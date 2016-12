Ngắm Trương Thị May đẹp lạnh lùng trong ráng chiều cuối năm

Á hậu Trương Thị May vốn có sở thích là mỗi dịp đi công tác sẽ dành ít thời gian du lịch, khám phá vùng đất đó và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Nhân dịp có chuyến công tác tại Đà Lạt vừa qua, Trương Thị May đã có bộ ảnh khá lạnh lùng, đậm chất cô đơn. Ngôi sao ăn chay đẹp nhất châu Á năm 2014 một mình dạo quanh bờ hồ tại Đà Lạt. Bộ ảnh Trương Thị May thêm phần lãng mạn nhờ ráng chiều cuối năm ở Đà Lạt thơ mộng. Trong bộ ảnh mới, Á hậu Trương Thị May vẫn chọn trang phục mang hai tông màu yêu thích: trắng và đen. Trương Thị May khoe đôi chân thon dài trong bối cảnh ở một con đường khá vắng người ở Đà Lạt. Người đẹp thực sự đắm chìm vào cảnh sắc thiên nhiên của Đà Lạt vào những ngày cuối năm. Vốn kín tiếng trong đời tư, Trương Thị May được nhiều người kỳ vọng sẽ cởi mở hơn và sớm có được bến đỗ hạnh phúc. Thời gian vừa qua, người đẹp luôn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và dành phần lớn thời gian cho gia đình, tụng kinh niệm Phật. Á hậu Trương Thị May hiện đang là một trong những người đẹp được mến mộ và yêu quý, đặc biệt là những người Phật tử trẻ. Trương Thị May mong năm mới sẽ có thêm nhiều sức khoẻ, nhiều cơ hội để có thể tham gia nhiều dự án cộng đồng hơn. Người đẹp cũng dành lời chúc bình an, hạnh phúc đến mọi người, đặc biệt mong mẹ, bà ngoại và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười.

