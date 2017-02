Nghệ sĩ Quang “Tèo” khoe nhà gần 7 tỷ mới tậu

Cận Tết Đinh Dậu, Quang "Tèo" đã tất bật chuyển về nhà mới ở khu Mỹ Đình. Nhà nghệ sĩ Quang "Tèo" là căn hộ shophouse (thông từ tầng 1 lên tầng 2) mà danh hài này đã mơ ước từ lâu và bây giờ mới thực hiện được. Quang "Tèo" chia sẻ do công việc anh phải đi diễn suốt ngày nên vợ anh chấp nhận ở nhà trông con, vì thế kinh tế đổ dồn hết cho anh. Đó cũng là lý do anh chạy show nhiều đến thế.



Tuy nhiên, do có duyên cũng như chịu khó đi diễn, Quang "Tèo" đã tích góp được số tiền khá lớn. Anh dành toàn bộ gần 6 tỷ đồng để mua căn hộ và khoảng 1 tỷ nữa để sửa sang lại theo ý mình.



Hỏi nghệ sĩ Quang "Tèo", anh có phải bán căn nhà cũ để ''đầu tư" vào căn hộ mới này không. Quang "Tèo" hài hước: "Nhà có điều kiện sao phải bán. Đùa thế thôi chứ được khán giả thương yêu nên mình cũng thoát nghèo. Trời cho sức khoẻ, Tổ nghiệp cho lộc, khán giả thương thì mình còn cống hiến".





Khu vực nấu nướng sạch sẽ của nhà Quang "Tèo".



Chiếc đàn piano dành cho các con của nghệ sĩ Quang "Tèo" chơi nhạc.











Khu vực sảnh tầng 2, nghệ sĩ Quang "Tèo" dành một khoảng để trưng bày các kỷ niệm chương, các bằng khen và những đồ lưu niệm khi đi lưu diễn các nơi.



Phòng ngủ của con gái nghệ sĩ Quang "Tèo".



Khu vực để sách.



Phòng ngủ của con trai.





