Ngô Thanh Vân diện vest cổ sâu, khoe khéo nội y trước trăm người

Tối 28/11, Ngô Thanh Vân đã tổ chức buổi tiệc Star Wars Party để quảng bá cho bộ phim bom tấn Star Wars: The Last Jedi sắp được công chiếu tại Việt Nam. Ngay từ khi xuất hiện, đả nữ màn ảnh Việt đã thu hút nhiều sự chú ý khi diện vest đen lịch lãm, cổ sâu để khoe khéo nội y khi tạo dáng trước ống kính. Sự kiện còn có sự góp mặt của Kelly Marie Trần – nữ diễn viên gốc Viện cùng tham gia với Ngô Thanh Vân trong phần mới nhất của Star Wars. Phillip Nguyễn - em chồng Hà Tăng - cũng có mặt tại sự kiện từ sớm để chúc mừng hai đại diện người Việt có mặt trong phim bom tấn quốc tế. Mai Tài Phến - "thầy giáo mưa" khoe vẻ điển trai khi diện vest đỏ nổi bật tại sự kiện tối qua. Đức Phúc cũng là một trong những khách mời góp mặt tại sự kiện. Yến Trang diện cây đỏ ôm sát cơ thể, khéo khoe đường cong nuột nà trước ống kính. Phương Trinh Jolie khoe vẻ kiêu sa, lộng lẫy với đầm dạ hội nổi bật. Trailer phim bom tấn Star Wars: The Last Jedi sắp được công chiếu tại Việt Nam. Nguồn Youtube:

