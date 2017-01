Ngỡ ngàng với bản sao nhí của Taylor Swift

Cô bé Xia Vigor, 7 tuổi, người Anh đã khiến khán giả xem cuộc thi tài năng ở Philippines phải tâm phục khẩu phục khi cô bé có màn biểu diễn bắt chước y hệt ngôi sao ca nhạc Taylor Swift.



Xia Vigor trong màn biểu diễn bắt chước Taylor Swift. (Ảnh: ABS)

"Bản sao nhí của Taylor Swift" mặc bộ trang phục và đội tóc giả y hệt như Taylor Swift khi biểu diễn bài hit từ năm 2008 You Belong With Me.

Clip đã được gần 1 triệu người xem trên YouTube và màn trình diễn của bé Xia nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Hình ảnh Taylor Swift khi biểu diễn bài You Belong With Me trên sân khấu năm 2008. (Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc thi tài năng nhí này, các bé sẽ biểu diễn bắt chước sao cho giống các ngôi sao và đã có những màn bắt chước Lady Gaga, Adam Levine và Alicia Keys, nhưng màn bắt chước Taylor Swift của bé Xia là thành công nhất.

Năm 2015, Xia Vigor giành chiến thắng trong cuộc thi tài năng nhí Mini Me của Philippines khi bắt chước Selena Gomez biểu diễn bài Love You Like A Love Song.