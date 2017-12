Ngọc Huyền khóc cười khi tái hợp Kim Tử Long sau 17 năm

Tối 23/12, vở diễn Xử án Phi Giao diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Vở diễn do NSƯT Kim Tử Long dàn dựng nhằm đánh dấu sự trở về Việt Nam biểu diễn của Ngọc Huyền sau 15 năm định cư ở Mỹ. Khán phòng hơn 2.500 ghế của nhà hát Hòa Bình đã không còn một chỗ trống. Nhiều khán giả ở miền Tây cũng không ngại đường xa lên Sài Gòn xem. Vở diễn này từng ghi dấu ấn tên tuổi của NSƯT Ngọc Huyền cách đây 27 năm. Khoảng cách thời gian khá dài khiến không ít người thắc mắc liệu chị có còn tự tin với vai diễn Phi Giao. Nhưng trong đêm diễn tối qua, nữ nghệ sĩ chứng tỏ nội lực và phong độ không giảm sút. Tâm trạng, cảm xúc Phi Giao thay đổi liên tục được nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền tái hiện trọn vẹn. So với bản đầu tiên, Phi Giao của hiện tại có thể không còn nhiều nét ngây thơ nhưng lại có chiều sâu tâm lý hơn xưa. Trong lúc chia sẻ với khán giả giữa buổi diễn, Ngọc Huyền không kìm được xúc động khi tái ngộ người yêu cải lương bằng một vở diễn được dàn dựng đẹp trong nhà hát. Chị khẳng định Kim Tử Long là bạn diễn số một và cả đời anh mãi mãi là tri kỷ của mình. Cùng với Ngọc Huyền Kim Tử Long, dàn diễn viên kỳ cựu của sân khấu cải lương như Thanh Hằng, Linh Tâm, Kim Tiểu Long... đều góp phần tạo nên vở diễn đầy cảm xúc. Đáng tiếc duy nhất của Xử án Phi Giao là nằm ở âm thanh. Âm thanh không tốt khiến khán giả đôi lúc không nghe được giọng hát của diễn viên. Tiếng nhạc có khi lớn, đặc biệt ở phân cảnh có tiếng mõ khá chói, làm khán giả phải bịt tai. Ngoài ra, ánh sáng của đêm diễn cũng là yếu điểm, chưa trở thành trợ thủ đắc lực với diễn viên. Nghệ sĩ Trinh Trinh vào vai Tả Hoàng hậu - Hùng Ngọc Dung. So với Phi Giao sắc sảo, cá tính thì Ngọc Dung dịu dàng, hiền hậu. Bà xã Kim Tử Long nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả ở phân đoạn đau đớn vì bị chia cắt tình mẫu tử. Nghệ sĩ Thanh Hằng và Linh Tâm trong vai Mạnh Lệ Quân và Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Kim Tiểu Long từ Mỹ về nước tham gia vở diễn. Anh chia sẻ khi nghe tin đàn anh Kim Tử Long dàn dựng vở đã lên tiếng xin được đóng một vai trong tuồng và tình nguyện không nhận cát-xê. Xem video "Ngọc Huyền tái hợp Kim Tử Long". Nguồn Youtube:

