốt đẹp. Nhóm nhạc GOT7 lịch lãm với vest, riêng trưởng nhóm JB "lệch tông" khi đi giày thể thao. EXO vừa trở lại vào cuối tháng 12 với sản phẩm mới mang tên Universe. Năm qua, ca khúc Ko Ko Bop của nhóm gặt hái nhiều thành công trên các trang nghe nhạc trực tuyến. Hai thành viên Shindong và Eunhyun nhóm Super Junior tạo dáng hài hước trên thảm đỏ. Trong khi các đồng nghiệp trung thành với tông màu tối thì Monstar X lại nổi bật với trang phục sáng màu.

