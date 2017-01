Ngắm sao nữ tuổi Dậu xinh đẹp nhất Hollywood

Mang trong mình dòng máu pha trộn giữa Pháp, Đan Mạch và Mexico nên Jessica Alba sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo và làn da nâu tuyệt vời. (Ảnh: Pinterest) Chính vì thế mà sao nữ tuổi Dậu này luôn có mặt trong rất nhiều bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới: vị trí số 1 trong danh dách Hot 100 của tạp chí Maxim, góp mặt trong danh sách 50 người đẹp nhất của tạp chí People 2005, đứng thứ 5 trong danh sách Sao nữ quyến rũ nhất Hollywood 2002…. (Ảnh: Internet) Mặc dù sở hữu thân hình rất quyến rũ nhưng nữ diễn viên sinh năm 1981 lại có một nguyên tắc bất di bất dịch khi đóng phim đó là không đóng cảnh nude. “Tôi không đóng cảnh nude vì điều đó có thể biến tôi thành một nữ diễn viên tồi tệ. Hoặc có thể tôi sẽ không được mời đóng những thứ khác nữa”. (Ảnh: Entertainment Mania) Lên 5 tuổi, Jessica Alba đã thích được diễn. Năm 11 tuổi, cô thuyết phục mẹ cho mình tham gia vào một cuộc thi diễn xuất và giành giải đặc biệt là miễn học phí một khóa học diễn xuất. (Ảnh: Hello!) Bước đột phá nghề nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp tới khi đạo diễn danh tiếng James Cameron chọn Alba trong 1.200 thí sinh vào vai Max Guevara trong "Thiên thần bóng tối". Bộ phim đã đưa tên tuổi Jessica Alba ra khắp thế giới. (Ảnh: Pinterest) Sau "Thiên thần bóng tối", ngôi sao Hollywood này còn ghi dấu với một loạt bộ phim như: Honey (2003), Sin City (2005), Fantastic Four (2005)... Tài năng của Alba được ghi nhận bằng 11 giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất, như giải Nữ diễn viên đột phá của năm giải ALMA Award 2001, giải Siêu sao ngày mai Young Hollywood Awards 2005… (Ảnh: The Hollywood Gossip) Sự nghiệp hanh thông, cuộc sống gia đình của Jessica Alba cũng xuôi chèo mát mái. Cô là một trong những nghệ sĩ Hollywood ít scandal và ồn ào tình cảm riêng tư nhất. Kết hôn với nam diễn viên Cash Warren năm 2008, gia đình nhỏ của cô đã có thêm hai thành viên là hai con gái xinh xắn Honor Marie Warren và Haven Garner Warren. (Ảnh: Popsugar) Không chỉ tài năng diễn xuất, Jessica Alba còn có khiếu kinh doanh. Cô đồng sáng lập ra công ty The Honest Company, công ty này mới được định giá 1 tỷ USD. (Ảnh: SHEmazing!) Nữ diễn viên 34 tuổi cũng thường xuyên tham gia các công việc từ thiện. (Ảnh: Youtube)

